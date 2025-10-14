Ελληνικό το μέλλον του Γουέστμπρουκ;

Ένα από τα πιο σημαντικά storylines στο ΝΒΑ αφορά το μέλλον του Ράσελ Γουέστμπρουκ. Μπορεί να μην είναι ο παίκτης που κάποτε ήταν, αλλά στα 36 του μπορεί να προσφέρει πολλά ακόμη στο κατάλληλο περιβάλλον.

Αυτό, όμως, όλα δείχνουν πως δεν θα είναι στην κορυφαία λίγκα του μπάσκετ. Ο Γουέστμπρουκ, αφότου έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς, έστειλε το μήνυμα στην αγορά πως θέλει να παίξει σε ομάδα στην Καλιφόρνια προκειμένου να είναι κοντά στην οικογένειά του. Υπήρξε φλερτ με τους Σακραμέντο Κινγκς, αλλά έμεινε εκεί.

Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου φέρεται να είπε όχι και στα 14 εκατομμύρια δολάρια που του έδιναν από την Κίνα. Γιατί; Νιώθει πως μπορεί να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Με τις πόρτες του NBA κλειστές – για την ώρα – μήπως θα μπορούσαμε να τον δούμε στην Ευρώπη, έστω και κόντρα στα προγνωστικά μπάσκετ;

Φυσικά, αν ένας τέτοιος παίκτης έστελνε σήμα πως θέλει να έρθει στην από εδώ μεριά του Ατλαντικού, όλες οι μεγάλες ομάδες θα ενδιαφέρονταν. Ανάμεσά τους ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός, που είναι από τις λίγες που θα μπορούσαν να του δώσουν το υψηλό συμβόλαιο που θα αξίωνε.

Λέτε το μέλλον του Γουέστμπρουκ, ενός MVP του NBA και στη λίστα με τους καλύτερους point guards όλων των εποχών, να είναι ελληνικό; Μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αλλά, πιστέψτε μας, δεν είναι τόσο.