Αυτός ο NBAer ταιριάζει «γάντι» σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

Ο Ντάντε Έξουμ σκέφτεται να φύγει από τους Ντάλας Μάβερικς και η επιστροφή στην Ευρώπη και σε ομάδα της EuroLeague, φυσικά, βρίσκεται στο τραπέζι.

Ο 30χρονος Αυστραλός γκαρντ βρίσκεται πολύ χαμηλά στην ιεραρχία του ρόστερ των Μάβερικς, που είναι γεμάτοι με 3&D wings και ίσως χρειαστεί να κάνουν χώρο για να βρουν κάποιον χειριστή, θέση που… πονάνε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μαρκ Στάιν ωστόσο, οι Τεξανοί δεν βιάζονται να αφήσουν ελεύθερο τον Αυστραλό γκαρντ, παρότι έχουν ήδη εξασφαλίσει disabled player exception τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Ντέρεκ Λάιβλι.

Ο λόγος είναι πως το συμβόλαιο του Έξουμ, ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιμετωπίζεται ως πιθανό trade asset ενόψει της προθεσμίας ανταλλαγών στις 5 Φεβρουαρίου. Η ομάδα του Ντάλας δεν θέλει να ανοίξει άμεσα θέση στο ρόστερ για τον Ράιαν Νέμπχαρντ, ο οποίος βρίσκεται σε two-way συμβόλαιο, προτιμώντας να διατηρήσει τον Έξουμ ως εργαλείοσε πιθανό πακέτο ανταλλαγής.

Ένα ακόμα «αγκάθι» πάντως είναι πως δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη σεζόν 2025-26 (υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο που έθεσε πρόωρο τέλος στη φετινή του σεζόν, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση που είχε κάνει το καλοκαίρι), ενώ και πέρσι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, με κυριότερο ένα κάταγμα στο χέρι, που τον περιόρισε σε μόλις 20 συμμετοχές.

Ο Έξουμ, που έπαιξε με επιτυχία στην Ευρώπη σε Μπαρτσελόνα (2021-22) και Παρτιζάν (2022-23), δεν θα έλεγε όχι να γυρίσει στην Ευρωλίγκα.

Η Παρτιζάν μοιάζει να είναι η προτεραιότητά του, αλλά υπάρχουν κι άλλες ομάδες που κοιτάζουν την περίπτωσή του, ενώ η υπάρχουσα κατάσταση στον σερβικό σύλλογο ίσως είναι αποτρεπτικός παράγοντας.

Όσον αφορά τους δύο «αιωνίους», είναι δεδομένο ότι θα τσεκάρουν την περίπτωσή του, αν αποφασίσει να αφήσει τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Θα ταίριαζε γάντι στον Ολυμπιακό μιας και είναι παίκτης που… κολλάει στη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα με πολύ καλά ποσοστά από την περιφέρεια και αμυντικά ένστικτα που τον κάνουν πολύτιμο.

Ο Έξουμ είναι από τους παίκτες που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν ιδανικά τους Ντόρσεϊ, Μόρις Φουρνιέ, Βεζένκοφ και να ενισχύσει την περιφερειακή άμυνα των «ερυθρόλευκων» σχηματίζοντας έναν πολύ δυνατό πυρήνα με τους Γουόκαπ, Νιλικίνα και Γουόρντ, καθιστώντας τους εκ των φαβορί για την κούπα, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες.

Στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού είναι αλήθεια ότι υπάρχει λιγότερος χώρος, αλλά με τον Σλούκα να οδεύει προς το φινάλε της καριέρας του και τον Εργκίν Αταμάν να ζητάει συνεχώς καλύτερη αμυντική συμπεριφορά από την ομάδα του, δεν θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση αν δούμε τον Έξουμ να φοράει από το καλοκαίρι την πράσινη φανέλα.