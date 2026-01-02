Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/01)

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα live stream στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής για τη La Liga.

Δεν θα λέγαμε ψέματα αν πούμε ότι μιλάμε για ένα από τα πιο δυνατά ματς της αγωνιστικής στο πρόγραμμα αγώνων. Ένα παλιό, καλό ντέρμπι Καταλονίας που, όμως, έχει ξεκάθαρο φαβορί, δηλαδή την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ποιο κανάλι δείχνει Εσπανιόλ εναντίον Μπαρτσελόνα;

Το Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 3 Ιαναουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα Σάββατο 3 Ιαναουαρίου – 22:00 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).