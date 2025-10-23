Αυτό το πρόβλημα εντόπισε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό!🔥

Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Ισπανός τεχνικός στον Παναθηναϊκό.

Σας είχα πει τι είχε συμβεί. Ό,τι στο πρώτο ραντεβου, Μπαλντίνι, Αλαφούζου, Μπενίτεθ ο Ισπανός τεχνικός όχι μόνο ήταν διαβασμένος, αλλά είχε μια τεράστια έκθεση για τον Παναθηναϊκό.

Από τη στιγμή που συμφώνησαν οι δύο πλευρές ο Μπενίτεθ και η ομάδα του πήραν όλα τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και το έψαξα λίγο παραπάνω για το τι θέλει να αλλάξει ο Ισπανός άμεσα.

Πάμε να σας τα βάλω σε μια σειρά.

Ο Μπενίτεθ λοιπόν έχει διαπιστώσει δύο πράγματα και θέλει να τα αλλάξει άμεσα και αυτά θα είναι που κάνει από την πρώτη στιγμή, ενόψει των παιχνιδιών στο πρόγραμμα αγώνων.

1ον) Το πρόβλημα που θέλει να διορθώσει άμεσα ο Μπενίτεθ είναι η επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Τι έχει τσεκάρει ο Ισπανός; Προβλέψιμη ανάπτυξη και καθόλου ταχύτητα στην σκέψη του.

2ον) Οι μετρήσεις των παικτών. Τις έχει στα χέρια του και η ομάδα του θα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά για να τις βελτιώσει και έχει και το πλεονέκτημα της διακοπής των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο.

Για να δούμε τι άλλο θα προκύψει και από την συνέντευξη Τύπου του.