Εξελίξεις με το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί!💣

el kaabi osfp

Οι σκέψεις και η κίνηση της τελευταίας στιγμής για τους ερυθρόλευκους.

Δεν μιλάμε για ένα απλό συμβόλαιο. Μιλάμε για ΤΟ συμβόλαιο. Που ο Ολυμπιακός θα κληθεί να δώσει μία δύσκολη απάντηση μέχρι το καλοκαίρι. Όχι επειδή τελειώνει το συμβόλαιο του συγκεκριμένου παίκτη, αλλά για το πώς θα το χειριστεί.

Τι εννοώ; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και φυσικά μιλάμε για έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του Ολυμπιακού. Αν όχι ο πολυτιμότερος.

Ο άνθρωπος και φέτος σκοράρει συνέχεια και παίζει συνέχεια. Και το θέμα δεν είναι το οικονομικό για τον Μαροκινό. Άλλωστε ο Ελ Κααμπί έχει βρει την υγειά του στην Ελλάδα και δεν είναι πολίτης του κόσμου.

Ο πιστολέρο του Ολυμπιακού έχει 67 γκολ και 11 ασίστ σε 106 αγώνες με τον Ολυμπιακό και φέτος έχει ήδη το κοντέρ 7 γκολ και 1 ασίστ σε 12 αγώνες.

Το πρόβλημα ποιο είναι; Θεωρητικά πρόβλημα. Ότι ο Ελ Κααμπί θα γίνει 33 ετών και μένει να δούμε τι συμβόλαιο θα του προταθεί. Γιατί προφανώς θα του προταθεί.

Ο Μαροκινός σίγουρα θα θέλει κλειστό διετές με καλά λεφτά. Πιθανότατα με τα ίδια που έχει τώρα που είναι κοντά ίσως και να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια!

Και εκεί θα φανεί η πρόθεση του Ολυμπιακού. Πόσο θέλει να δεσμευτεί με τον Ελ Κααμπί που θα τον έχει μέχρι τα 35+. Τι εκτιμώ εγώ; Ότι η υπόθεση θα κλείσει θετικά και πιθανότατα πολύ νωρίτερα από τον Μάιο.

