Άρσεναλ – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα: Αποδόσεις που προκαλούν στο «Έμιρεϊτς»!💣🔥

Είναι από τα ματς που αν διεκδικείς το πρωτάθλημα, τα παίρνεις και είσαι καβάλα στ’ άλογο. Είναι από τα παιχνίδια, από την άλλη, που εάν ψάχνεις να ορθοποδήσεις, τα παίρνεις και στέλνεις μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4 1.28 1.68

Άρσεναλ – Λίβερπουλ, λοιπόν, στο «Έμιρεϊτς», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ. Και το στοίχημα παίρνει «φωτιά»!

Άρσεναλ – Λίβερπουλ αποδόσεις στοίχημα

Αναφορικά με τις αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες, τα πράγματα είναι, πάνω κάτω, όπως τα φαντάζεστε. Σαφές φαβορί η Άρσεναλ, της τάξεως του 1.60-1.65, με την τιμή της Λίβερπουλ να υπερβαίνει τον πενταπλασιασμό.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1.62 4.10 5.20

Δεν θέλετε να μπλέξετε με σημείο νικητή; Κανένα πρόβλημα, καθώς οι αγορές των γκολ έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Το προβάδισμα στo Over 2,5 και το Goal/Goal, κάτι απόλυτα φυσιολογικό, με βάση και την παράδοση των μεταξύ τους αναμετρήσεων (6/8 Goal/Goal, 3/5 Over 3,5).

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G 1.78 2.10 1.77 1.98

Άρσεναλ – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Το μυαλό ποιανού, όμως, από εσάς δεν έχει πάει σε ειδικά στοιχήματα και bet builder; Και επειδή μιλάμε για τις Άρσεναλ και Λίβερπουλ, υπάρχει μεγάλη πληθώρα επιλογών. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ελκυστικά στοιχήματα και σας τα παρουσιάζουμε.

G/G + OVER 2,5 + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.80

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 1,5 2Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4.60

ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.42

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.47

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΕΩΣ ΤΟ 09:59 3.98

Άρσεναλ – Λίβερπουλ διαιτητής

Τέλος, αξιοσημείωτες αγορές προκύπτουν και όσον αφορά τον διαιτητή της αναμέτρησης, Άντονι Τέιλορ. Τα φετινά στατιστικά του 47χρονου ρέφερι σε όλες τις διοργανώσεις (21 παιχνίδια), είναι 82 κίτρινες κάρτες (3.9 μέσο όρο), μία αποβολή με δεύτερη κίτρινη και μία απευθείας, ενώ έχει υποδείξει και έξι φορές την εσχάτη των ποινών.

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2.07 1.70 5.20

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.65 4.80 7.30

Άρσεναλ – Λίβερπουλ κανάλι

Βράδυ Πέμπτης είναι το μεγάλο παιχνίδι (8/1, 22:00), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα tv του Novasports Premier League. Για όσους δεν έχουν συνδρομητική, το Live Streaming της Kingbet έρχεται να σώσει την κατάσταση!