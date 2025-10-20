Αφιέρωμα NBA 2025-26 Ανατολή: Στοίχημα, φαβορί & αποδόσεις

Τα πάντα είναι ανοιχτά στη φετινή ανατολική περιφέρεια. Τα περσινά πλέι-οφ διέλυσαν οποιεσδήποτε ψευδαισθήσεις περί φαβορί ενώ μια σειρά σοβαρών τραυματισμών σταρ αποδυνάμωσαν αρκετές από τις κορυφαίες ομάδες στην ανατολική περιφέρεια NBA. Τζέισον Τέιτουμ και Ταϊρίς Χαλιμπέρτον θα χάσουν μεγάλο κομμάτι της σεζόν (αν όχι ολόκληρη την κανονική περίοδο) και οι ομάδες τους θα δεινοπαθήσουν, ενώ ο Ντάμιαν Λίλαρντ είναι πλέον κάτοικος Πόρτλαντ. Παράλληλα, οι Χίροου και Γκάρλαντ θα ξεκινήσουν τη σεζόν τραυματίες. Οι Σίξερς παραμένουν μια σαπουνόπερα και οι σταρ τους ταλανίζονται σταθερά από τραυματισμούς. Η Kingbet θα είναι σε σταθερή βάση δίπλα σου δίνοντας καθημερινά μέσα από τις αναλύσεις αγώνων την απάντηση στο ερώτημα τι να παίξω σήμερα.

ΝΒΑ Ανατολή 2025-26 – Τι περιμένουμε φέτος

Δύο ομάδες που αποκλείστηκαν από την Ιντιάνα αναμένεται να είναι τα ΝΒΑ Ανατολή φαβορί καθώς έχουν αγωνιστική συνέχεια, κορυφαίο ταλέντο, και βάθος. Το Κλίβελαντ θέλει να «βουλώσει στόματα» μετά την περσινή απογοήτευση, ενώ η Νέα Υόρκη άλλαξε προπονητή και είναι πλήρως σε win-now mode. Επιπλέον, το υγιές και ενισχυμένο Ορλάντο μοιάζει έτοιμο για άλμα στο τοπ-3. Από εκεί και πέρα, σχεδόν όλες οι ομάδες πλην των Νετς και Ουιζαρντς ελπίζουν (σοφά ή όχι) για μια παρουσία είτε στο τοπ-6 είτε στο τοπ-10.

Οι ομάδες της ανατολικής περιφέρειας NBA 2025-26

Atlanta Hawks

2024-2025 Regular Season: 40-42 (8η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός από Ματζικ και Χίτ στα πλέι-ιν

Μετά από μια μετριότατη σεζόν που πήγε στράφι μετά τον σοβαρο τραυματισμο του breakout star Τζέιλεν Τζόνσον, οι Χοκς κοιτάνε το μέλλον με αισιοδοξία. Πρόσθεσαν τον Πορζίνγκις από τους Σέλτικς και τον Αλεξάντερ Γουόκερ από τους Γούλβς, συν τον ελεύθερο Κενάρντ, βάζοντας σουτ και άμυνα (πλην του Κενάρντ) σε ένα ρόστερ που χρειάζεται και τα δυο.

Η τριπλέτα στα φτερά των Ντάνιελς, Ρισασέ, και Τζόνσον δένει αρκετα καλά, ενώ μαζί με τους τρεις νεοφερμένους και τους Γιάνγκ και Οκονγκου, συγκροτούν ένα τοπ-8 που κοντράρει σχεδόν όλες τις ομάδες της Ανατολής υπό τις οδηγίες του αρκετά ικανού Κουίν Σνάιντερ.

Boston Celtics

2024-2025 Regular Season: 61-21 (2η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο από τους Νικς

Ο σοβαρός τραυματισμός του Τέιτουμ επισφράγισε έναν απογοητευτικό αποκλεισμό στον δέυτερο γύρο απέναντι στους Νικς στο κουπόνι μπάσκετ και σήμανε μερικό τέλος εποχής για τους πρόσφατους πρωταθλητές. Χόρφορντ, Χόλιντεϊ, Πορζίνγκις και Κορνέτ αποχώρησαν, ενώ μόνο ο Σάιμονς ήταν ουσιαστική προσθήκη. Η γραμμή των ψηλών και η άμυνα είναι αποδεκατισμένες και η σεζόν μοιάζει χαμένη από την αρχή, αν και ο Τέιτουμ θέλει να επιστρέψει νωρίς.

Θα σκοράρουν πολύ, ειδικά από το τρίποντο, ενώ μένει να φανεί αν ο Τζέιλεν Μπράουν έχει τα φόντα για να οδηγήσει ομάδα σαν νούμερο ενα σταρ. Παρά τις απουσίες, η ανταγωνιστικότητα και η ηγεσία του Τζο Μαζούλα αναμένεται να ωθήσει την ομάδα, σε μια ανατολική Περιφέρεια NBA με αρκετά κενά.

Brooklyn Nets

2024-2025 Regular Season: 26-56 (12η)

2025 Playoffs: –

Το περσινό δυναμικό ξεκίνημα στο πρόγραμμα αγώνων δεν επέτρεψε στους Νετς να καταλήξουν με τοπ πικ και φέτος θα κοιτάξουν να αποφύγουν τέτοια … προβλήματα. Η ανταλλαγή του Καμ Τζόνσον για τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ήταν η μεγαλύτερη κίνηση του καλοκαιριού, ενώ και οι 4 επιλογές που έκαναν στον πρώτο γύρο του ντράφτ κρίνονται από μέτριες έως προβληματικές (Ντέμιν, Τραορέ, Μπεν Σαράφ, Γούλφ).

Ο Τζόρντι Φερνάντεζ είναι ένας πολύ καλός προπονητής αλλα οι Νετς έχουν ένα από τα χειρότερα ρόστερ της δεκαετίας και ταυτόχρονα το κίνητρο να πάνε κατευθείαν στο χειρότερο ρεκόρ του ΝΒΑ. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο ταλαντούχος σκόρερ Καμ Τόμας δεν ανανέωσε μακροπρόθεσμα και θα είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή κατα τη διάρκεια της σεζόν.

Charlotte Hornets

2024-2025 Regular Season: 19-63

2025 Playoffs: –

Μετά από ακόμη μια αποτυχημένη χρονιά και ακόμα ένα τοπ-3 πικ, οι Χόρνετς ελπίζουν ότι θα έρθει επιτέλους ένα άλμα. Ο νεανικός κορμός των Μπολ, Κνίπελ, και Μίλερ έχει άφθονο ταλέντο (συν τους Μαν, Σαλαούν, Ντιαμπατέ, και Καλκμπρένερ). Μένει να φανεί αν βετεράνοι όπως ο Μπρίτζις, Σέξτον και Κόνακτον θα βοηθήσουν.

Το βάθος στους ψηλούς είναι ανύπαρκτο ενώ οι τραυματισμοί αποτελούν σταθερό πρόβλημα. Ο κόουτς Τσαρλς Λι δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο και αυτή η σεζόν είναι ίσως η τελευταία του ευκαιρία. Ταλέντο υπάρχει, σε μια Ανατολή με πολλούς τραυματισμούς, αλλά η ομάδα δεν έχει δείξει σοβαρότητα στο παρελθόν. Χρονιά-ορόσημο για τον (πλέον ακριβοπληρωμένο) ΛαΜέλο.

Chicago Bulls

2024-2025 Regular Season: 39-43 (9η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός από τους Χίτ στα πλέι-ιν

Αν δίπλα στο λήμμα «μετριότητα» έπρεπε να υπάρχει μια φωτογραφία, αυτή θα ήταν των Σικάγο Μπούλς των τελευταίων ετών. Ακόμη μια χρονιά στα πλέι-ιν, ακόμα μια ήττα από τους Μαιάμι Χιτ. Ο Γκίντι ήρθε, ο Καρούσο και αργότερα ο Λαβίν έφυγαν, αλλά η ομάδα δε λέει να ξεφύγει από τις 35-40 νίκες στις αναλύσεις αγώνων. Λίγες αλλαγές το καλοκαίρι, ενώ ο Βούσεβιτς παραμένει για ακόμη μια σεζόν.

Ενθουσιασμός για τον νεαρό Μπουζέλις ενώ ο ρούκι Εσένγκε έχει υψηλές προδιαγραφές, τουλάχιστον σωματικά. Μένει να δούμε πόσο χρόνο θα πάρουν από τον, σχετικά συντηρητικό με τους νέους, Μπίλι Ντόνοβαν. Ο τελευταίος παραμένει και αναμένεται να συνεχίσει να καθοδηγήσει την ομάδα σε ένα πολύ υψηλό ρυθμό, όπως πέρυσι. Σε χρονιά συμβολαίου οι Γουάιτ και Ντοσούνμου, ίσως μετακινηθούν, όπως φυσικά και ο Βούσεβιτς.

Στα ίδια θα κινηθεί και φέτος η ομάδα, τουλάχιστον αν δεν υπάρξουν αλλαγές. Ευκαιρία για τον Γκίντι να δείξει αν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, έχοντας λάβει τετραετή ανανέωση συμβολαίου το καλοκαίρι.

Cleveland Cavaliers

2024-2025 Regular Season: 64-18 (1η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στο δεύτερο γύρο από τους Πέισερς.

Τέλος οι δικαιολογίες. Μια από τις καλύτερες κανονικές περιόδους στην ιστορία της ομάδας έληξε με έναν ιδιαίτερα απογοητευτικό αποκλεισμό από τους Πέισερς, στο δεύτερο γύρο. Άπαντες στον Οργανισμό θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και στα πλέι-οφς. Ο κορμός παραμένει ίδιος και ενισχύθηκε με Λόνζο Μπολ και Λάρι Νανς Τζούνιορ. Υγεία υπάρχει πλην του Γκάρλαντ, και σε αυτή την Ανατολή δεν υπάρχει κανένας λόγος για τους Καβς να μη κερδίσουν την πρώτη θέση και τουλάχιστον 60 παιχνίδια στο κουπόνι μπάσκετ.

Το τοπ-10 των Μίτσελ, Γκάρλαντ, Στρους, Μόμπλει, Άλλεν, Χάντερ, Μπολ, Νάνς, Μέριλ, Γουέιντ έιναι άνετα το καλύτερο της περιφέρειας, και παρά την απώλεια του Τζερόμ η ομάδα έχει ότι χρειάζεται για να κυριαρχήσει στην περιφέρεια. Ο Κένι Άτκινσον πρέπει να αισθάνεται οτι έχει κάτι να αποδείξει, στη δεύτερη σεζόν του στο τιμόνι.

Detroit Pistons

2024-2025 Regular Season: 44-38 (6η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο από τους Νικς.

Επιτέλους ενθουσιασμός στο Ντιτρόιτ. Η περσινή σεζόν μπορεί να κατέληξε σε εναν αποκλεισμό πρώτου γύρου απέναντι στους Νικς, αλλα η αισιοδοξία γύρω από την ομάδα είναι απτή. Ένα ακόμα βήμα μπροστά από τον σταρ Κέιντ Κάνινγκχαμ, και φέτος θα κοιτάξει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Η ομάδα ουσιαστικά άλλαξε το φονικό δίδυμο Μπίσλι και Χαρνταγουέι για τους Λεβέρτ και Ρόμπινσον, κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα χώρου.

Παρά ταύτα, βήμα μπροστά από Ντούρεν και Τόμσον θα είναι πολύ σημαντικά, ενώ ο δευτεροετής Χόλαντ έχει επίσης υψηλό ταβάνι. Το μεγάλο στοίχημα ειναι ο Τζέιντεν Άιβι. Προερχόμενος από σοβαρό τραυτισμό, ο κόμπο γκάρντ έιχε ξεκινήσει τη σεζόν εξαιρετικά, και όταν επιστρέψει θα ήθελε να συνεχίσει από εκείνο το σημείο. Αν τα καταφέρει, η ομάδα θα πάει ψηλά. Αν όχι, ίσως οι Πίστονς τον αντάλλαξουν μέσα στη σεζόν, καθώς το συμβόλαιό του λήγει σύντομα. Ο κόουτς Μπίκερσταφ συνεχίζει με ένα ακόμα αναμορφωτικό πρότζεκτ, και αποτελεί ένα στιβαρό χέρι για μια νεανική ομάδα που το χρειάζεται.

Indiana Pacers

2024-2025 Regular Season: 50-32 (4η)

2025 Playoffs: Ήττα στους τελικούς από τους Θάντερ

Αυτό το preview θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ διαφορετικό αν το έβδομο παιχνίδι απέναντι στην Οκλαχόμα είχε πάει διαφορετικά. Μια εκπληκτική πορεία, πέρα από κάθει προσδοκία τους βρήκε στους τελικούς. Παρόλα αυτά, αντι για πρωταθλητές, οι Πέισερς βγήκαν χαμένοι και θα αναγκαστούν να παίξουν όλη τη σεζόν χωρίς τον μεγάλο σταρ τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μάιλς Τέρνερ, πολυετής παίκτης τους και βασικός σέντερ, αποχώρησε για τους «γείτονες» Μπακς του μισητού Μιλγουόκι.

Κάπως έτσι, οι προσδοκίες είναι αυτόματα πολύ πιο χαμηλές. Ο Νέμχαρντ αναμένεται να κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά, αυτή τη φορά ως πρώτη επιλογή στα γκάρντ, ενώ ο Σιάκαμ αποτελεί μια εξαιρετική σταθερά. Ένα σύνολο προπονημένο από τον Ρικ Καρλάιλ σίγουρα θα είναι πολύ πειθαρχημένο και καλοδουλεμένο, αλλά το ροτέισον των ψηλών είναι απογοητευτικό, και λείπει το ταλέντο για μια πορεία στις πρώτες θέσεις.

Miami Heat

2024-2025 Regular Season: 37-45 (10η)

2025 Playoffs: Ήττα στον πρώτο γύρο από τους Καβαλίερς

Μια χρονιά που σημαδέυτηκε από το σήριαλ του Τζίμι Μπάτλερ έληξε με μια ακόμη παρουσία στα πλέι-οφ αλλά και μια συντριπτική «σκουπα». Το αμέσο μέλλον δεν προβλέπεται πολύ διαφορετικό, καθώς το ρόστερ παραμένει περιορισμένο από κάποιες απόψεις. Το δίδυμο Αντεμπάγιο και του νεαρού Γουέρ θα έιναι ένα δυνατό σημείο, αλλά ο τραυματισμός του Χίρο που θα χάσει κάποιες βδομάδες αφήνει την ομάδα χωρις τοπ ταλέντο στα γκαρντ. Ο νεοαποκτηθείς Νορμ Πάουλ θα σουτάρει, ενώ οι (σχετικά) νεαροί Χάκεζ, Γιόβιτς, Μίτσελ και ο ρούκι Γιακουσιόνις θα βρούν χώρο. Διατηρήθηκε και ο βετεράνος Γουίγκινς.

Ο Έρικ Σπόλστρα παραμένει ένας από τους καλύτερους προπονητές στη λίγα και οι ομάδες του τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει οτι μπορόυν να πάρουν περισσότερες νίκες από ότι θα προβλεπόταν. Η κατάσταση στην ανατολική περιφέρεια είναι τέτοια που μια πορεία στο τοπ-6 δε θα εξέπληττε πολλούς στα προγνωστικά NBA.

Milwuakee Bucks

2024-2025 Regular Season: 48=34 (5η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο από τους Πέισερς.

Τα μέλλον δεν εμπνέει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τους Μπακς. Μια χρονιά που σημαδέυτηκε από σοβαρό πρόβλημα υγειάς του Λίλαρντ τελείωσε με σοβαρό τραυματισμό του τελευταίου και εύκολο αποκλεισμό από τους Πέισερς, ενώ το καλοκαίρι έφερε ανακατατάξεις. Ο Λίλαρντ αποδεσμέυτηκε σε μια σοκαριστική κίνηση και η ομάδα πήρε αυτό το οικονομικό ρίσκο για να φέρει τον Τέρνερ από τους Πέισερς. Παρά ταύτα, το ρόστερ παραμένει εντυπωδσιακά απογοητευτικό πέρα από τους 2-3 καλύτερους παίκτες.

Η ανταλλαγή του Κούζμα … δεν βγήκε, αν θέλουμε να είμαστε ευνεγικοί, ενώ η παρουσία των δύο έξτρα Αντετοκούνμπο πέρα από τον Γιάννη είναι στην καλύτερη διασκεδαστική. Η κατάσταση στα γκαρντ και τα φτερά είναι προβληματική, καθώς οι επιλογές (Πόρτερ Τζούνιορ, Ρόλινς, Τρέντ Τζόυνιορ, Γκρίν) είναι είτε περιορισμένου ταλέντου, είτε νεαρών παικτών χωρίς εμπειρία – ή και τα δυο. Η ομάδα πρόσθεσε δυο ‘παγκίτες’ των Μάτζικ (Άντονι, Χάρις) που γεμίζουν τον πάγκο αλλά δεν δημιουργούν υψηλές προσδοκίες. Όσο υπάρχει ο ‘τυφώνας’ Γιάννης η ομάδα θα έχει ευκαιρία για κάτι καλό, αλλά το μέλλον του είναι κάπως αβέβαιο σε σχέση με το παρελθόν. Συνεχίζει ο Ντοκ Ρίβερς, ωστόσο δεν είναι σίγουρο κατα πόσο αυτό είναι τόσο καλό νέο.

New York Knicks

2024-2025 Regular Season: 51-31 (3η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στους τελικούς περιφέρειας από τους Πέισερς

Ίσως φέτος να είναι η χρονιά τους. Οι Νικς χάσανε από το πουθενά τη σειρά με τους Πείσερς την άνοιξη, και η αποτυχία έφερε αλλαγές. Τέλος εποχής για τον Τομ Τιμποντό, καθώς η διοίκηση έκρινε ότι… έπιασε ταβάνι. Υπό τις οδηγίες του Μάικ Μπράουν πλέον, οι Νιξ πάνε για ψηλά. Οι κινήσεις των τελευταίων δυο ετών έχουν περισσότερη συνέχεια μεταξύ τους, και η πεντάδα Μπράνσον, Μπρίτζες, Ανουνόμπι, Τάουνς. Ρόμπινσον, συν των Σάμετ, ΜακΜπράιντ, και Χάρτ έχει από όλα, ενώ ο Κλάρκσον και ο Γιαμπουσέλε δυο κινήσεις που δίνουν βάθος.

Αν είναι υγιείς, θα πάνε ψηλά, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τους θεωρούμε το δεύτερο φαβορί στην Ανατολή, μαζί με την επόμενη ομάδα. Σίγουρα δεν θα έχουν πρόβλημα απέναντι στους συνήθεις αντιπάλους τους, τους Σίξερς και τους Σέλτικς.

Orlando Magic

2024-2025 Regular Season: 41-41 (7η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο από τους Σέλτικς.

Το βήμα που έκανε πριν την περασμένη σεζόν η Οκλαχόμα είναι αυτό που μπορούν να κάνουν οι Μάτζικ φέτος. Η περσινή χρονιά ήταν λίγο πολύ χαμένη με τα υπερβολικά πολλά προβλήματα τραυματισμών στην τριάδα των Μπανκέρο, Βάγκνερ, και Σάγκς. Φέτος, θα έχουν ενισχύσεις – η διοίκηση έκανε ένα από τα «μπαμ» του καλοκαιριού και έφερε τον Ντέσμοντ Μπέιν.

Ο τελευταίος ξέρει να κάνει εξαιρετικά το νο1 έλλειμα των Μάτζικ, να σουτάρει. Σε συνδυασμό με υγιή σεζόν από ρολίστες όπως ο Άιζακ, ο Μπλάκ, ο ντα Σίλβα, και ο νεοαποκτηθείς Τζόουνς, οι Μάτζικ έχουν έναν κορμό πού κοντράρει στα ίσα σχεδόν κάθε ομάδα. Υπάρχει έντονη ανάγκη και απαίτηση για επιθετική βελτίωση μετά την περσινή ιστορικά κακή σεζόν στο σουτ.

Το μεγάλο στοίχημα φυσικά είναι ένα ακόμα άλμα από τους σούπερσταρ Μπανκέρο και Βάγκνερ. Και οι δύο έχουν τα φόντα να μπουν στο τοπ-15 της λίγκας και οι προσδοκίες είναι τουλάχιστον πάνω από 50 νίκες και τουλάχιστον μια νικηφόρα σειρά πλει-οφ. Αν αποτύχουν, αυτή λογικά θα είναι η τελευταία σεζόν του κόουτς Μόσλει, καθώς οι δικαιολογίες τελειώνουν.

Philadelphia 76ers

2024-2025 Regular Season: 24-58 (13η)

2025 Playoffs: –

Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Ίσως η πιο ιδιαίτερη ομάδα της λίγκας. Στα χαρτιά, το ρόστερ τους θα ήταν αρκετό για να είναι εκ των φαβορί του τίτλου. Στην πραγματικότητα, δεν απέχουν πολύ μακριά από μια ακόμα καταστροφική σεζόν όπως η περσινή. Παρόλα αυτά, ήταν τυχεροί. Κράτησαν το πικ τους το οποίο εκτοξεύθηκε στο νο3 και απέκτησαν τον Ετζκομπ. Μαζί με τον Μάξει και τον τραυματία ΜακΚέιν συνθέτουν μια εκρηκτική τριάδα γκαρντ, ενώ οι Γκράιμς, Ούμπρε, Ντράμοντ δίνουν βάθος, αλλα όλα εξαρτούνται από τους Τζόρτζ και Εμπίντ, και την υγεία τους.

Κανείς δε γνωρίζει κατά πόσο ο πάικτης που κυριάρχησε στα παρκέ μέχρι και πριν την περσινή σεζόν υπάρχει ακόμα, και ο Ζοέλ Εμπίντ παραμένει το μεγαλύτερο βαρόμετρο αλλά και το μεγαλύτερο αίνιγμα. Ο Τζόρτζ, από την άλλη, καλείται να αποδείξει οτι η περσινή κάκιστη σεζόν ήταν προϊόν τραυματισμών και όχι ενδεικτική της πραγματικής του ικανότητας. Ο Νικ Νέρς είναι ένας από τους καλούς προπονητές της λίγκας, αλλά σιγά-σιγά χάνει τη λάμψη που του έδωσε το πρωτάθλημα και την περσινή σεζόν φαινόταν να έφτανε κοντά στα ορια του.

Toronto Raptors

2024-2025 Regular Season: 30-52 (11η)

2025 Playoffs: –

Ακόμα μια ομάδα που είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Από τη μια, έχει πάρα πολλούς ταλαντούχους παίκτες για να πάει άσχημα. Από την άλλη, δε φαίνεται να υπάρχει ένας συνδετικός ιστός ή συστημα που να τους χωράει ομαλά. Για παράδειγμα, οι Μπάρνς, Ίνγκραμ, Μπάρετ είναι φόργουορντ με παρόμοιο επιθετικό ταλέντο αλλά χωρίς να αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς και οι τρεις χρειάζονται την μπάλα. Υπάρχει βέβαια βάθος, καθώς οι Κουίκλι, Ντικ, Πόλτλ είναι ικανότατοι, ενώ ο ρούκι Μάρει-Μπόιλς προβλέπεται να είναι θετικός, και οι Αγκμπάζι, Μαμουκελασβίλι χωράνε στο ροτέισον.

Ο κόουτς Ραζάκοβιτς δεν έδειξε πολλά στην περσινή απογοητευτική σεζόν, αλλά είχε τους τραυματισμούς για δικαιολογία. Φέτος είναι η ευκαιρία του να δείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, και το πόσο ανοικτή είναι η Ανατολή εμπνέει έναν κάποιο ενθουσιασμό. Η οκτάδα είναι σιίγουρα στόχος, ενώ συγκεκριμένα ο Σκότι Μπάρνς είναι αυτός με την μεγαλύτερη πίεση να αποδείξει οτι αξίζει το ακριβότατο συμβόλαιό του.

Washington Wizards

2024-2025 Regular Season: 18-64 (15η)

2025 Playoffs: –

Πάει καιρός από την τελευταία φορά που η σεζόν των Γουίζαρντς είχε κάποιο νόημα, και αυτο δε φαίνεται να αλλάζει σύντομα. Η περσινή σεζόν ήταν τόσο απογοητευτική όσο δείχνει το ρεκόρ και δυστυχώς για την ομάδα δεν οδήγησε σε κορυφαίο πικ. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν νεαροί παίκτες.

Οι Γάλλοι Κουλιμπαλί και Σαρ έχουν ταλέντο αλλα θέλουν πολλή δουλειά για να συνεισφέρουν θετικά, ενώ οι Κάρινγκτον, Τζόρτζ Έι Τζέι Τζόνσον, και ο ρούκι Τρε Τζόνσον, αναμένεται να πάρουν αρκετά λεπτά. Μέσα σε όλα, υπάρχουν και οι βετεράνοι Μίντλετον, ΜακΚόλουμ (καθώς και ο νεώτερος Κίσπερτ) οι οποίοι ενδέχεται να μη τελειώσουν τη σεζόν στην Ουάσινγκτον. Το μεγαλύτερο αίνιγμα της ομάδας είναι βέβαια ο νεοαποκτηθείς και υπέρ-ταλαντούχος Καμ Ουίτμορ από τους Ρόκετς.

Παρα πολλοί διεκδικητές για λεπτά, ελάχιστοι παίκτες που μπορούν να παίξουν νικηφόρο μπάσκετ, ανάγκη για επαφές και σουτ από (σχεδόν όλους). Σίγουρα δε θα βγάλει κάπου μακριά αυτό το σύνολο, αλλα ο Μπράιαν Κίφ καλείται να τους βάλει σε μια σειρά και να αρχίσει να ξεχωρίζει ποιος έχει μέλλον και ποιος όχι. Η ομάδα έχει το ταλέντο να είναι καλύτερη από πέρυσι, αλλα αυτο προϋποθέτει μια κάποια ωρίμανση από παίκτες όπως ο Σαρ. Ο τελευταίος ειναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ομάδα και φαίνεται παράλληλα πολύ ταλαντούχος και εξαιρετκά άγουρος.

Κορυφαίοι παίκτες Ανατολής – Αστέρια & Μεγάλα Ονόματα

Δύσκολα τα πράγματα για αυτούς που θα πρέπει να επιλέξουν All-Stars στη φετινή ανατολή, καθώς οι τραυματισμοί περιπλέκουν τα πράγματα. Ενα πράγμα είναι σίγουρο πάντως, ο καλύτερος παίκτης της περιφέρειας κατοικεί στο Μιλγουοκι. Ο Γιάννης αναμένεται να έχει τεράστιο βάρος στις πλάτες του και θα γράψει εξωπραγματικά νούμερα. Κοντά του και ο ηγέτης της Νέας Υόρκης Τζέιλεν Μπράνσον που συνεχίζει να «γράφει» ασύλληπτα νούμερα για γκαρντ του ύψους του.

Απο εκεί και πέρα, στους κορυφαίους παίκτες Ανατολής στα προγνωστικά NBA, η δυάδα Μίτσελ-Μόμπλει ξεχωρίζει στο Κλίβελαντ, καθώς και η δυάδα Μπανκέρο-Βάγκνερ που έχει τα φόντα να χτυπήσει θέσεις στις All-NBA ομαδας. Τέλος, ο παίκτης που έχει τη δυνατότητα να μπει δυναμικά στις συζητήσεις για τον κορυφαίο της ανατολής είναι ο Κέιντ Κάνινγκχαμ. Η εξαιρετική 26-7-9 σεζόν του τον έφερε στην τρίτη ομάδα All-NBA και ένα άλμα σε αποτελεσματικότητα μπορεί να τον φέρει μέχρι και στην πρώτη.

Honorable mentions: Trae Young, Jaylen Brown, Karl-Anthony Towns, Tyler Herro, Darius Garland, Joel Embiid, Paul George.

NBA Ανατολή 2025-26 Φαβορί & Αποδόσεις

Τα αδιαφιλονίκητα φαβορί για την Ανατολή στα προγνωστικά μπάσκετ είναι 3, και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές. Οι Καβαλίερς (3.20), οι Νίκς (3.75) και οι Μάτζικ (6.50) είναι οι μόνες ομάδες με αποδόσεις κάτω από 10. Δεδομένων των τραυματισμών στους υπόλοιπους διεκδικητές αυτή η σειρά είναι απόλυτα λογική.

Οι Καβς ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες της κανονικής διάρκειας τα τελευταία χρόνια και θέλουν να το επαναλάβουν κρατώντας τον ίδιο κορμό και να κάνουν το βήμα παραπάνω. Οι Νίκς έχουν δώσει αρκετά χρήματα και assets για να χτίσουν μια ομάδα που θεωρητικά μπορεί να ματσάρει με όλους, ενώ η αλλαγή προπονητή αναμένεται να βοηθήσει.

Οι Μάτζικ έχουν το “ωμό” ταλέντο να κοντράρουν τον οποιονδήποτε και αν μείνουν υγιείς μπορούν να γίνουν το φαβορί, πίσω από τον σουπερστάρ Μπανκέρο και τον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωταθλητή Βάγκνερ.

Ανατολή NBA 2025-26 Προγνωστικά

Οι Ορλάντο Μάτζικ είναι η ομάδα που πιστεύω περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Η προσθήκη του Μπέιν είναι απο μόνη της εξαιρετική, ενώ το ότι κατορθωσαν να νικήσουν όσο νίκησαν πέρυσι με τόσους τραυματισμούς είναι ένα μικρό θαύμα. Δε βρίσκω πιο ολοκληρωμένη πεντάδα από τους Σάγκς, Μπέιν, Βάγκνερ, Μπανκέρο, Κάρτερ, και είναι το πικ μου για νικητές της περιφέρειας.

Από την άλλη, θα πάρω το ίδιο ρίσκο και για μια ακόμη φορά θα πιστέψω στους Φιλαντέλφια 76ερς. O Ζοέλ Εμπίντ φαίνεται να είναι σχετικά υγιής στην αρχή της χρονιάς ενώ και ο Πωλ Τζόρτζ ανακάμπτει σύντομα. Η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο για να επαναληφθεί το φιάσκο της περσινής σεζόν και τους πιστεύω για να κερδίσουν πάνω από 41 παιχνίδια που είναι το line στις στοιχηματικές προσφορές.

Δεν θα δυσκολευτόυν Καβαλίερς και Νίκς στις δικές τους Divisions, ενώ και οι δύο θα κερδίσουν πάνω από 55 και 53 παιχνίδια αντίστοιχα.

Στοίχημα Απόδοση Νικητές Ανατολής: Μάτζικ 5.50 (Stoiximan) Over 41,5 νίκες Σίξερς 1.95 Over 53,5 νίκες Νικς 1.85 Over 55,5 νίκες Καβαλίερς 1.45

