Deal–«μαμούθ» των 55 εκατ.: Η SuperBet «ντύνει» τον Ολυμπιακό μέχρι το 2032

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξελίσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά, χτίζοντας ένα μοντέλο λειτουργίας που ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα.

Παρότι η πλήρης αξιοποίηση του ΣΕΦ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να προσελκύουν χορηγικές συνεργασίες πολλών εκατομμυρίων, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο brand value που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια.

Η διοίκηση δείχνει πως λειτουργεί με στρατηγική, συνέπεια και ξεκάθαρη στόχευση, επενδύοντας σε συμφωνίες που ενισχύουν την οικονομική και εμπορική ισχύ του συλλόγου.

Το μεγαλύτερο χορηγικό deal στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού

Η πιο πρόσφατη και αναμφίβολα η πιο εντυπωσιακή συμφωνία είναι αυτή με τη στοιχηματική εταιρία SuperBet, η οποία αλλάζει τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Το deal είναι πολυετές, με διάρκεια έως το 2032, και θα ενεργοποιηθεί επίσημα από τη σεζόν 2026/27.

Η χρονική έκταση της συνεργασίας αποτυπώνει το επίπεδο εμπιστοσύνης και τη στρατηγική δέσμευση και των δύο πλευρών, όμως το οικονομικό σκέλος είναι αυτό που προκαλεί πραγματικό σοκ.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, ο Ολυμπιακός θα εισπράξει συνολικά 50–55 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει μπόνους επίτευξης στόχων και πρόσθετες παροχές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χορηγική συμφωνία που έχει υπογράψει ποτέ ο σύλλογος και μία από τις κορυφαίες σε ύψος και διάρκεια στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού συνολικά.

Η SuperBet ετοιμάζει κι άλλες μεγάλες κινήσεις

Για τη SuperBet, το deal με τον Ολυμπιακό αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην επιθετική στρατηγική επέκτασης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Η εταιρία έχει ήδη συνάψει σημαντικές συνεργασίες με έντονο αθλητικό χαρακτήρα, όμως αυτή η συμφωνία την τοποθετεί ξεκάθαρα ανάμεσα στους πιο ισχυρούς παίκτες της στοιχηματικής αγοράς.

Το brand της ενισχύεται, η παρουσία της γίνεται πιο έντονη και η αναγνωρισιμότητά της αυξάνεται με ταχύτητα.

Ενόψει της επίσημης εισόδου της στην ελληνική αγορά, η SuperBet δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Αντιθέτως, στοχεύει να συνάψει κι άλλες μεγάλες συμφωνίες με κορυφαίες ομάδες και οργανισμούς, επενδύοντας στρατηγικά ώστε να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικούς και αναγνωρίσιμους παρόχους του χώρου. Το deal με τον Ολυμπιακό αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης και φιλόδοξης επέκτασης.