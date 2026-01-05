ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Άρσεναλ – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα: Αποδόσεις που προκαλούν στο «Έμιρεϊτς»!💣🔥

Άρσεναλ Λίβερπουλ αποδόσεις στοίχημα

Είναι από τα ματς που αν διεκδικείς το πρωτάθλημα, τα παίρνεις και είσαι καβάλα στ’ άλογο. Είναι από τα παιχνίδια, από την άλλη, που εάν ψάχνεις να ορθοποδήσεις, τα παίρνεις και στέλνεις μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4
1.28
1.68stoiximan

Άρσεναλ – Λίβερπουλ, λοιπόν, στο «Έμιρεϊτς», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ. Και το στοίχημα παίρνει «φωτιά»!

Άρσεναλ – Λίβερπουλ αποδόσεις στοίχημα

Άρσεναλ - Λίβερπουλ αποδόσεις στοίχημα

Αναφορικά με τις αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες, τα πράγματα είναι, πάνω κάτω, όπως τα φαντάζεστε. Σαφές φαβορί η Άρσεναλ, της τάξεως του 1.60-1.65, με την τιμή της Λίβερπουλ να υπερβαίνει τον πενταπλασιασμό.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
1.62
4.10bet365
 5.20

Δεν θέλετε να μπλέξετε με σημείο νικητή; Κανένα πρόβλημα, καθώς οι αγορές των γκολ έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Το προβάδισμα στo Over 2,5 και το Goal/Goal, κάτι απόλυτα φυσιολογικό, με βάση και την παράδοση των μεταξύ τους αναμετρήσεων (6/8 Goal/Goal, 3/5 Over 3,5).

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.78novibet
 2.10
1.77elabet
 1.98

Άρσεναλ – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Άρσεναλ - Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Το μυαλό ποιανού, όμως, από εσάς δεν έχει πάει σε ειδικά στοιχήματα και bet builder; Και επειδή μιλάμε για τις Άρσεναλ και Λίβερπουλ, υπάρχει μεγάλη πληθώρα επιλογών. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ελκυστικά στοιχήματα και σας τα παρουσιάζουμε. Ένα κλικ είναι αρκετό, ενώ με το αντίστοιχο promo code*🎁 η εμπειρία σας εκτοξεύεται!

G/G + OVER 2,5 + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
3.80winmasters
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 1,5 2Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4.60fonbet
ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
2.42pamestoixima
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.47interwetten
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΕΩΣ ΤΟ 09:59
3.98stoiximan

Άρσεναλ – Λίβερπουλ διαιτητής

Άρσεναλ - Λίβερπουλ διαιτητής

Τέλος, αξιοσημείωτες αγορές προκύπτουν και όσον αφορά τον διαιτητή της αναμέτρησης, Άντονι Τέιλορ. Τα φετινά στατιστικά του 47χρονου ρέφερι σε όλες τις διοργανώσεις (21 παιχνίδια), είναι 82 κίτρινες κάρτες (3.9 μέσο όρο), μία αποβολή με δεύτερη κίτρινη και μία απευθείας, ενώ έχει υποδείξει και έξι φορές την εσχάτη των ποινών.

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
2.07novibet
 1.70 5.20
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
3.65pamestoixima
 4.80
7.30winmasters

Άρσεναλ – Λίβερπουλ κανάλι

Βράδυ Πέμπτης είναι το μεγάλο παιχνίδι (8/1, 22:00), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα tv του Novasports Premier League. Για όσους δεν έχουν συνδρομητική, το Live Streaming της Kingbet έρχεται να σώσει την κατάσταση!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα