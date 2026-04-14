Απίστευτο: Αυτοί οι παιχταράδες της Euroleague κυκλοφορούν ελεύθεροι!

Μια αγωνιστική έμεινε μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και ήδη όλες οι ομάδες ανεξαιρέτως έχουν αρχίσει να… τσεκάρουν την αγορά για τις επερχόμενες μεταγραφές τους.

Και φυσικά δεν προκαλεί καμία εντύπωση το ότι την τιμητική τους έχουν οι παίκτες που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι. Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις ανάμεσά τους, που φυσικά δεν αφήνουν… ασυγκίνητους ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον Παναθηναϊκό.

Ξεκινάμε με τον… γνωστό και μη εξαιρετέο Μάικ Τζέιμς, που μαζί με τον Έλι Οκόμπο έχουν συνδράμει τα μέγιστα στη Μονακό, όμως τα συμβόλαιά τους λήγουν σε δύο μήνες.

Το ίδιο ισχύει και για ακόμη έναν «γνώριμό» μας στην Ελλάδα, τον Σιλβέν Φρανσίσκο που κάνει πράγματα και θαύματα με τη Ζαλγκίρις φέτος και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων. Ξεχωρίζει, φυσικά, και το όνομα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, του κορυφαίου… σερβιτόρου στη Euroleague, που μπορεί να αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.

Από τους γκαρντ, πάμε στους φόργουορντ. Ντιάλο και Μπλόσομγκεϊμ επίσης θα είναι ελεύθεροι από τη Μονακό το καλοκαίρι και είναι παίκτες που μόνο αδιάφοροι δεν περνούν στην αγορά.

Όπως και οι Ντουέιν Μπέικον και Τζόρνταν Νουόρα της Ντουμπάι και του Ερυθρού Αστέρα αντίστοιχα. Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι κι αυτές των Άρμονι Μπρουκς από τη Μιλάνο και Τράι Λάιλς από τη Ρεάλ. Ο τελευταίος, δε, έχει ξεχωρίσει για τα καλά για το τρίποντό του.

Όσον αφορά στους σέντερ τώρα, ελεύθεροι μένουν από τον Ερυθρό Αστέρα οι Ιζούντου και Μπολομπόι, ενώ την προσοχή πολλών ομάδων έχουν τραβήξει και ο Τζος Νέμπο της Αρμάνι. Βέβαια, το όνομα που σίγουρα ξεχωρίζει είναι αυτό του Νταν Οτούρου που κάνει πολύ καλή χρονιά με τη Χάποελ.