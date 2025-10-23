ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτόν ανανεώνει άμεσα ο Ολυμπιακός!💣

mentilibar osfp

Η επόμενη κίνηση του Ολυμπιακού για το ρόστερ του.

Τι σας είχα πει; Σας είχα μην βιάζεστε. Και πως όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ειδα κάποιους βιαστικούς που έγραφαν για ανανεώσεις και επεκτάσεις όμως όλα στον Ολυμπιακό γίνονται όταν πρέπει.

Και τι μαθαίνω; Πως οι ερυθρόλευκοι πάνε άμεσα για την πρώτη τους ανανέωση. Ή μάλλον για να ακριβολογώ για τη δεύτερη μιας και το θέμα του Κοστίνια έχει προχωρήσει και έχει κλείσει έως το 2029 παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα.

Και σειρά ποιος παίρνει; Μα φυσικά ο μέχρι τώρα MVP της σεζόν, Τσικίνιο. Ένας Τσικίνιο που θυμίζω ότι αποκτήθηκε τον Γενάρη του Κόνφερενς με μόλις 500.000 ευρώ. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θα τον είχε κλείσει και ως ελεύθερο μιας και έληγε το συμβόλαιο του όμως προτίμησε να τον κλείσει από Γενάρη και τελικά πήρε και το Κόνφερενς.

Από τότε ο Τσικίνιο έχει κάνει ήδη μία επέκταση συμβολαίου με αναπροσαρμογή των όρων του και τώρα ήρθε η στιγμή να γίνει και η δεύτερη. Και πάμε για ένα πολύ καλό συμβόλαιο και θα μπει και +1 στην διάρκεια. Άρα από το 2027 θα πάμε στο 2028.

Όσο για τα λεφτά. Προφανώς μιλάμε για συμβόλαιο πάνω του ενός εκατομμυρίου και μη σας πω μπορεί να φτάσει και στο 1.5. Λεφτά βεβαίως που τα αξίζει και με το παραπάνω ο Τσικίνιο ο οποίος θα κλείσει 2 χρόνια στον Ολυμπιακό τον Γενάρη και είναι εκ των πολυτιμότερων παικτών και φυσικά βασικό γρανάζι του Μεντιλίμπαρ.

Μόλις κλείσει ο Τσικίνιο, θα επανέλθω με τον επόμενο.

