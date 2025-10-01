Euroleague 2025-26: Στοίχημα Αποδόσεις & ποια είναι τα φαβορί

Η Euroleague μπαίνει στην 26η έκδοσή της στη σύγχρονη μορφή της – και 69η συνολικά – με το τζάμπολ της νέας σεζόν να ορίζεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το φετινό πρωτάθλημα φέρνει μαζί του καινοτομίες, εκπλήξεις και ανανεωμένο ενδιαφέρον, καθώς η διοργάνωση μεγαλώνει για πρώτη φορά στις 20 ομάδες.

Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ξεκινούν με τον τίτλο του φαβορί στα προγνωστικά euroleague. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν ξανά στο θρόνο, έχοντας προσθέσει ξανά ποιοτικούς παίκτες στο ήδη γεμάτο ρόστερ τους. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στο μεγάλο βήμα, μετά τις συνεχείς παρουσίες τους στο Final Four, επενδύοντας σε μεταγραφές που ανεβάζουν τον πήχη.

Στα φετινά «φρέσκα» πρόσωπα της Euroleague συναντάμε το Dubai BC, που γράφει ιστορία ως η πρώτη ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη διοργάνωση, τη Χάποελ Τελ Αβιβ, η οποία εξασφάλισε συμμετοχή μέσω EuroCup, αλλά και την επιστροφή της Βαλένθια, που πήρε wild card.

Αντίθετα, η Άλμπα Βερολίνου αποχαιρέτησε τη διοργάνωση έπειτα από 6 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας (12 σύνολο), και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο Basketball Champions League. Οι ρωσικοί σύλλογοι παραμένουν εκτός για ακόμα μία χρονιά.

Euroleague 2025-26 – Σύστημα διεξαγωγής

Για δέκατη συνεχόμενη σεζόν η Euroleague διεξάγεται σε μορφή πρωταθλήματος δύο γύρων (regular season). Από το 2016-17 έως το 2018-19 συμμετείχαν 16 ομάδες, ενώ από το 2019 η διοργάνωση μεγάλωσε σε 18. Από τη σεζόν 2025-26 ο αριθμός αυξάνεται σε 20 ομάδες, με την κανονική περίοδο να περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές, αφού κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει όλες τις υπόλοιπες εντός και εκτός έδρας.

Οι έξι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. Παράλληλα, έχει καθιερωθεί το Play-In, που κρίνει τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα playoffs: η 7η με την 8η ομάδα παίζουν μονό παιχνίδι και η νικήτρια περνάει στα νοκ-άουτ, ενώ η 9η με τη 10η αγωνίζονται επίσης σε μονό ματς. Η νικήτρια συναντά την ηττημένη του ζευγαριού «7-8» για το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο.

Η φάση των playoffs διεξάγεται σε σειρές Best of 5, όπου απαιτούνται τρεις νίκες για την πρόκριση. Οι ομάδες που τερματίζουν στην πρώτη τετράδα έχουν πλεονέκτημα έδρας. Η σεζόν ολοκληρώνεται με το Final Four, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου 2026, με ημιτελικούς και τελικό, ώστε να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης.

Οι ομάδες στην Euroleague 2025-26

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 16ος (11-23)

2021-2022 13ος (9-19)

2022-2023 17ος (9-23)* Αφαιρέθηκαν δύο νίκες για παραβίαση των κανόνων του Financial Fair Play.

2023-24 2ος (23-11)

2024-2025 3ος (22-12)

Τι έκανε πέρυσι: Δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο η μαγική χρονιά του 2023-24. Στην Euroleague, η ομάδα τερμάτισε τρίτη στην κανονική περίοδο και προκρίθηκε στα πλέι οφ, όπου απέκλεισε την Εφές με 3-2, φτάνοντας στο Final Four του Αμπου Ντάμπι. Στα ημιτελικά ηττήθηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε. Στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο, νικώντας τον Ολυμπιακό με MVP τον Κώστα Σλούκα, αλλά στο πρωτάθλημα το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 3-1 στη σειρά των τελικών, μένοντας μακριά από τον κορυφαίο στόχο της σεζόν. Οι σοβαροί τραυματισμοί βασικών παικτών, όπως ο Ματίας Λεσόρ, επηρέασαν σημαντικά την απόδοση της ομάδας.

Προπονητής: Ο Εργκίν Αταμάν, ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα του Παναθηναϊκού, φέρνοντας ξανά τον σύλλογο στην ελίτ της Ευρώπης. Ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές της τελευταίας δεκαετίας, μετρ της ψυχολογίας και των «ειδικών αποστολών», έχει κατακτήσει τρεις φορές την Euroleague τα τελευταία πέντε χρόνια, αποδεικνύοντας ότι ξέρει όσο λίγοι το μυστικό της κορυφής. Με αυτοπεποίθηση, έντονη προσωπικότητα και σπάνια ικανότητα να εμπνέει τους παίκτες του, ο Τούρκος τεχνικός μετέφερε στο ΟΑΚΑ την απόλυτη νοοτροπία του νικητή, κερδίζοντας γρήγορα τον σεβασμό και την αγάπη του «πράσινου» κοινού.

Ρόστερ: Το ρόστερ διατηρήθηκε σχεδόν άθικτο, με λίγες αλλά… ηχηρές κινήσεις. Ο Τι Τζέι Σορτς, ο περσινός σούπερ σταρ της Παρί, ήρθε για να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη στην περιφέρεια, ενώ στο «πράσινο» στρατόπεδο προστέθηκε και ο έμπειρος NBAer Ρισόν Χολμς, ενισχύοντας τη δύναμη κοντά στο καλάθι. Σημαντική είναι και η επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην Αθήνα, δίνοντας ελληνικό χρώμα και επιπλέον ποιότητα στα φτερά. Παράλληλα, ο Βασίλης Τολιόπουλος έρχεται από τον Άρη για να προσφέρει λύσεις στην περιφέρεια, ενώ ο Γιάννης Κουζελόγλου θα συμπληρώνει τη γραμμή ψηλών κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την περσινή ομάδα αποχώρησαν οι Μπράουν, Γκέιμπριελ και Πλάις, ενώ ο Δημήτρης Μωραΐτης θα συνεχίσει δανεικός στον Ηρακλή. Το καλοκαίρι, πάντως, σημαδεύτηκε από την απόσυρση του Ιωάννη Παπαπέτρου στα 31 του, ενός παίκτη που άφησε έντονο αποτύπωμα και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο του «τριφυλλιού».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 12ος (16-18)

2021-2022 2ος (19-9)

2022-2023 1ος (24-10)

2023-2024 5ος (22-12)

2024-2025 1ος (24-10)

Τι έκανε πέρυσι: Είχε εξαιρετική παρουσία σε όλες τις διοργανώσεις. Στην Euroleague τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια και απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1 στα playoffs, προκρίθηκε έτσι στο τέταρτο συνεχόμενο Final Four, νέο ρεκόρ για τον σύλλογο. Στα ημιτελικά ηττήθηκε από τη Μονακό, καταλαμβάνοντας τελικά την τρίτη θέση μετά τη νίκη επί του «αιώνιου» αντίπαλου. Στην Ελλάδα κατέκτησε το Super Cup με νίκη επί του Παναθηναϊκού και το πρωτάθλημα με 3-1 στη σειρά των τελικών, σημειώνοντας μάλιστα την πρώτη φορά από το 1993 που κέρδισε τον τίτλο χωρίς πλεονέκτημα έδρας. Στο Κύπελλο ηττήθηκε από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ολοκληρώνοντας μια σεζόν με ισχυρή παρουσία και τίτλους.

Προπονητής: Από το 2020 ο Γιώργος Μπαρτζώκας διανύει τη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, τον σύλλογο που θεωρεί «σπίτι» του. Έχει τιμηθεί τρεις φορές με το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς στην EuroLeague (2013, 2022, 2023), επιβεβαιώνοντας την αξία του. Με το πάθος και την έντονη προσωπικότητά του, καταφέρνει να παρουσιάζει σταθερά ανταγωνιστικές ομάδες, απολαμβάνοντας πλήρη στήριξη από τη διοίκηση και θερμή αποδοχή από τον κόσμο των Πειραιωτών.

Ρόστερ: Ενισχύθηκε σημαντικά φέτος, με στόχο να παρουσιάσει ένα πιο ολοκληρωμένο και ποιοτικό ρόστερ. Ο Τάισον Γουόρντ, από την Παρί, και οι Ντόντα Χολ και Κώστας Αντετοκούνμπο, ενισχύουν το παιχνίδι κοντά στο καλάθι, ενώ ο Μουσταφά Φαλ θα χάσει τη σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού. Επίσης προστέθηκαν οι Ομήρος Νετζιπόγλου και Αντώνης Καραγιάννης, με τον δεύτερο να αγωνίζεται δανεικός στο Προμηθέα Πάτρας. Ο συνδυασμός εμπειρίας και νεότητας δίνει στον Ολυμπιακό περισσότερη ευελιξία και ποιότητα, ανεβάζοντας τον πήχη για μια ακόμη σεζόν σε Euroleague και Ελλάδα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια ακόμη κίνηση, αποκτώντας τον Γάλλο γκαρντ Φρανκ Ντιλικίνα, πληρώνοντας buy out στην Παρτιζάν για να τον εντάξει στο δυναμικό του. Το ρόστερ ανανεώθηκε σημαντικά, καθώς αποχώρησαν οι Γουίλιαμς Γκος, Ράιτ, Βιλτόζα, Πετρουσέφ και Μήτρου-Λονγκ, ενώ ο Κινάν Έβανς επιστρέφει μετά από τραυματισμό.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 7η (20-14)

2021-2022 12η (10-18)

2022-2023 8η (19-15)

2023-2024 6η (20-14)

2024-2025 2η (23-11)

Τι έκανε πέρυσι: Ήταν πραγματικά ονειρική σεζόν, καθώς κατέκτησε… τα πάντα. Στην Euroleague έγραψε ιστορία, κατακτώντας το δεύτερο τρόπαιο της μετά-Ομπράντοβιτς εποχής, με κυριαρχικό και ολοκληρωτικό μπάσκετ. Με ρεκόρ 23-11 στην κανονική περίοδο, σάρωσε την άπειρη Παρί με 3-0 στα playoffs και έφτασε με άνεση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Εκεί ξεπέρασε τον Παναθηναϊκό και στον τελικό λύγισε τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης. Παράλληλα, κυριάρχησε εντός συνόρων με πρωτάθλημα και κύπελλο, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με ένα ανεπανάληπτο triple crown.

Προπονητής: Παραμένει ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Φενερμπαχτσέ έπειτα από την κορυφαία σεζόν της προπονητικής του καριέρας. Οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση της Euroleague, δικαιώνοντας την πορεία του μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες με Ζάλγκιρις και Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, κατέκτησε τουρκικό πρωτάθλημα και σημείωσε το πρώτο Triple Crown της καριέρας του, κερδίζοντας διπλή αναγνώριση ως κορυφαίος προπονητής σε Euroleague και Τουρκία.

Ρόστερ: Ξεκίνησαν με άγχος το καλοκαίρι τους οι πρωταθλητές Ευρώπης, αφού αποχώρησαν οι δύο ηγέτες και πιο ποιοτικοί παίκτες της, ο Μάρκο Γκούντουριτς (Αρμάνι Μιλάνο) και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος θα δοκιμάσει ξανά την τύχη του στο ΝΒΑ για δεύτερη φορά, πιο ώριμος μπασκετικά από ποτέ. Από τον περσινό κορμό παρέμειναν οι περισσότεροι, με εξαίρεση τον Ντάισον Πιέρ που μετακόμισε στο «παγωμένο» Καζάν και την Ούνικς, ενώ θετικό νέο είναι η εσωτερική «μεταγραφή» του Σκότι Γουίλμπεκιν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι κινήσεις ενίσχυσης ήταν στοχευμένες και εντυπωσιακές. Ο Μπράντον Μπόστον, με εμπειρία από το ΝΒΑ και γεμάτη χρονιά στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, αναμένεται να δώσει εκρηκτικότητα στην επίθεση. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν, βασικό στέλεχος της Παρί, θα προσθέσει ενέργεια στη φροντλάιν. Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Λέικερς, θα ενισχύσει την περιφέρεια με αθλητικότητα και δημιουργία, ενώ ο Αρμάντο Μπέικοτ έρχεται από την G-League για να δώσει βάθος και οντότητα στη ρακέτα.

ΜΟΝΑΚΟ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 –

2021-2022 7η (15-13)

2022-2023 4η (21-13)

2023-2024 3η (23-11)

2024-25 4η (21-13)

Τι έκανε πέρυσι: Πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην Ευρωλίγκα, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με ρεκόρ 21-13 και εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά, όπου αντιμετώπισε τη Μπαρτσελόνα. Σε μια συναρπαστική σειρά πέντε αγώνων, η ομάδα του Σπανούλη προκρίθηκε για δεύτερη φορά στο Final Four, όπου επικράτησε καθαρά του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, αλλά ηττήθηκε από τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, στον τελικό. Παρά την επιτυχημένη παρουσία της στην Ευρώπη, η σεζόν αποδείχθηκε απογοητευτική στα εγχώρια κύπελλα, καθώς η Μονακό αποκλείστηκε τόσο στο Κύπελλο Γαλλίας όσο και στο Leaders Cup από τη Λε Μαν. Στο γαλλικό πρωτάθλημα έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά ηττήθηκε σε σειρά που κρίθηκε στα πέντε παιχνίδια από την Παρί.

Προπονητής: Ο Βασίλης Σπανούλης παραμένει στον πάγκο της Μονακό ως ομοσπονδιακός μας προπονητής και έρχεται με… φόρα με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο περασμένο Eurobasket, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον σύλλογο. Ο Έλληνας τεχνικός διαθέτει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη συνέχιση της δουλειάς του στο πλάι της ομάδας των Μονεγάσκων.

Ρόστερ: Φρόντισε να γεμίσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της, αποκτώντας παίκτες με εμπειρίες και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Ο σέντερ Κεβάριους Χέιζ έρχεται από την Παρί, όπου βοήθησε την ομάδα να φτάσει στα playoffs της Euroleague και να κατακτήσει το γαλλικό νταμπλ. Μαζί του επιστρέφει στην Euroleague ο Γιοάν Μακούντου, ενώ προστέθηκε και ο έμπειρος Νίκολα Μίροτιτς, που φέρνει σκοράρισμα και γνώση του υψηλού επιπέδου. Στην περιφέρεια, το σύνολο του Σπανούλη ενισχύθηκε με τον Νέμανια Νέντοβιτς και τον Γάλλο Νταβίντ Μισινό, δημιουργώντας βάθος στη θέση του point guard. Παράλληλα, αποχώρησε ο Τζόρνταν Λόιντ, μετά την ενεργοποίηση του buyout από την Εφές, ενώ οι Μοντιέγιουνας και Καλάθης φαίνεται να μην υπολογίζονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο υπόλοιπο ρόστερ παραμένουν δυνατά ονόματα όπως οι Ντιάλο, Τζέιμς, Τάις, Οκόμπο, Μπλόσομγκειμ και Στραζέλ, διαμορφώνοντας μαζί με τις νέες προσθήκες ένα ισχυρό και έμπειρο σύνολο.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 1η (24-10)

2021-2022 1η (21-7)

2022-2023 2η (23-11)

2023-2024 4η (22-12)

2024-2025 5η (20-14)

Τι έκανε πέρυσι: Την περασμένη σεζόν έμεινε χωρίς τίτλο. Στην Ευρωλίγκα τερμάτισε πέμπτη με ρεκόρ 20-14 και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στα playoffs, όπου σε σειρά που κατέληξε σε πέντε αγώνες αποκλείστηκε πριν το Final Four. Στην Ισπανία, η πορεία της στα εγχώρια κύπελλα ήταν επίσης απογοητευτική: αποκλείστηκε στα προημιτελικά του πρωταθλήματος από την πρωταθλήτρια BCL Μάλαγα και στο Copa del Rey ηττήθηκε επίσης στα προημιτελικά από την Τενερίφη του Μαρσελίνιο Χουέρτας.

Προπονητής: Ο Χοάν Πενιαρόγια, ένας από τους πιο επιτυχημένους Ισπανούς προπονητές της τελευταίας δεκαετίας, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο καταλανικός σύλλογος. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως είχε δουλέψει για περίπου 1,5 χρόνο στη Μπασκόνια (2022-23), όπου άφησε θετικά δείγματα.

Ρόστερ: Διατήρησε σχεδόν όλο το περσινό της ρόστερ, με μοναδικές απουσίες τους Μέτου, Πάρκερ και Άντερσον, ενώ ο Άλεξ Αμπρίνες αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 32 ετών. Παράλληλα, ενισχύθηκε σημαντικά με προσθήκες εμπειρίας και ταλέντου. Ο Γουίλ Κλάιμπερ έρχεται από Βίρτους ως δύο φορές All-EuroLeague και MVP του Final Four 2019, προσφέροντας σκοράρισμα και ηγετικό χαρακτήρα, ενώ ο Τόκο Σενγκέλια προσθέτει σταθερότητα στη γραμμή ψηλών. Νέες αφίξεις οι νεότεροι Μάιλς Νόρις και Μάιλς Κέιλ με επιθετικές ικανότητες, ενώ ο Χουάνι Μάρκος επιστρέφει για δύο χρόνια, ενισχύοντας τη δημιουργία στην περιφέρεια.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 3η (22-12)

2021-2022 6η (16-12)

2022-2023 11η (17-17)

2023-2024 9η (17-17)

2024-25 6η (20-14)

Τι έκανε πέρυσι: Την περσινή σεζόν η Εφές είχε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων και κατέγραψε μια γεμάτη αλλά απογοητευτική χρονιά σε επίπεδο τίτλων. Στην Ευρωλίγκα εξασφάλισε απευθείας εισιτήριο για τα play-offs με ρεκόρ 20-14, όμως βρέθηκε να παίζει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η σειρά εξελίχθηκε σε ντέρμπι πέντε αγώνων, όπου τελικά γνώρισε τον αποκλεισμό. Στα εγχώρια κύπελλα, η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, Μπεσίκτας, στάθηκε εμπόδιο στα προημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας, ενώ στο πρωτάθλημα έχασε ξανά από τους «ασπρόμαυρους» στα ημιτελικά με 3-2 και έτσι έμεινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς τίτλο.

Προπονητής: Μετά από τέσσερα χρόνια εκτός Ευρωλίγκας και εμπειριών στο NBA, ο Ίγκορ Κοκόσκοφ επιστρέφει στην Ευρώπη, αναλαμβάνοντας την Αναντολού Εφές στη θέση του Λούκα Μπάνκι, ο οποίος κάθισε για μόλις τέσσερις μήνες. Ο Σλοβένος τεχνικός διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία ως assistant coach σε πολλές ομάδες του NBA, με τελευταία τους Ατλάντα Χοκς (2023-25), ενώ έχει υπηρετήσει ως πρώτος προπονητής σε εθνικές ομάδες όπως η Σλοβενία, η Σερβία και η Γεωργία. Στον χώρο των συλλόγων, έχει περάσει από τους Φοίνιξ Σανς (2018-19) και τη Φενέρμπαχτσε (2020-21), στη μετά-Ομπράντοβιτς εποχή, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.

Ρόστερ: Έκανε πλήρη ανανέωση του ρόστερ της με στόχο να επιστρέψει στην ελίτ της Ευρωλίγκας. Η τουρκική ομάδα απέκτησε τον Τζόρνταν Λόιντ, που κουβαλά εμπειρία και σκοράρισμα από πέντε διαφορετικούς συλλόγους, τον Αμερικανό σουτέρ Κόουλ Σουίντερ, αλλά και τον Γάλλο Ισαΐα Κορντινιέ, ο οποίος έρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη Βίρτους Μπολόνια. Στην περιφέρεια προστέθηκε και ο διεθνής Τούρκος Σεχμούς Χάζερ, ενώ στη ρακέτα ήρθαν ο Γιώργος Παπαγιάννης, πρώην All-EuroLeague σέντερ, ο νεαρός Μπρις Ντεσέρ και rim protector Κάι Τζόουνς. Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση αποτελεί η απόκτηση του κορυφαίου αμυντικού της περσινής χρονιάς, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, αλλά και του ανερχόμενου Ντέιβιντ Μουτάφ. Την ίδια στιγμή, διατηρήθηκε ο βασικός κορμός της περασμένης χρονιάς με τους Μπομπουά, Ντόζιερ, Οσμάνι, Γιλμάζ, Πουαριέρ, Σμιτς και φυσικά τον αρχηγό Σέιν Λάρκιν. Έτσι, ο Ίγκορ Κοκόσκοφ έχει πλέον ένα από τα πιο versatile ρόστερ, με δύο πλήρη μετόπισθεν, πολλαπλές πεντάδες και σχήματα για κάθε στυλ μπάσκετ, γεγονός που κάνει την Εφές μια από τις πιο απρόβλεπτες και επικίνδυνες ομάδες της νέας σεζόν.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 4η (20-14)

2021-2022 4η (18-10)

2022-2023 3η (23-11)

2023-2024 1η (27-7)

2024-2025 7η (20-14)

Τι έκανε πέρυσι: Ξεκίνησε με αστάθεια στην EuroLeague, όμως με ένα δυνατό φίνις (7-3 στις τελευταίες 10 αγωνιστικές) η Ρεάλ Μαδρίτης του Τσους Ματέο εξασφάλισε την 7η θέση και την παρουσία της στα play-in. Εκεί γνώρισε την πρώτη ψυχρολουσία από την Παρί, πριν βρει αντίδραση κερδίζοντας τη Μπάγερν στη Μαδρίτη σε do-or-die παιχνίδι για να προκριθεί στα playoffs. Ως 8η στη βαθμολογία βρέθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά αποκλείστηκε με 3-1 σε μία σεζόν που έμοιαζε απογοητευτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά μετά την περσινή πορεία μέχρι τον τελικό. Στις εγχώριες διοργανώσεις, η Ρεάλ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας, έφτασε μέχρι τον τελικό του Copa del Rey, ενώ αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ.

Προπονητής: Ο κύκλος του Τσους Ματέο στη Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε μετά από τρία χρόνια (πρώτος προπονητής), με απολογισμό γεμάτο διακρίσεις. Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε τους «μερένγκες» στην κορυφή της Ευρώπης το 2023 κατακτώντας την 11η EuroLeague της ιστορίας τους, ενώ μέτρησε επίσης δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Κύπελλο και δύο Super Cups, κερδίζοντας και το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην EuroLeague (2023-24). Ωστόσο, η περσινή αποτυχία στα playoffs έφερε το τέλος της συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Στη θέση του ανέλαβε ο πολύπειρος Σέρτζιο Σκαριόλο, που επιστρέφει στη Μαδρίτη έπειτα από δύο δεκαετίες για να καθοδηγήσει ξανά τους Μαδριλένους. Ο Ιταλός τεχνικός, με σπουδαίες επιτυχίες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και καλείται να συνεχίσει την παράδοση τίτλων σε μια από τις πιο απαιτητικές θέσεις της Ευρώπης.

Ρόστερ: Μπαίνει στη νέα σεζόν με μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές, αφού ο βασικός κορμός της παρέμεινε άθικτος, πλην των αποχωρήσεων των Ντζάναν Μούσα (Dubai BC), Σερζ Ιμπάκα, Ράθαν-Μέις και Ούγκο Γκονζάλες που ανηφόρισε στο ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς. Οι «μερένγκες» φρεσκαρίστηκαν με νέα πρόσωπα που δίνουν ποιότητα και βάθος σε όλες τις γραμμές. Ο Τεό Μαλετόν έρχεται από την Ασβέλ μετά από μια σεζόν–αποκάλυψη, ενώ οι Τσούμα Οκέκε και Τρέι Λάιλς προσθέτουν εμπειρία και σκληράδα από το ΝΒΑ. Στα φτερά, ο Ιταλός Γκαμπριέλε Πρότσιντα θεωρείται επένδυση για το μέλλον, όπως και ο πολλά υποσχόμενος Ίθαν Αλμάνσα, που επιστρέφει στο σπίτι του έτοιμος να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή. Ο Ντέιβιντ Κράμερ προσφέρει ενέργεια και αξιόπιστο σουτ, ολοκληρώνοντας ένα ρόστερ γεμάτο λύσεις.

ΠΑΡΙ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 –

2021-2022 –

2022-2023 –

2023-2024 –

2024-2025 8η (19-15)

Τι έκανε πέρυσι: Στην παρθενική της εμφάνιση στο υψηλότερο επίπεδο, η Παρί αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη και τον underdog της σεζόν στο κουπόνι μπάσκετ. Με γρήγορο ρυθμό, κοντά σχήματα και full court press στους χειριστές, κατάφερε να σοκάρει μεγάλα φαβορί, όπως τον Παναθηναϊκό εντός και εκτός έδρας, αλλά και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Παρά το ότι υποτιμήθηκε, με μπροστάρη τον Τι Τζέι Σορτς κατέλαβε την 8η θέση και τα play-in. Εκεί εντυπωσίασε στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ, προκρίθηκε στην 7η θέση αλλά αντιμετώπισε τη Φενέρ, όπου η σειρά έληξε 3-0, καθώς ο Σάρας βρήκε το αντίδοτο στο μοντέρνο παιχνίδι των Παριζιάνων. Στην εγχώρια σκηνή κατέκτησε το double σε πρωτάθλημα και κύπελλο, κλείνοντας τη σεζόν με θετικά δείγματα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει υπό τον αρχιτέκτονα του κορμού, Τόμας Ίσαλο, ο οποίος πλέον είναι πρώτος προπονητής στους Μέμφις Γκρίζλις.

Προπονητής: Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι πήρε τη θέση του Τιάγκο Σπλίτερ, μετά την αποχώρηση του Βραζιλιάνου πρώην πρωταθλητή ΝΒΑ για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπέιζερς ως βοηθός προπονητή. Ο Ταμπελίνι, 41 ετών, αναλαμβάνει για πρώτη φορά ομάδα στην Ευρωλίγκα, μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν στη Νίμπουρκ, όπου οδήγησε την ομάδα σε δύο triple crowns με 116-22 ρεκόρ σε όλες τις διοργανώσεις στη Τσεχία. Ο Ιταλός τεχνικός είναι γνωστός για το γρήγορο, επιθετικό στυλ παιχνιδιού του, εμπνευσμένο από τη γερμανική και ιταλική σχολή μπάσκετ, και έχει ως στόχο να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της Παρί στη διοργάνωση.

Ρόστερ: Το ρόστερ της Παρί έχει υποστεί πλήρη αναδόμηση, καθώς ολόκληρος ο βασικός κορμός αποχώρησε προς άλλες ομάδες. Οι Σορτς, Γιάντουνεν, Γουόρντ, Χέιζ, Λο, Κράτζερ άλλαξαν προορισμό, αφήνοντας χώρο για νέα πρόσωπα. Ο μοναδικός που παρέμεινε και έχει ήδη ικανότητες να ηγηθεί είναι ο Ναντίρ Χίφι, που αναμένεται να πραγματοποιήσει breakout season. Σημαντικές προσθήκες περιλαμβάνουν τον 28χρονο Λαμάρ Στίβενς, πρώην NBA forward που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, τον 27χρονο playmaker Τζάστιν Ρόμπινσον για να καλύψει το κενό του Σορτς, τον έμπειρο σέντερ Ισμαέλ Μπακό, τον Ντέρεκ Γουίλις, καθώς και τους Τζοέλ Αγιάγι, Τζέρεμι Μόργκαν, Αμάθ Εμπαγιέ, Άλαν Ντοκόσι και Μόμο Φάγιε από την Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη. Το ρόστερ συνδυάζει νεαρούς ταλαντούχους παίκτες με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, δίνοντας στην Παρί ισχυρή βάση για τη Euroleague.

ΜΠΑΓΕΡΝ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 5η (21-13)

2021-2022 8η (14-14)

2022-2023 15η (11-23)

2023-2024 15η (13-21)

2024-2025 9η (19-15)

Τι έκανε πέρυσι: Έπαιξε επιθετικό και ελκυστικό μπάσκετ, καταφέρνοντας, παρά το νέο και ανανεωμένο ρόστερ, υπό την καθοδήγηση του Γκόρντον Χέρμπερτ, να τερματίσει στην 9η θέση της Euroleague με ρεκόρ 19-15 και να συμμετάσχει στα play-in. Εκεί, νίκησε τον Αστέρα αλλά η προσπάθεια για την 8η θέση σταμάτησε στη Μαδρίτη, όπου ηττήθηκε από τη Ρεάλ. Στη Γερμανία, η ομάδα κατέκτησε για 7η φορά το πρωτάθλημα, ενώ στο Κύπελλο ηττήθηκε στα προημιτελικά από τη Μιτελντόιτσερ.

Προπονητής: Ο Γκόρντον Χέρμπερτ παραμένει στον πάγκο της Μπάγερν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Ο Καναδο-Φινλανδός προπονητής έδειξε πολύ καλά στοιχεία, παρά τη μικρή εμπειρία του σε Euroleague, και κατάφερε να βελτιώσει την ομάδα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες δύσκολες σεζόν. Υπό την καθοδήγησή του, η Μπάγερν τερμάτισε στην 9η θέση, προκρίθηκε στα play-in και ανέδειξε το παιχνίδι πολλών παικτών, με σημαντική συνεισφορά από τους Καρσεν Έρντουαντ, Βάιλερ-Μπαμπ, Ομπστ και Μπούκερ, δείχνοντας ότι το σύνολο λειτουργεί καλύτερα ως ομάδα παρά απλώς ως μεμονωμένα ταλέντα.

Ρόστερ: Ενισχύθηκε σημαντικά για τη νέα σεζόν, προσθέτοντας στο ρόστερ της τον Λιθουανό γκαρντ Ρόκας Γιόκουμπαϊτις, ο οποίος υπέστη όμως σοβαρό τραυματισμό στο Eurobasket και θα μείνει εκτός για περίπου έξι με οκτώ μήνες. Μαζί του ήρθαν οι δυναμικοί γκαρντ Καμάρ Μπόλντουιν και Ξαβιέρ Ράθαν-Μέις, ο Τζάστιν Τζέσαπ από το EuroCup, καθώς και οι έμπειροι Στέφαν Γιόβιτς και Λέον Κράτζερ για να ενισχύσουν την εμπειρία και τη στελέχωση της ομάδας. Στην frontline προστέθηκαν επίσης οι Γουένιεν Γκάμπριελ, Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ και Αιζάια Μάικ. Παράλληλα, παρέμεινε η «ραχοκοκαλιά» της ομάδας με τους Λούτσιτς, Φόιτμαν, Όμπστ, Γκιφάι και Ντα Σίλβα, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και συνοχή για Euroleague και εγχώριες διοργανώσεις.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 17ος (10-24)

2021-2022 11ος (12-16)

2022-2023 10ος (17-17)

2023-2024 16ος (11-23)

2024-2025 10ος (18-16)

Τι έκανε πέρσι: Την περσινή σεζόν ο Αστέρας πραγματοποίησε μία μέτρια πορεία. Στην Ευρωλίγκα τερμάτισε στη 10η θέση με ρεκόρ 18-16, μπαίνοντας οριακά στα play-in, όπου όμως γνώρισε τον αποκλεισμό από την Μπάγερν με 97-93 στην παράταση. Στην ABA Liga κατέλαβε την 4η θέση στην κανονική διάρκεια πίσω από Dubai BC, Παρτίζαν και Μπουντούτσνοστ. Στα προημιτελικά απέκλεισε την Ιγκοκέα με 2-0, αλλά στους ημιτελικούς λύγισε απέναντι στη Μπουντούτσνοστ με 2-1. Το κακό συνεχίστηκε και στο σερβικό πρωτάθλημα, όπου αποκλείστηκε με 2-0 από τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Η μοναδική «χρυσή» στιγμή για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ήρθε στο Κύπελλο Σερβίας, με θρίαμβο στην παράταση επί της Παρτίζαν.

Προπονητής: Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος συνεχίζει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει καταφέρει να διορθώσει πολλά από τα κακώς κείμενα της ομάδας, συμμαζεύοντας αρκετές αδυναμίες. Ο Έλληνας τεχνικός φημίζεται για τα σκληροτράχηλα σύνολα που δημιουργεί, τα οποία βασίζονται στην ομοιογένεια, στη σκληρή δουλειά και στην αμυντική προσήλωση. Αυτό έδειξαν και οι μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι, με δυνατά παιδιά για μια πραγματικά σκληρή ομάδα.

Ρόστερ: Προχώρησε σε εντυπωσιακή ενίσχυση του ρόστερ του με σημαντικές μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι. Στην περιφέρεια απέκτησε τους πρώην ΝΒΑers Ντεβόντε Γκράχαμ και Τζόρνταν Νουόρα, καθώς και τον ΜVP του BCL Τάισον Κάρτερ, δίνοντας ποιότητα και βάθος. Στη φροντ λάιν ήρθαν οι δυναμικοί Τσίμα Μονέκε, Εμπούκα Ιζουντού, Χασιέλ Ριβέρο και ο Σέμι Οτζελέγε, όλοι με εμπειρία σε EuroLeague και κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Παράλληλα, πρόσθεσε και γηγενείς παίκτες για την ABA Liga, όπως τους Στόικοβιτς, Ράντοσιτς, Μιλένοβιτς και Σκομπάλ. Από την άλλη πλευρά, αποχώρησαν οι Νέντοβιτς, Μιτροβιτς, Λάζιτς, Περτούσεφ, Γκιεντράιτις, Ντάουμ και Μπράουν, ενώ ο Μίλος Τεόντοσιτς αποσύρθηκε ύστερα από μια σπουδαία καριέρα 21 χρόνων.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 4η (21-13)

2021-2022 3η (19-9)

2022-2023 12η (15-19)

2023-2024 12η (15-19)

2024-2025 11η (17-17)

Tι έκανε πέρυσι: Δεν ανταποκρίθηκε στις υψηλές προσδοκίες σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες, παρά τα σημαντικά ποσά που επενδύει κάθε χρόνο η ιταλική ομάδα. Στην Ευρωλίγκα, η ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στα πλέι οφ, τερματίζοντας στην 11η θέση. Παρά τις ποιοτικές προσθήκες που έκανε, δεν κατάφερε να διεκδικήσει εισιτήριο για τα play-in, μένοντας για τρίτη διαδοχική σεζόν εκτός στόχων. Στο ιταλικό πρωτάθλημα ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην 5η θέση, ενώ στα πλέι οφ αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Βίρτους Μπολόνια με 3-1 νίκες στη σειρά.

Προπονητής: Ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους προπονητές με τέσσερις κατακτήσεις Ευρωλίγκας και αμέτρητους τίτλους, Έτορε Μεσίνα, τα τελευταία χρόνια δεν έχει… γευτεί ανάλογες επιτυχίες. Η πίεση και η αμφισβήτηση γύρω από το πρόσωπό του παραμένουν έντονες, ενώ από το 2019 ηγείται της Αρμάνι Μιλάνο έχοντας διπλό ρόλο, τόσο ως προπονητής όσο και ως πρόεδρος του οργανισμού.

Ρόστερ: Παρουσίασε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό ρόστερ με προσθήκες που ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα. Ο Μάρκο Γκούντουριτς κατέφτασε ως πρωταθλητής Ευρωλίγκας με τη Φενέρ, ενώ ο έμπειρος Λορένζο Μπράουν θα οργανώσει το παιχνίδι. Στη φροντ λάιν ήρθαν οι Ντέβιν Μπούκερ και Βλάτκο Τσάντσαρ για σκορ και ισορροπία, με τον Μπράιαντ Ντάνστον να προσθέτει σκληράδα. Ο νεαρός Κουίν Έλις δίνει ενέργεια και προοπτική. Από την κορυφαία τριάδα της περσινής σεζόν αποχώρησε μόνο ο Νίκολα Μίροτιτς, ενώ οι ΛεΝτέι και Σιλντς παραμένουν ο βασικός κορμός της ιταλικής ομάδας, που στοχεύει ξεκάθαρα στην επιστροφή στην ελίτ της Ευρωλίγκας.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 –

2021-2022 –

2022-2023 6η (20-14)

2023-2024 11η (16-18)

2024-2025 12η (16-18)

Τι έκανε πέρυσι: Στην Ευρωλίγκα παρουσίασε αστάθεια και αδυναμία να βρει σταθερό ρυθμό, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της πρώτης δεκάδας και μακριά από τη μάχη των πλέι οφ για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Στην εγχώρια σκηνή, ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και κυριαρχία, κατακτώντας τόσο το σερβικό πρωτάθλημα όσο και την ΑΒΑ Liga. Στο κύπελλο, έφτασε ως τον τελικό, όπου γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, χάνοντας έτσι την ευκαιρία για ένα ακόμα τρόπαιο.

Προπονητής: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του, παραμένει στον πάγκο της ομάδας στην οποία επέστρεψε το 2021, με στόχο να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή και να επαναφέρει τον σύλλογο στον δρόμο των επιτυχιών.

Ρόστερ: Κράτησε σχεδόν ανέπαφο το περσινό της ρόστερ, δείχνοντας σταθερότητα και συνέχεια. Οι μοναδικές απώλειες ήταν οι Ντιλικίνα, Ντέιβις, Μάικ και Κοπρίβιτσα, ενώ οι μεταγραφικές κινήσεις ήταν στοχευμένες και ποιοτικές. Η πιο ηχηρή προσθήκη είναι ο Τζαμπάρι Πάρκερ, που έρχεται από δύο γεμάτες σεζόν στη Μπαρτσελόνα, όπου είχε 13.8 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, αποτελώντας έναν από τους ηγέτες της ομάδας. Στην περιφέρεια προστέθηκε ο Σέικ Μίλτον, με 7 χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ, ενώ στη φροντλάιν ήρθε ο versatile Ντίλαν Οσετκόφσκι, με σημαντικές επιτυχίες στην Ουνικάχα Μάλαγα.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 11η (17-17)

2021-2022 15η (8-20)

2022-2023 7η (19-15)

2023-2024 14η (14-20)

2024-2025 13η (15-19)

Τι έκανε πέρυσι: Δεν κατάφερε να επιστρέψει στα πλέι οφ της Euroleague, μένοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκτός δεκάδας. Η αστάθειά της, ιδιαίτερα μακριά από το Κάουνας όπου πανηγύρισε μόλις πέντε νίκες, στοίχισε την πρόοδό της. Παρ’ όλα αυτά, στο εσωτερικό μέτωπο επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την κυριαρχία της, κατακτώντας νταμπλ και διατηρώντας τα σκήπτρα στο λιθουανικό μπάσκετ.

Προπονητής: Μετά από δύο χρόνια παρουσίας στη Λιθουανία, ο Αντρέα Τρινκέρι ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πάγκο της Ζαλγκίρις. Τη σκυτάλη ανέλαβε ο άλλοτε παίκτης της ομάδας, Τόμας Μασιούλις, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόταν στο πλευρό του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ως assistant coach στη Φενέρμπαχτσε. Ο Μασιούλις γνωρίζει καλά τη Ζαλγκίρις, καθώς έχει εργαστεί ξανά στα τμήματα υποδομής αλλά και ως βοηθός προπονητή την περίοδο 2018-2020, επιστρέφοντας τώρα σε γνώριμα λημέρια για το πρώτο του μεγάλο προπονητικό βήμα.

Ρόστερ: Προχώρησε σε δυνατές κινήσεις για τη νέα σεζόν, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της. Ο έμπειρος γκαρντ Μάοντο Λο φέρνει εμπειρία από έξι διαφορετικές ομάδες στην EuroLeague, ενώ ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος αναλαμβάνει ρόλο οργανωτή, με παραστάσεις από Ρεάλ και Ολυμπιακό. Στη φροντ λάιν προστέθηκαν οι Μόουζες Ράιτ και Ντάστιν Σλέβα, ενώ ο Αζούολας Τουμπέλις, μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στη Ρίτας, αποτελεί μεγάλο στοίχημα για το μέλλον. Με αυτά τα νέα κομμάτια, οι Λιθουανοί στοχεύουν να παρουσιαστούν πιο ανταγωνιστικοί στην ερχόμενη σεζόν.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 10η (18-16)

2021-2022 9η (12-16)

2022-2023 9η (18-16)

2023-2024 8η (18-16)

2024-2025 14η (14-20)

Τι έγινε πέρυσι: Η περσινή σεζόν της Μπασκόνια χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αστάθεια στην απόδοσή της. Στην Ευρωλίγκα δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και έμεινε εκτός play–offs, τερματίζοντας στη 14η θέση με ρεκόρ 14-20. Στην ACB κατάφερε οριακά να εξασφαλίσει θέση στην οκτάδα, όμως στα προημιτελικά βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία αποκλείστηκε με 2-0, ολοκληρώνοντας τη χρονιά χωρίς κάποια ιδιαίτερη διάκριση.

Προπονητής: Αποχαιρέτησε τον Πάμπλο Λάσο και ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ιταλό Παόλο Γκαλμπιάτι για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 41χρονος κόουτς, που προέρχεται από την Τρέντο, θα κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα. Έχει περάσει από Τορίνο, Κρεμόνα, Βαρέζε και την ιταλική εθνική ομάδα, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας το 2018 με την Τορίνο.

Ρόστερ: Παρουσίασε φέτος ένα ανανεωμένο ρόστερ με δυνατές προσθήκες σε όλες τις γραμμές. Ο Μαμαντί Ντιακιτέ (πρώην NBAer) θα ενισχύσει τη φροντ λάιν, ενώ ο εκρηκτικός Χαμιντού Ντιαλό φέρνει σκορ και αθλητικότητα στα φτερά. Ο Ματέο Σπάνιολο έρχεται από την Άλμπα Βερολίνου ως ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά ταλέντα, με τον Ρόντιονς Κούρουκς να προσφέρει εμπειρία και ευελιξία. Στο backcourt προστέθηκαν οι Ράφα Βιγιάρ και Μαρκουίς Νάουελ, δίνοντας ενέργεια και δημιουργία. Από την άλλη, αποχώρησαν οι Μονέκε, Ρογκαβόπουλος, Ντόντα Χολ και Καμάρ Μπάλντουιν, που σήκωσαν μεγάλο βάρος την περσινή σεζόν.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 14η (13-21)

2021-2022 14η (8-20)

2022-2023 18η (8-26)

2023-2024 17η (9-25)

2024-2025 15η (13-21)

Τι έκανε πέρυσι: Αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες την περασμένη σεζόν στην Ευρωλίγκα, παίζοντας ασταθές μπάσκετ αλλά κατέληξε δύο θέσεις ψηλότερα από πέρσι χάρη σε τέσσερις παραπάνω νίκες. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, απέτυχε να φτάσει στους τελικούς, καθώς αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Μονακό. Παράλληλα, η ομάδα δεν κατάφερε να διακριθεί στο Κύπελλο Γαλλίας και στο Leaders Cup, ολοκληρώνοντας έτσι μια ακόμη σεζόν χωρίς τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η μοναδική επιτυχία του συλλόγου ήταν η ανάδειξη του Τεό Μανέλτον, ο οποίος ξεχώρισε αρκετά ώστε πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Προπονητής: Ο Πιερίκ Πουπέ παραμένει στον πάγκο της Βιλερμπάν, έχοντας ήδη 1,5 χρόνο εμπειρίας ως πρώτος προπονητής της ομάδας. Μετά την προηγούμενη θητεία του ως βοηθός, συνεχίζει να χτίζει το έργο του, αξιοποιώντας τη γνώση του συλλόγου και προσπαθώντας να εδραιώσει τη δική του πορεία στην τεχνική ηγεσία.

Ρόστερ: Ενισχύθηκε κυρίως με την επιστροφή του έμπειρου Γάλλου πόιντ γκαρντ Τόμας Ερτέλ, που φέρνει εμπειρία και ηγετικό ρόλο. Οι υπόλοιπες προσθήκες – οι Άρμελ Τραορέ, Μπαστιέν Βουτιέ, Ζακ Σέλγιας, Μποντιάν Μάσα και Γκλιν Γουότσον Τζούνιορ – προέρχονται κυρίως από χαμηλότερα επίπεδα, είτε σε μικρότερες ευρωπαϊκές λίγκες είτε στην G League, ενώ θα κάνουν ντεμπούτο στην Euroleague. Παράλληλα, η ομάδα διατηρεί τον βασικό κορμό με Ντε Κολό, Αγινκά, Χάρισον, Λάιτι και Τζάκσον, εξασφαλίζοντας εμπειρία, σταθερότητα και βάθος στο σύνολο.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 13η (14-20)

2021-2022 5η (17-11)

2022-2023 5η (20-14)

2023-2024 7η (20-14)

2024-2025 16η (11-23)

Τι έκανε πέρυσι: Δεν κατάφερε να συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία της προηγούμενης χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα παρουσίασε μέτρια έως κακή απόδοση, με αρνητικό ρεκόρ νικών-ηττών (11-23), μένοντας εκτός πλέι οφ και δείχνοντας σημάδια αποδυνάμωσης σε σχέση με την εποχή μετά τη σεζόν 2020-21. Στην εγχώρια σκηνή, η ισραηλινή ομάδα πλησίασε το triple crown, κατακτώντας το Κύπελλο και το League Cup, ενώ το πρωτάθλημα διακόπηκε πριν τον τελευταίο τελικό λόγω του πολέμου Ιράν-Ισραήλ και τελείωσε χωρίς πρωταθλητή, με τη σειρά να είναι 1-1 κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Προπονητής: Ο αγαπημένος των οπαδών, Όντεντ Κάτας συνδέεται άρρηκτα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του. Επέστρεψε ως προπονητής το καλοκαίρι του 2022 για τη δεύτερη θητεία του, μετά την πρώτη το 2007-08, ενώ είχε αγωνιστεί ως παίκτης με τη φανέλα της από το 1995 έως το 1999.

Ρόστερ: Το ανανεωμένο σύνολο του Κάτας συνδυάζει εμπειρία και νέα ταλέντα. Στην περιφέρεια ξεχωρίζουν οι Λόνι Γουόκερ και Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ ενώ παραμένουν οι Σορκίν, οι περσινοί rookies Χόαρντ και Κλαρκ, ο Μπλατ και ο αρχηγός Ντι Μπαρτολομέο. Στη γραμμή ψηλών η ομάδα ενισχύθηκε με τους Όσι Μπρίσετ, Κλίφορντ Ομορούγι, Μάρτσιο Σάντος και την επιστροφή του Τι Τζέι Λιφ, προσφέροντας άμυνα, ενέργεια και εκρηκτικότητα. Ο Γκαρ Λάβι φέρνει φρεσκάδα και ταλέντο από την ισραηλινή λίγκα. Ο Όντεντ Κάτας έχει πλέον ανταγωνιστικό ρόστερ, έτοιμο να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 –

2021-2022 –

2022-2023 14η (14-20)

2023-2024 10η (17-17)

2024-25 17η (9-25)

Τι έκανε πέρυσι: Συγκαταλέχθηκε στις μεγάλες απογοητεύσεις της Ευρωλίγκας, καθώς τερμάτισε στη 17η θέση και έμεινε πολύ νωρίς εκτός διεκδίκησης της δεκάδας. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αστάθεια, και παρότι η έλευση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στον πάγκο βελτίωσε την εικόνα της ομάδας, δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Στο εγχώριο μέτωπο, πάντως, η Βίρτους βρήκε ξανά τον δρόμο των επιτυχιών, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ιταλίας έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Προπονητής: Από τον Δεκέμβριο του 2024, την τεχνική ηγεσία της Βίρτους έχει αναλάβει ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, διαδεχόμενος τον Λούκα Μπάνκι. Ο έμπειρος Μαυροβούνιος κόουτς είναι γνωστός για τις ομάδες που χτίζει με σκληρή νοοτροπία και αγωνιστική πειθαρχία, ενώ έχει ξεχωρίσει και για την ικανότητά του να εξελίσσει παίκτες και να τους οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Ρόστερ: Παρουσίασε ένα εντυπωσιακά ανανεωμένο ρόστερ, ενισχύοντας όλες τις γραμμές της. Η ηχηρή μεταγραφή του κορυφαίου σκόρερ της περσινής Ευρωλίγκας, Κάρσεν Έντουαρντς, ξεχωρίζει, ενώ δίπλα του προστέθηκαν οι Σμάιλαγκιτς, Άλστον Τζούνιορ και Τζάλοου, δίνοντας δύναμη και αθλητικότητα στη φροντ λάιν. Ο Λούκα Βιλντόσα, με εμπειρία και τίτλους, αναλαμβάνει τη δημιουργία στην περιφέρεια, ενώ ο Σάλιου Νιάνγκ έρχεται ως η νέα ελπίδα του ιταλικού μπάσκετ. Συμπληρωματικά, οι Τσάνκα και Ντιαρά προσφέρουν προοπτική και ενέργεια, διαμορφώνοντας ένα σύνολο με ισορροπία εμπειρίας και ταλέντου.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 9η (19-15)

2021-2022 –

2022-2023 9η (15-19)

2023-2024 13η (14-20)

2024-2025 –

Τι έκανε πέρυσι: Ήταν εντυπωσιακή σε μεγάλο μέρος της σεζόν, με την ομάδα να σημειώνει μέσο όρο 95,8 πόντων στο EuroCup. Παρά την εικόνα φαβορί για τον τίτλο στα προγνωστικά μπάσκετ, αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Χάποελ Τελ Αβίβ με 2-1. Στο ισπανικό πρωτάθλημα τερμάτισε 2η στη regular season και έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Ρεάλ Μαδρίτης και ηττήθηκε 3-0. Η φετινή συμμετοχή στην Ευρωλίγκα ήρθε μέσω wild card, ενώ η ομάδα προετοιμάζεται για τη μετακόμιση στη νέα Roig Arena των 15.600 θέσεων, που θα αντικαταστήσει τη La Fonteta.

Προπονητής: Στον πάγκο της Βαλένθια βρίσκεται τα τελευταία 1,5 χρόνια ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ένας τεχνικός με μεγάλη διαδρομή και εμπειρία από ισπανικούς συλλόγους. Πρόκειται για τη δεύτερη θητεία του στους «πορτοκαλί», ενώ θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που θα κοουτσάρει ομάδα στην Euroleague, μετά το πέρασμά του από τη Μπασκόνια τον Οκτώβριο του 2017. Είναι γνωστός για το γρήγορο, επιθετικό μπάσκετ που πρεσβεύει, επηρεασμένος έντονα από την ACB και το χαρακτηριστικό ισπανικό στυλ παιχνιδιού.

Ρόστερ: Παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόστερ για τη νέα σεζόν, συνδυάζοντας εμπειρία και νεανικό ταλέντο. Ο Ντάριους Τόμπσον επιστρέφει στην Ισπανία για να ηγηθεί στην περιφέρεια, ενώ δίπλα του θα βρεθεί ο Ομάρι Μουρ, που έρχεται με εξαιρετικές συστάσεις από την Τουρκία. Στη φροντ λάιν ξεχωρίζουν οι Σίμα, Σάκο και Τέιλορ. Παράλληλα, στο ρόστερ υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις όπως οι Κοστέλο, Πραδίγια, Σέστινα, Ρίβερς, Λόπεζ-Αροστέγι και Πουέρτο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρότζεκτ των Μοντέρο και Ντε Λαρέα, με τον πρώτο να κουβαλά μεγάλες προσδοκίες και να αποτελεί ένα από τα ονόματα που αξίζει να παρακολουθήσουμε στην Ευρωλίγκα.

DUBAI BC

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 –

2021-2022 –

2022-2023 –

2023-2024 –

2024-2025 –

Τι έκανε πέρυσι: Δεν αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρά μόνο στην ABA Liga καθώς έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο και αντιμετώπισε ομάδες από την Αδριατική. Στην πρώτη της χρονιά κατάφερε να τερματίσει 3η στη regular season και να φτάσει στα ημιτελικά των playoffs, όπου αποκλείστηκε από την Παρτιζάν, αφήνοντας όμως θετικά δείγματα με σημαντικές νίκες με ομάδες τοπ επιπέδου, μεταξύ άλλων απέναντι σε Παρτιζάν και Αστέρα. Η ομάδα του Γκόλεματς εξασφάλισε πενταετή άδεια συμμετοχής στην Euroleague μέχρι τη σεζόν 2029-30, γινόμενη η πρώτη μη-ισραηλινή και εκτός Ευρώπης ομάδα στη λίγκα. Το σπίτι της αποτελεί η Coca-Cola Arena στο Ντουμπάι, χωρητικότητας 15.000 θεατών, με προϋπολογισμό περίπου 16 εκατ. ευρώ για το ρόστερ της πρεμιέρας.

Προπονητής: Ο Γιούριτσα Γκολεμάτς, Σλοβένος πρώην παίκτης, αγωνιζόταν ως πάουερ φόργουορντ και σέντερ σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως ο Παναθηναϊκός, η Γαλατάσαραϊ και η Ολυμπια. Μετά τη λήξη της καριέρας του το 2013, στράφηκε στην προπονητική, κατακτώντας τίτλους με Κόπερ Πριμόρσκα και τη Τσεντεβίτα Ολίμπια. Το 2024 ανέλαβε τον πάγκο της Dubai BC, οδηγώντας την ομάδα σε εντυπωσιακή σεζόν στην ABA League με εξαιρετική πορεία και συμμετοχή στα ημιτελικά των playoffs.

Ρόστερ: Το ρόστερ της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πρώτη της σεζόν στην Euroleague αποτελεί εντυπωσιακή ανακατασκευή, καθώς ολόκληρος ο βασικός κορμός της προηγούμενης περιόδου έχει μετακινηθεί σε άλλες ομάδες, μιας και το επίπεδο είναι υψηλότερο. Ο Ντζανάν Μούσα, δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, ηγείται της επίθεσης, ενώ δίπλα του στη frontcourt προστέθηκαν ο Φίλιπ Πετρούσεβ και ο Μφιόντου Καμπένγκλε, προσφέροντας ύψος, δύναμη και σκορ. Στο ρόστερ υπάρχουν επίσης οι έμπειροι Τζάστιν Άντερσον, Ντουέιν Μπέικον, Μαμ Ζαϊτέ και Κενάν Καμένιας, ενώ το backcourt ενισχύεται με ΜακΚίνλεϊ Ράιτ και Αλέξα Αβραμόβιτς. Με τους ήδη υπάρχοντες «ευρωλιγκάτους» Αντζούρσιτς, Αμπάς, Μπέρτανς, Πρέπελιτς, Ντάνγκουβιτς και τον rookie Νέιτ Μέισον, η ομάδα αποκτά βάθος και ταλέντο σε όλες τις θέσεις, ιδιαίτερα επιθετικά. Η ομάδα του Γκόλεματς διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ της διοργάνωσης, αν και ο Μαμ Ζαϊτέ θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν λόγω προβλήματος στον αχίλλειο και θα αντικατασταθεί από τον πρωταθλητή με τη Φενέρ, Σερτάκ Σανλί.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Πορεία πενταετίας στην Ευρωλίγκα

2020-2021 –

2021-2022 –

2022-2023 –

2023-2024 –

2024-2025 –

Τι έκανε πέρυσι: Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, το EuroCup, επικρατώντας στον τελικό της Γκραν Κανάρια, νικήτριας του 2023, και εξασφάλισε απευθείας εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Χάποελ έδειξε επιθετικό μπάσκετ υψηλού επιπέδου, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί ομάδες Euroleague. Στην εγχώρια σκηνή, η πορεία σταμάτησε σε πρωτάθλημα και Κύπελλο: στο πρώτο αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Χάποελ Ιερουσαλήμ με buzzer-beater του Τζάρεντ Χάρπερ και στο δεύτερο στα προημιτελικά από τη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν.

Προπονητής: Ο Δημήτρης Ιτούδης, ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία, με σημαντική πορεία στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου κατέκτησε δύο Euroleague τίτλους (2016, 2019) και πολλούς εγχώριους τίτλους. Αργότερα πέρασε από τη Φενέρμπαχτσε χωρίς επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε στη Χάποελ, όπου την οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου EuroCup και εξασφάλιση θέση στην Euroleague, επεκτείνοντας τις φιλοδοξίες της ομάδας. Διαθέτει τη τεχνογνωσία να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής με ένα ολοκληρωτικό, σύγχρονο μπάσκετ.

Ρόστερ: Μπαίνει στην διοργάνωση με ένα από τα πιο πλήρη και πολυδιάστατα ρόστερ της Ευρώπης. Το κορυφαίο όνομα είναι ο Βασίλιε Μίσιτς, δύο φορές πρωταθλητής Euroleague και MVP της σεζόν 2020-21, ο οποίος επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στο ΝΒΑ για να ηγηθεί της ομάδας. Μαζί του στην περιφέρεια προστέθηκαν οι έμπειροι Κρις Τζόουνς και Ελάιζα Μπράιαντ, ενώ οι Τάιλερ Έννις και Κόλιν Μάλκολμ φέρνουν δημιουργία και versatility.

Στη ρακέτα ενισχύθηκε με τον αθλητικό Νταν Οτούρου, τον Ταϊ Οντιάσε και τον Ιτάι Σεγκέβ, ενώ στο ρόστερ υπάρχουν επίσης διεθνείς με εμπειρία στην Euroleague και το ΝΒΑ όπως οι Μότλεϊ, Καμπόκλο, Μπλέικνι, Μαντάρ, Γουέινράιτ, αλλά και οι Ισραηλινοί διεθνείς Μπλέιζερ, Παλατίν, Τιμόρ και Γκινάτ.

Το ρόστερ συνδυάζει εμπειρία, ταλέντο, σκορ, δημιουργία και πολλά… μπράτσα στις θέσεις των «ψηλών», προσφέροντας μεγάλη ποικιλία λύσεων στον Δημήτρη Ιτούδη. Με αυτή τη σύνθεση, οι «νεοφώτιστοι» είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις στην Euroleague και να ανταγωνιστούν στα ίσια τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Τα μεγάλα ονόματα στην Ευρωλιγκα 2025-26

Όνομα Ομάδα Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός Τι Τζέι Σορτς Παναθηναϊκός Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Σάσα Βεζένκοβ Ολυμπιακός Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Μάικ Τζέιμς Μονακό Νίκολα Μίροτιτς Μονακό Ντάνιελ Τάις Μονακό Γουέιντ Μπάλντουιν Φενέρμπαχτσε Σέιν Λάρκιν Αναντολού Εφές Βενσάν Πουαριέρ Αναντολού Εφές Φακούντο Καμπάτσο Ρεάλ Μαδρίτης Έντι Ταβάρες Ρεάλ Μαδρίτης Μάριο Χεζόνια Ρεάλ Μαδρίτης Ναντίρ Χίφι Παρί Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ Ερυθρός Αστέρας Τσίμα Μονέκε Ερυθρός Αστέρας Μάρκο Γκούντουριτς Αρμάνι Μιλάνο Ζακ ΛεΝτέι Αρμάνι Μιλάνο Τζαμπάρι Πάρκερ Παρτιζάν Κάρλικ Τζόουνς Παρτιζάν Ντουέιν Μπέικον Dubai BC Νίκολα Μιλουτίνοβ Ολυμπιακός Λόνι Γουόκερ Μακάμπι Τελ Αβίν Κάρσεν Έντουαρντς Βίρτους Μπολόνια Ντζάναν Μούσα Dubai BC Βασίλιε Μίτσιτς Χάποελ Τελ Αβίβ Ελάιζα Μπράιαντ Χάποελ Τελ Αβίβ Ντάν Οτούρου Χάποελ Τελ Αβίβ Τζόναταν Μότλει Χάποελ Τελ Αβίβ

Το πάρε-δώσε στην Euroleague 2025-26

ΠΑΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΕ Τζόρνταν Λόιντ Γκαρντ Μονακό Ανταντολού Εφές Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ Γκαρντ Μπάγερν Ανταντολού Εφές Γιώργος Παπαγιάννης Σέντερ Μονακό Ανταντολού Εφές Νίκολα Μίροτιτς Φόργουορντ Αρμάνι Μιλάνο Μονακό Χαμιντού Ντιαλό Γκαρντ Σάνξι Λονγκς Μπασκόνια Ντεβόντε Γκράχαμ Γκαρντ NBA G League Ερυθρός Αστέρας Τσίμα Μονέκε Φόργουορντ Μπασκόνια Ερυθρός Αστέρας Φίλιπ Πετρούσεβ Φόργουορντ Ολυμπιακός Dubai BC Τζάναν Μούσα Γκαρντ Ρεάλ Μαδρίτης Dubai BC Ντουέιν Μπέικον Φόργουορντ Ζενίτ Dubai BC Μάρκο Γκούντουριτς Γκαρντ Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο Ντέβιν Μπούκερ Σέντερ Μπάγερν Αρμάνι Μιλάνο Βλάτκο Τσάντσαρ Φόργουορντ Ντένβερ Νάγκετς Αρμάνι Μιλάνο Γουίλ Κλάιμπερν Φόργουορντ Βίρτους Μπολόνια Μπαρτσελόνα Τορνίκε Σενγκέλια Φόργουορντ Βίρτους Μπολόνια Μπαρτσελόνα Ρόκας Γιοκουμπάιτις Γκαρντ Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάγερν Τάλεν Χόρτον-Τάκερ Γκαρντ Σικάγο Μπουλς Φενέρμπαχτσε Μπράντον Μπόστον Γκαρντ Νιού Όρλεαν Πέλικανς Φενέρμπαχτσε Βασίλιε Μίτσιτς Γκαρντ Φοίνιξ Σανς Χάποελ Τελ Αβίβ Ελάϊζα Μπράιαντ Γκαρντ Αναντολού Εφές Χάποελ Τελ Αβίβ Κρις Τζόουνς Γκαρντ Βαλένθια Χάποελ Τελ Αβιβ Λόνι Γουόκερ Γκαρντ Φιλαδέλφια Σίξερς Μακάμπι Τελ Αβίβ Τζεφ Ντόουτιν Γκαρντ Φιλαδέλφια Σίξερς Μακάμπι Τελ Αβίβ Τάισον Γουόρντ Φόργουορντ Παρί Ολυμπιακός Τι Τζέι Σορτς Γκαρντ Παρί Παναθηναϊκός Ρισόν Χολμς Σέντερ Ουάσινγκτον Γουίζαντς Παναθηναϊκός Νίκος Ρογκαβόπουλος Φόργουορντ Μπασκόνια Παναθηναϊκός Λαμάρ Στίβενς Φόργουορντ Μέμφις Γκρίζλις Παρί Σέικ Μίλτον Γκαρντ Λος Άντζελες Λέικερς Παρτιζάν Τζαμπάρι Πάρκερ Φόργουορντ Μπαρτσελόνα Παρτιζάν Τεό Μαλεντόν Γκαρντ Βιλερμπάν Ρεάλ Μαδρίτης Τρέ Λάιλς Φόργουορντ Σακραμέντο Κινγκς Ρεάλ Μαδρίτης Τσούμα Οκέκε Φόργουορντ Κλίβελαντ Καβαλίερς Ρεάλ Μαδρίτης Ντάριους Τόμσον Γκαρντ Αναντολού Εφές Βαλένθια Κάρσεν Έντουαρντς Γκαρντ Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος Γκαρντ Ολυμπιακός Ζαλγκίρις Μόουζες Ράιτ Σέντερ Ολυμπιακός Ζαλγκίρις Μίκαελ Γιάντουνεν Φόργουορντ Παρί Φενέρμπαχτσε

Euroleague στοίχημα – Αποδόσεις και Φαβορί

Το φετινό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague είναι πιο ανοιχτό από ποτέ, με τις στοιχηματικές αποδόσεις να αποτυπώνουν τον έντονο ανταγωνισμό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αμφότεροι στο 4.00, γεγονός που δείχνει ότι θεωρούνται ισάξιοι διεκδικητές του τροπαίου. Ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στο 7.50, παραμένοντας πάντα υπολογίσιμη δύναμη χάρη στο βάθος και την εμπειρία της. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στο 9.00, ενώ Μπαρτσελόνα και η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε προσφέρονται στο 11.00, δείχνοντας ότι οι Ισπανοί και οι Τούρκοι μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Στο 13.00 συναντάμε τη μαχητική Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία μπαίνει στη σεζόν ως η νεοφώτιστη στη διοργάνωση, αλλά μόνο… νεοφώτιστη δεν μοιάζει, καθώς διαθέτει γεμάτο αστέρες ρόστερ και υψηλές φιλοδοξίες. Όσοι θέλουν να ζήσουν την ένταση του αγώνα μπορούν να δοκιμάσουν πώς παίζω live στοίχημα στη EuroLeague μέσω της πλατφόρμας της Kingbet.

Ομάδες Αποδόσεις Κατάκτησης Ολυμπιακός 4.00 Παναθηναϊκός 4.00 Ρεάλ Μαδρίτης 7.50 Μονακό 9.00 Μπαρτσελόνα 11.00 Φενέρμπαχτσε 11.00 Χάποελ Τελ Αβίβ 13.00

