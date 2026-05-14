Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά το κάζο της Βαλένθια!

Μετά τον σκληρό αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο για χάσιμο.

Από καιρό, άλλωστε, έχει αρχίσει να βολιδοσκοπεί την αγορά, προκειμένου να ανανεώσει το ρόστερ του, να το ενισχύσει και του χρόνου να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Μια από τις περιπτώσεις που βρίσκονται για τα καλά στα ραντάρ του είναι αυτή του… περιζήτητου Τρεντ Φόρεστ.

Ο πόιντ γκαρντ της Μπασκόνια έχει τραβήξει τα φώτα με τις εμφανίσεις του και ήδη πολλοί σύλλογοι της Euroleague τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη λίστα τους. Ανάμεσά τους και η Φενέρμπαχτσε, η Βαλένθια, ο Ερυθρός Αστέρας.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, το απόλυτο φαβορί για την απόκτησή του είναι ο Παναθηναϊκός, που θα ήθελε να προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του 27χρονου άλλοτε NBAer.

Πολύ σημαντικό, δε, το γεγονός πως το προσεχές καλοκαίρι μένει ελεύθερος.