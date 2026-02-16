ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Allwyn Κύπελλο Μπάσκετ 2026 – Πρόγραμμα Αποτελέσματα Κανάλι 🏆🏀

Allwyn Κύπελλο Μπάσκετ 2026 - Πρόγραμμα Αποτελέσματα Κανάλι 🏆🏀

Θα λέγαμε να κάνετε υπομονή, αλλά το Allwyn Κύπελλο Μπάσκετ 2026 έφτασε! Ημερομηνία του πρώτου τζάμπολ η 17 Φεβρουαρίου για την 51η εκδοχή του θεσμού. Όλα τα φώτα πέφτουν στο Ηράκλειο και στα «Δύο Αοράκια».

ΝΙΚΗΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.60pamestoixima
ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
2.20pamestoixima

Η Kingbet θα είναι εδώ να σας κρατάει συντροφιά με τα καλύτερα προγνωστικά μπάσκετ, ενώ εδώ θα μάθετε τα πάντα για το κυπελλο ελλαδοσ μπασκετ προγραμμα. Πάμε τώρα στα… ενδότερα.

Κλήρωση Κύπελλο Ελλάδος Μπάσκετ 2026

κυπελλο ελλαδος

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η κλήρωση κυπέλλου μπάσκετ. Γνωρίζουμε τις οκτώ ομάδες που θα πάρουν μέρος στην τελική φάση και παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα ζευγάρια των προημιτελικών στο κουπόνι μπάσκετ.

ΖΕΥΓΑΡΙ ⚔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ 📅 1 2
Μαρούσι Chery – Άρης Betsson 17/02 – 17:00
2.50pamestoixima
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 17/02 – 20:00
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 18/02 – 17:00
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ 18/02 – 20:00
2.50pamestoixima
2.50pamestoixima

Ημιτελικοί Κυπέλλου Μπάσκετ 2026 – Οι διασταυρώσεις

κυπελλο ελλαδος

Συνηθισμένη ερώτηση που αφορά το προγραμμα κυπελλου μπασκετ είναι «τι διασταυρώσεις προκύπτουν»; Σας κάνουμε από τώρα… spoiler και σας ενημερώνουμε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό. Στο παρακάτω πινακάκι σάς έχουμε αναλυτικά ό,τι ακριβώς ψάχνετε:

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ⚔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ 📅
Νικητής Μαρούσι Chery – Άρης Betsson εναντίον Νικητής Ολυμπιακός – ΑΕΚ 19/02 – 17:00
Νικητής Ηρακλής – Μύκονος Betsson εναντίον Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ 19/02 – 20:00

Allwyn Κύπελλο Ελλάδος Μπάσκετ 2026 Πρόγραμμα Αποτελέσματα

κυπελλο ελλαδος

Αυτή η εβδομάδα πρόκειται να αποτελέσει μια γιορτή για το ελληνικό μπάσκετ. Καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης στα «Δύο Αοράκια» εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ για τα αποτελέσματα κυπέλλου μπάσκετ. Μην ξεχνάτε επίσης να ρίξετε μια ματιά στο Pamestoixima.gr για τις καλύτερες αποδόσεις στα ματς του Allwyn Κύπελλο Ελλάδος.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 🏀 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ 📅 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 🔥
Μαρούσι Chery – Άρης Betsson 17/02 – 17:00
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 17/02 – 20:00
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 18/02 – 17:00
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ 18/02 – 20:00
Πρώτος Ημιτελικός 19/02 – 17:00
Δεύτερος Ημιτελικός 19/02 – 20:00
Τελικός 21/02 – 20:00

Κύπελλο Μπάσκετ 2026 Κανάλι

κυπελλο ελλαδος

Καλά όλα αυτά, αλλά πού θα βλέπω κυπελλο ελλαδασ μπασκετ live; Επειδή ξέρουμε ότι έχετε την ίδια απορία, το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet σάς… ξεκαθαρίζει το τοπίο. Το Allwyn Κύπελλο Ελλάδος Μπάσκετ 2026 θα είναι στην ΕΡΤ και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Τελικός Κυπέλλου Μπάσκετ Allwyn 2026

Όλα αυτά, όμως, για να καταλήξουμε στον μεγάλο τελικό. Το ματς που θα κρίνει την κούπα, σύμφωνα με το προγραμμα μπασκετ κυπελλο θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00.

