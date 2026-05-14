Ανατροπή με Ιωαννίδη

Είναι προφανές πως η πρώτη σεζόν του Φώτη Ιωαννίδη στο εξωτερικό δεν έχει κυλήσει με τον τρόπο που θα ήθελαν και ο ίδιος και η Σπόρτινγκ.

Η αλήθεια είναι πως ο Έλληνας επιθετικός είχε και… τρελή γκίνια όσον αφορά στους τραυματισμούς του που δεν του επέτρεψαν να παίξει όσο θα ήθελε.

Η έλλειψη ρυθμού, λοιπόν, ήταν το βασικό πρόβλημα και για να τον ανακτήσει δεν αποκλείεται να καταφύγει ξανά στη ζεστή αγκαλιά του Παναθηναϊκού.

Εννοείται πως τον πιστεύουν οι Πορτογάλοι, όμως θα ήθελαν να τον δουν να παίρνει πολλά παιχνίδια στα πόδια του και ήδη σενάρια από την Ιβηρική συνδέουν τον Ιωαννίδη με ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ελλάδα. Προφανώς με τη μορφή δανεισμού.

Σημαντικές παράμετροι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι και οι εξαιρετικές σχέσεις του άλλοτε αρχηγού του «τριφυλλιού» με τον Γιάννη Αλαφούζου, αλλά και το ότι η Σπόρτινγκ ακόμη οφείλει ένα ποσό στον Παναθηναϊκό για την αγορά του Ιωαννίδη.

Ίσως, δηλαδή, να τα βρουν… αλλιώς.