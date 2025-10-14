ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ελληνικό το μέλλον του Γουέστμπρουκ;

Ένα από τα πιο σημαντικά storylines στο ΝΒΑ αφορά το μέλλον του Ράσελ Γουέστμπρουκ. Μπορεί να μην είναι ο παίκτης που κάποτε ήταν, αλλά στα 36 του μπορεί να προσφέρει πολλά ακόμη στο κατάλληλο περιβάλλον.

Αυτό, όμως, όλα δείχνουν πως δεν θα είναι στην κορυφαία λίγκα του μπάσκετ. Ο Γουέστμπρουκ, αφότου έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς, έστειλε το μήνυμα στην αγορά πως θέλει να παίξει σε ομάδα στην Καλιφόρνια προκειμένου να είναι κοντά στην οικογένειά του. Υπήρξε φλερτ με τους Σακραμέντο Κινγκς, αλλά έμεινε εκεί.

Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου φέρεται να είπε όχι και στα 14 εκατομμύρια δολάρια που του έδιναν από την Κίνα. Γιατί; Νιώθει πως μπορεί να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Με τις πόρτες του NBA κλειστές – για την ώρα – μήπως θα μπορούσαμε να τον δούμε στην Ευρώπη, έστω και κόντρα στα προγνωστικά μπάσκετ;

Φυσικά, αν ένας τέτοιος παίκτης έστελνε σήμα πως θέλει να έρθει στην από εδώ μεριά του Ατλαντικού, όλες οι μεγάλες ομάδες θα ενδιαφέρονταν. Ανάμεσά τους ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός, που είναι από τις λίγες που θα μπορούσαν να του δώσουν το υψηλό συμβόλαιο που θα αξίωνε. 

Λέτε το μέλλον του Γουέστμπρουκ, ενός MVP του NBA και στη λίστα με τους καλύτερους point guards όλων των εποχών, να είναι ελληνικό; Μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αλλά, πιστέψτε μας, δεν είναι τόσο.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα