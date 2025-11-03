ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτός θα είναι ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού!🔥

alafouzos pao

Η κίνηση που δείχνει πολλά για την επόμενη μέρα στο τριφύλλι.

Και τι δεν έχω διαβάσει για το θέμα του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό. Από Θουμπιθαρέτα μέχρι… Μέντεζ. Εντάξει τον Πορτογάλο δεν τον έχω διαβάσει ακόμα αλλά έχουν ακουστεί καμιά δεκαριά ονόματα. Όμως εγώ θα σας πω ποιο είναι το φαβορί.

Κατά την γνώμη μου, αν σας ενδιαφέρει, είναι και η καλύτερη επιλογή. Μπορεί να μην είναι η πιο λαμπερή αλλά ίσως να είναι η πιο κρίσιμη. Και φυσικά αναφέρομαι στον Στέφανο Κοτσόλη ο οποίος είχε και ραντεβού έμαθα μέσα στο σαββατοκύριακο με τον Μπαλντίνι.

Ο Μπαλντίνι ο οποίος πλέον είναι ο άνθρωπος που τρέχει σχεδόν τα πάντα στον Παναθηναϊκό θέλει να βρει τους ανθρώπους που θα έχει το κεφάλι του ήσυχο και απλά θα συμβουλεύει τον Αλαφούζο για τις επόμενες κινήσεις.

Το έκανε σε μεγάλο βαθμό με τον Μπενίτεθ ο οποίος είναι ένας μάνατζερ με τα όλα του και θέλει να βρει κι έναν τεχνικό διευθυντή για να τρέχουν όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Και το μεγάλο φαβορί για τον Παναθηναϊκό τουτη τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Στέφανος Κοτσόλης ο οποίος έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό βιογραφικό με την Κηφισιά και δένει απόλυτα στη νέα εποχή του Παναθηναϊκου.

Το μεγαλύτερο συν του είναι πως ξέρει την ελληνική αγορά κάτι που δεν ξέρει ούτε ο Μπαλντίνι φυσικά ούτε ο Μπενίτεθ και θα ήθελαν και έναν τέτοιο άνθρωπο για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Νομίζω μέχρι το τέλος της εβδομάδας το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει μιας και τον Γενάρη πρέπει να τρέξει αρκετά θέματα ο τεχνικός διευθυντής, ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο προγραμμα αγωνων.

