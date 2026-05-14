Betsson: Η Ίντερ κατέκτησε το 10ο Κύπελλο της ιστορίας της και ολοκλήρωσε το νταμπλ στην Ιταλία

Η Ίντερ ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο μια ονειρική σεζόν, επικρατώντας με 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και κατακτώντας το 10ο Coppa Italia της ιστορίας της. Οι «Νερατζούρι» έκλεισαν έτσι τη χρονιά με νταμπλ, προσθέτοντας το Κύπελλο δίπλα στο πρωτάθλημα που είχαν ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά στη Serie A.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου και η ολοκλήρωση του νταμπλ ήρθαν να επισφραγίσουν μια εντυπωσιακή σεζόν για τους «Νερατζούρι», με τον κόσμο της ομάδας να πανηγυρίζει ξέφρενα σε Ρώμη και Μιλάνο.

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη τους απέναντι στη Λάτσιο για το πρωτάθλημα, οι Μιλανέζοι επιβεβαίωσαν ξανά την ανωτερότητά τους και στον μεγάλο τελικό του «Ολίμπικο». Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Ρωμαίων στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το σκορ άνοιξε στο 14ο λεπτό, όταν ο Μάρουσιτς στην προσπάθειά του να απομακρύνει μετά από κόρνερ έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της Λάτσιο για το 1-0 της Ίντερ. Οι «Λατσιάλι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ένα ακόμη σοβαρό λάθος στην άμυνα αποδείχθηκε καθοριστικό. Στο 35’, ο Ντάμφρις έκλεψε τη μπάλα έξω από την περιοχή και μοίρασε έτοιμο γκολ στον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος διαμόρφωσε το 2-0 σε κενή εστία.

Στην επανάληψη, η Λάτσιο προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και είχε σημαντικές στιγμές για να μειώσει, με κορυφαία εκείνη του Νοσλίν στο 59ο λεπτό. Ωστόσο, η Ίντερ διατήρησε τον έλεγχο και μάλιστα έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ, με τους Λουίς Ενρίκε και Ζιελίνσκι να χάνουν καλές ευκαιρίες στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους παίκτες της Ίντερ να πανηγυρίζουν ακόμη ένα μεγάλο τρόπαιο και τους φιλάθλους της ομάδας να δημιουργούν ατμόσφαιρα γιορτής τόσο στις εξέδρες του «Ολίμπικο» όσο και στους δρόμους του Μιλάνου. Το Coppa Italia επέστρεψε στην τροπαιοθήκη των «Νερατζούρι» για πρώτη φορά μετά το 2023, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές των τελευταίων ετών.

