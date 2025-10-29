ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτό ισχύει για Μανδά και Παναθηναϊκό!💣

mandas pao

Τα οικονομικά δεδομένα του Έλληνα τερματοφύλακα και οι πιθανότητες μεταγραφής.

Διάβασα όπως κι εσείς πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μανδά και θα κάνει γερό μπάσιμο τον Γενάρη για την μεταγραφή του. Το γεγονός ότι δεν παίζει στη Λάτσιο σε συνδυασμό ότι είναι ο τρίτος γκολκίπερ της Εθνικής, δημιουργούν ένα ελκυστικό πακέτο για τους πράσινους που όπως σας είχα γράψει από τη προηγούμενη εβδομάδα ο Μπενίτεθ έχει ζητήσει ήδη ενίσχυση στο κομμάτων των τερματοφυλάκων.

Μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή όμως; Πώς θα γίνει ρωτάω εγώ. Μιλάμε για έναν γκολκίπερ που η Λάτσιο ναι μεν δεν τον χρησιμοποιεί τώρα, αλλά τον κοστολογεί πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Θα δώσει ο Παναθηναϊκός 10 μύρια για τερματοφύλακα τον Γενάρη; Το αποκλείω. Κάποιοι λένε ότι θα εξεταστεί η περίπτωση του δανεισμού.

Ότι ο Παναθηναϊκός δηλαδή ψάχνει γκολκίπερ για 6 μήνες; Και μετά το καλοκαίρι θα ξαναψάχνει; Και αν ο Μανδάς έρθει ως δανεικός και κατεβάσει ρολά τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός; Πώς θα τον αγοράσει;

Ναι μεν το όνομα του Μανδά έπεσε στο τραπέζι για τον Παναθηναϊκό αλλά τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολα για να γίνει το οτιδήποτε τον Γενάρη. Ακόμα και αν ο ίδιος ο Μανδάς θέλει μια μεταγραφή για να πάρει χρόνο συμμετοχής, το να γίνει αυτή στον Παναθηναϊκό φαντάζει δύσκολο.

Εκτός και αν όντως ο Αλαφούζος έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο με μεταγραφές τον Γενάρη που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα…

