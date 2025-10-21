Αφιέρωμα NBA 2025-26 Δύση: Στοίχημα, φαβορί & αποδόσεις

Η Δυτική Περιφέρεια συνεχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερο ταλέντο και υπάρχουν 13 ομάδες που (σε διαφορετικά επίπεδα) θα μπορούσαν να τερματίσουν στην πρώτη δεκάδα. Φυσικά, υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί.

ΝΒΑ Δύση 2025-26 – Τι περιμένουμε φέτος

Οι πρωταθλητές Θάντερ διατηρούν όλο τον κορμό τους που κέρδισε 68 παιχνίδια, ενώ έχουν πλέον την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση του τίτλου. Υπάρχει βέβαια πληθώρα διεκδικητών για να τους εκθρονίσουν. Οι Ρόκετς έφεραν τον Κέβιν Ντουράντ, οι Νάγκετς και οι Κλίπερς πρόσθεσαν βάθος, οι Λέικερς είδαν τον Λούκα να σταματάει τους ναργιλέδες και τα μπέργκερ (θεωρητικά), οι Σπερς ενισχύθηκαν και ο Γουεμπανιάμα προπονήθηκε σαν Σαολίν μοναχός και φωτογραφήθηκε πλάι στο πορτραίτο του Μάο.

Οι Μάβερικς έχουν τον Φλαγκ και μια πεντάδα ψηλών, η Μινεσότα έχει τον πάτερ-φαμίλια Έντουαρντς μια χρονιά πιο έμπειρο, και οι Γουόριορς περιμένουν μια γεμάτη σεζόν για το δίδυμο Κάρι-Μπάτλερ. Οι 9 αυτές ομάδες θα είναι στο τοπ-10 αν μείνουν υγιείς, και περιμένουμε την 10η. Το Μέμφις έχει ένα προβάδισμα αλλά το δικό μου dark horse στα προγνωστικά NBA είναι οι Μπλέιζερς.

Οι ομάδες της δυτικής περιφέρειας NBA 2025-26

Dallas Mavericks

2024-2025 Regular Season: 39-43 (10η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στα πλέι-ιν από το Μέμφις

Οι Ντάλας Μάβερικς είναι τρανό παράδειγμα του πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα στο ΝΒΑ. Ξεκίνησαν την περσινή χρονιά με τον Λούκα Ντόνσιτς και τον Καϊρί Ίρβινγκ, και φέτος θα ξεκινήσουν με τον Άντονι Ντέιβις και τον Κούπερ Φλαγκ. Η περσινή σεζόν σημαδέυτηκε από το τρέιντ του Λούκα και εκεί που όλα έδειχναν μαύρα για φέτος (ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίρβινγκ), ήρθε η λοταρία να τα ανατρέψει.

Το αν ο Νίκο Χάρισον βλέπει το μέλλον και το άθλημα με τον σωστό τρόπο είναι αμφισβητήσιμο, αλλά οι Μάβερικς έχουν τα φόντα να πάνε ψηλά όταν γυρίσει ο Ίρβινγκ. Το ρόστερ έχει βάθος και μέγεθος. Οι Ντέιβις, Γκάφορντ, Λάιβλι, Ουάσινγκτον είναι ίσως η καλύτερη γραμμή ψηλών της λίγκας και οι Μάβερικς προβλέπονται… τεράστιοι.

Ο νεοαποκτηθείς Ράσελ μαζί με τους Κρίστι, Κλέι Τόμσον, Μάρσαλ και Χάρντι θα προσπαθήσουν να κουβαλήσουν στην περιφέρεια μέχρι να γυρίσει ο Ίρβινγκ, αλλά σίγουρα ταιριάζουν πιο πολύ σε συμπληρωματικό ρόλο. Ο Κούπερ Φλάγκ απλά θα τα κάνει όλα. Είναι σίγουρα ο ρούκι της χρονιάς, και μένει να φανεί τι νούμερα θα γράψει. Ο κόουτς Κιντ έχει στα χέρια του πολύ υλικό παρα τους τραυματισμούς, και μένει να δείξει ότι μπορεί να συνεχίσει την καλή του πορεία στο Ντάλας.

Denver Nuggets

2024-2025 Regular Season: 50-32 (4η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στους ημιτελικούς περιφέρειας από την Οκλαχόμα.

Μια χρονιά που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα κατέληξε σε έναν οδυνηρό αποκλεισμό σε έβδομο παιχνίδι. Οι Νάγκετς φάνηκε να μην έχουν πολλά όπλα πέρα από τον Νικόλα Γιόκιτς ενώ χτυπήθηκαν από τραυματισμούς. Παρόλα αυτά, προηγήθηκαν στη σειρά απέναντι στους πρωταθλητές.

Με αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού ξεκινάνε τη σεζόν με υψηλές προσδοκίες. Η αποχώρηση του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ έφερε τον Καμ Τζόνσον και εμμέσως τους Βαλανσιούνας, Χαρνταγουέι Τζούνιορ, και Μπράουν, δίνοντας βάθος. Σε συνδυασμό με την παλαία φρουρά των Γκόρντον, Μάρει, Μπράουν οι Νάγκετς έχουν δυνατό κορμό για να διεκδικήσουν την κορυφή στη Δύση του ΝΒΑ 2025/2026.

Ο κόουτς Έιντελμαν ήταν η αποκάλυψη των πλέι-οφ πέρυσι, αντικαθιστώντας στην εκπνοή της σεζόν τον πολύπειρο Μάικ Μαλόουν. Μένει να φανεί αν το διάστημα εκείνο ήταν αντιπροσωπευτικό της ικανότητας του. Αναμένεται μεγάλη χρονιά από τον Γιόκιτς καθώς πλέον έχει και αξιόπιστο μπακ-απ, αλλά και πληθώρα σουτέρ για να πασάρει τη μπάλα, μετά τη σοβαρή ενίσχυση στο ρόστερ. Θα πάνε ψηλά και στοχεύουν για τελικό.

Golden State Warriors

2024-2025 Regular Season: 48-34 (7η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στους ημιτελικούς περιφέρειας από τη Μινεσότα.

Η περσινή σεζόν χωρίζεται στα δυο – την προ-Τζίμι Μπάτλερ περίοδο και τη μετά-Τζίμι Μπάτλερ περίοδο. Από την ανταλλαγή και μετά οι Γουόριορς έκαναν ένα εξαιρετικό διάστημα και ανέβηκαν στην κατάταξη ενώ κέρδισαν και μια σειρά πριν αποκλειστούν. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές στη νέα σεζόν, ενώ η ομάδα έλυσε το σίριαλ του Κουμίνγκα με ανανέωση και ενισχύθηκε μεταγραφικά με την προσθήκη του βετεράνου Αλ Χόρφορντ. Το ρόστερ κατα τα άλλα παραμένει ίδιο με πέρυσι και η ομάδα ελπίζει σε εσωτερική πρόοδο και χημεία.

Όλα φυσικά γυρίζουν γύρω από τον αειθαλή Στεφ Κάρι, ο οποίος παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματικός καθώς πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του. Στους Γκριν και Μπάτλερ έχει συμπαραστάτες με εμπειρία και προσωπικότητα, ενώ οι Ποτζέμσκι και Κουμίνγκα θα χρειαστεί να κάνουν βήμα μπροστά. Συνεχίζει στον πάγκο ο Στηβ Κερ, έχοντας την πλήρη στήριξη του Κάρι, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα ήθελε να παίξει για άλλο προπονητή.

Houston Rockets

2024-2025 Regular Season: 52-30 (2η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο από το Γκόλντεν Στέιτ.

Το άλμα ήρθε και οι Ρόκετς είναι πάλι στην αφρόκρεμα. Οι μεταγραφικές κινήσεις και τα πρόσφατα πικς απέδωσαν και η ομάδα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας πριν από μια κάπως απογοητευτική σειρά με τους Γουόριορς, ειδικά στην επίθεση. Η διοίκηση το είδε και αποφάσισε να ενισχυθεί σοβαρά αυτό το καλοκαίρι, προσθέτοντας έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, τον αειθαλή Κέβιν Ντουράντ. Θα βρει μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο. Ο Σενγκούν ειναι πλέον σταθερή αξία ως ένας από τους καλύτερος ψηλούς της λίγκας ενώ ο Άμεν Τόμσον είναι ίσως ο πιο αθλητικός παίκτης στο πρωτάθλημα.

Υπάρχει βάθος κατά μήκος του ρόστερ με τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ, τον ενεργητικό Τάρι Ίσον, τον βετεράνο Άνταμς, και τον ελπιδοφόρο (πρώην νο3 πικ) Σέπαρντ. Φυσικά, οι Ροκετς ενισχύθηκαν επίσης με τους Φίνι-Σμίθ και Καπέλα. Η χρονιά έμοιαζε να ξεκινά ονειρικά αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του Βαν Βλιτ τους στήνει με ένα μεγάλο ερωτηματικό στον άσο για όλη τη σεζόν. Ο κοουτς Ουντόκα έχει κάνει σπουδαία δουλειά μέχρι τώρα και καλείται να βρει λύση. Η ομάδα θα παραμείνει εξαιρετική αμυντικά και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να καλύψει την έλλειψη χειριστών επιθετικά.

Los Angeles Clippers

2024-2025 Regular Season: 50-32 (5η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο από το Ντένβερ.

Οι Κλίπερς μπήκαν στα πλέι-οφ με υψηλές προσδοκίες αλλά έπεσαν πάνω στον «ογκόλιθο» που λέγεται Νικόλα Γιόκιτς. Έτσι, έληξε μια σεζόν που σε γενικές γραμμές ήταν ιδιαίτερα θετική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο Λέοναρντ έλειπε για μεγάλο διάστημα.

Αποφάσισαν να ενισχυθούν μεταγραφικά με ακόμη περισσότερους βετεράνους, προσθέτοντας τους Μπράντλεϊ Μπιλ, Κρις Πολ, Μπρουκ Λόπεζ, καθώς και τον ανανεωμένο Τζον Κόλινς. Το ρόστερ είναι στα χαρτιά εξαιρετικό και πολυδιάστατο, με βάθος 11-12 παίκτες. Οι Χαρντεν και Λέοναρντ θα τραβήξουν κουπί αλλά θα έχουν βοήθεια, όπως και ο Ζούμπατς. Ο τελευταίος έχει μεταμορφωθεί σε έναν από τους καλύτερος ψηλούς της λίγκας.

Οι προσδοκίες είναι υψηλές και ο κοουτς Λου είναι ο κατάλληλος για να πάρει όσα περισσότερα μπορεί από το ρόστερ. Φυσικά, όλα θα κριθούν από την υγεία των πάντων, κάτι που αποτελεί παράγοντα με σημαντικό ρίσκο, δεδομένης της ηλικίας των περισσότερων παικτών. Θα περιμένουμε την ίδια εξαιρετική άμυνα με πέρυσι, ίσως με λίγο παραπάνω επιθετικό ρυθμό.

Los Angeles Lakers

2024-2025 Regular Season: 50-32 (3η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο από τη Μινεσότα.

Οι Λέικερς πρόσθεσαν τον κύριο… Λούκα Ντόνσιτς στα μισά της περσινής σεζόν και άλλαξαν τη ροή του μέλλοντός τους, καθώς όλα σιγά σιγά θα περιστρέφονται γύρω του. Η παρουσία τους στα πλέι-οφ ήταν σύντομη και απογοητευτική. Η μεταγραφική ενίσχυση ήταν ισχνή, καθώς πρόσθεσαν τον βετεράνο Μάρκους Σμαρτ και τον… ιδιαίτερο ΝτεΑντρε Έιτον. Ο τελευταίος είναι το μεγάλο στοίχημα της ομάδας καθώς έχει άφθονο ταλέντο αλλά σοβαρά προβλήματα νοοτροπίας. Η άμυνα θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό, όπως και η υγεία του ΛεΜπρόν Τζειμς.

Ο τελευταίος ξεκινάει τη σεζόν με σοβαρό τραυματισμό και θα χάσει πάνω από ένα μήνα. Οι Ντονσιτς και Ριβς έχουν το ταλέντο να κουβαλήσουν επιθετικά αλλά η αμυντική λειτουργία «μπάζει» και το αμυντικό ταλέντο κατά μήκος του ρόστερ είναι περιορισμένο. Οι Χατσιμούρα, Βίνσεντ, Βάντερμπιλτ είναι κάποιοι από τους συμπληρωματικούς παίκτες που θα κληθούν να βγουν μπροστά. Πολλά έχουν ειπωθεί για τον Τζέι Τζέι Ρέντικ στην πρώτη του προπονητική σεζόν και το πρόσημο είναι θετικό, ωστόσο φέτος θα έχει ακόμη πιο δύσκολο έργο. Τουλάχιστον ο Λούκα λέγεται ότι έχασε τα παραπάνω κιλά!

Memphis Grizzlies

2024-2025 Regular Season: 48-34 (8η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο από την Οκλαχόμα.

Οι Γκρίζλις είναι τρανό παράδειγμα ότι ένας ανερχόμενος κορμός νεαρών παικτών δεν εγγυάται επιτυχίες. Η τριπλέτα Μοράντ, Τζάκσον, Μπέιν είχε τα φόντα να πάει ψηλά αλλά τραυματισμοί και άλλα παρατράγουδα έκαναν την τελευταία σειρά πλέι-οφ για τους τρεις ως συμπαίκτες να είναι μια «σκούπα». Αλλαγές ήρθαν το καλοκαίρι καθώς ο Μπέιν αποχώρησε, με τους Κάλντγουελ-Πόουπ και Τζερόμ να γεμίζουν το κενό του. Κατά τα άλλα, οι Μοράντ – Τζακσον είναι έτοιμοι για τη σεζόν.

Αυτοί που δεν είναι έτοιμοι είναι οι Πίπεν Τζούνιορ, Κλάρκ και Ίντι, καθώς αυτή την preseason ο ένας τραυματισμός διαδεχόταν τον άλλο. Βάθος υπάρχει, καθώς οι Τζάκσον, Γουέλς, Γουίλιαμς έχουν ταλέντο και περιθώρια βελτίωσης. Ο Φινλανδός κοουτς Ίισαλο ήταν ο αντικαταστάτης του Τέιλορ Τζένκινς μετά από 6 χρόνια και τα πρώτα δείγματα δεν ήταν τόσο θετικά. Μένει να φανεί αν το προπονητικό παιδί-θαύμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχει τα φόντα για το κορυφαίο επίπεδο.

Minnesota Timberwolves

2024-2025 Regular Season: 49-33 (6η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στους τελικούς περιφέρειας από την Οκλαχόμα.

Η σοκαριστική ανταλλαγή του Καρλ Άντονι Τάουνς έφερε τα πάνω-κάτω πριν την έναρξη της περσινής σεζόν αλλά η ομάδα το πάλεψε και έφτασε μέχρι τους τελικούς περιφέρειας για δεύτερη συνεχόμενη φορά (δύο ήττες). Φέτος θα ποντάρουν σε μεγάλο βαθμό στη χημεία του ρόστερ, καθώς ανανέωσαν τους Ράντλ και Ρίντ. Αναμένεται περαιτέρω βελτίωση από τους πιτσιρικάδες Ντίλινγχαμ και Κλαρκ, ενώ οι ΜακΝτάνιελς και ΝτιΒιντσένζο είναι σχετικά αξιόπιστοι στα φτερά.

Ο Ρούντι Γκομπέρ παραμένει σταθερή αξία αλλά φυσικά ο σταρ της ομάδας είναι ο Άντονι Έντουαρντς. Η απόδοσή του στους τελικούς περιφέρειας δεν ήταν η αναμενόμενη αλλά ο υπέρ-αθλητικός γκαρντ είναι ακόμα 24 και ένας από τους καλύτερους 10-15 παίκτες της λίγκας. Φέτος θα κληθεί να κάνει ακόμη περισσότερα καθώς η ομάδα δεν ενισχύθηκε στα γκαρντ και ο Μάικ Κόνλεϊ είναι στα 38. Εξαιρετική δουλειά του κοουτς Φιντς που έχει ταιριάξει πολύ καλά με το ρόστερ.

New Orleans

2024-2025 Regular Season: 21-61 (14η)

2025 Playoffs: –

Καλωσήρθατε στην κόλαση. Η περσινή σεζόν πήγε όσο πιο άσχημα γινόταν για τους Πέλικανς, και σαν να μην έφτανε αυτό δώσανε το φετινό πικ τους σε μια πραγματικά ανεξήγητη ανταλλαγή με τους Χοκς. Ο Μάρεϊ είναι σοβαρά τραυματίας οπότε η ομάδα έχει ήδη ένα κενό στα γκαρντ, ενώ αντάλλαξε τον ΜακΚόλουμ για τον Τζόρνταν Πουλ. Ο τελευταίος θα βρει στη Νέα Ορλεάνη τον αδυνατισμένο Ζάιον Γουίλιαμσον, τον (πλέον υγιή) Χέρμπερτ Τζόουνς, τον ανερχόμενο Τρέι Μέρφι και… όχι πολλά άλλα.

Βέβαια, υπάρχουν οι νεαροί Μίσι, Χώκινς, καθώς και οι ρούκι Φίαρς και Κουίν, αλλά σε καμία περίπτωση το ρόστερ δεν δικαιολογεί την ανταλλαγή του πικ. Οι ενισχύσεις ήταν ισχνές, καθώς μόνο ο Κεβον Λούνι είναι άξιος αναφοράς. Δεν έχει δείξει κάτι αξιόλογο ο κόουτς Γκριν και ίσως να μη έχει πολύ χρόνο στο τιμόνι της ομάδας.

Oklahoma City Thunder

2024-2025 Regular Season: 68-14 (1η)

2025 Playoffs: Πρωταθλητές

Μια ονειρική σεζόν από την αρχή μέχρι το τέλος για τους πρωταθλητές. Ο νεανικός κορμός έδειξε «μέταλλο» απέναντι σε πιο έμπειρες ομάδες στα πλέι-οφ και το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας στην Οκλαχόμα είναι γεγονός. Ακόμα καλύτερα, όλος ο κορμός παραμένει διαθέσιμος για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπό την ηγεσία του MVP Σέι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, των υπασπιστών Γουίλιαμς και Χόλμγκρεν και μιας αρμάδας κορυφαίων αμυντικών, οι Θάντερ παραμένουν η κορυφαία ομάδα της λίγκας.

Ο τραυματισμός του Γουίλιαμς στα περσινά πλέι-οφ χρειάστηκε εγχείρηση και θα λείψει από την αρχή της σεζόν αλλά η ομάδα έχει βάθος, ενώ ο πιτσιρικάς Τόπιτς θα κάνει το ντεμπούτο του. Ο κόουτς Μαρκ Ντέιγκνολτ είναι ένας από τους 2-3 καλύτερους της λίγκας και θα έπρεπε να… διαπράξει σοβαρό έγκλημα για να κινδυνεύσει το πρεστίζ του. Οι 60 νίκες είναι μια υπερβολικά συντηρητική πρόβλεψη αν η ομάδα παραμείνει σχετικά υγιής.

Phoenix Suns

2024-2025 Regular Season: 36-46 (11η)

2025 Playoffs: –

Η περσινή δήλωση του ιδιοκτήτη Ματ Ίσμπια ότι οι περισσότερες ομάδες της λίγκας θα άλλαζαν θέση με τους Σανς ήταν κωμικά άστοχη. Το πείραμα με Μπούκερ, Μπιλ, Ντουράντ απέτυχε παταγωδώς. Ο τελευταίος είναι κάτοικος Χιούστον για τον Ντίλον Μπρούκς και τον Τζέιλεν Γκριν, ενώ ο Μπιλ αφέθηκε ελεύθερος προς τους Κλίπερς. Πέρα από αυτούς τους δύο, τον Μπούκερ, και 1-2 ακόμα ρολίστες, το ρόστερ είναι ιδιαίτερα κακό, με ελάχιστους παίκτες επιπέδου ΝΒΑ.

Μοναδικό σημείο ελπίδας ο νεαρός rookie σέντερ Καμάν Μαλούακ. Ο Τζόρνταν Οττ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μετά από σχεδόν μια δεκαετία ως βοηθός στο ΝΒΑ και κάποια χρόνια υπό τον Τομ Ίζο στο Μίσιγκαν Στέιτ. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον Οττ, δεδομένου ότι η ομάδα δεν έχει υπό τον έλεγχό της τα δικά της πικ πρώτου γύρου, οπότε το “tanking” δεν έχει νόημα.

Portland Trail Blazers

2024-2025 Regular Season: 36-46 (12η)

2025 Playoffs: –

Οι Μπλέιζερς είναι μια σχετικά σπάνια περίπτωση στη Δυτική περιφέρεια της σεζόν 2025/2026, καθώς δε φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη πίεση και η ομάδα έχει αρκετούς νεαρούς παίκτες. Ταλέντο υπάρχει στο ρόστερ. Ο Ντένι Άβντια είναι μάλλον ο καλύτερος παίκτης του αυτή τη στιγμή, κοντά του και ο Τζέραμι Γκραντ. Οι νεαροί Σαρπ και Καμάρα στα φτερά πρόσφατα έλαβαν ανανέωση συμβολαίων, ενώ ο δευτεροετής Κλίνγκαν δείχνει θετικά στοιχεία. Φυσικά υπάρχει και ο Σκούτ Χέντερσον. Ο τελευταίος θα πρέπει να δείξει περισσότερα, ενώ φέτος θα έχει τον δις πρωταθλητή Τζρου Χόλιντεϊ στο πλάι του για να τον βοηθήσει με την εμπειρία του.

Η επιλογή του πανύψηλου Κινέζου σέντερ Γιάνγκ Χανσέν στο ντράφτ δε βγάζει πάρα πολύ νόημα δεδομένης της παρουσίας του Κλίνγκαν, αλλά όπως είπαμε δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση γύρω από την ομάδα. Ο κόουτς Μπίλαπς δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο στο κομμάτι βελτίωσης των παικτών και μένει να φανεί αν θα είναι εκείνος που θα δει αυτή τη γενιά να μεγαλώνει. Μια πορεία μέσα στα πλέι-ιν θα ήταν ιδανική.

Sacramento Kings

2024-2025 Regular Season: 40-42 (9η)

2025 Playoffs: Αποκλεισμός στα πλέι-ιν από το Ντάλας

Διεκδικητές (μαζί με τους Πέλικανς και τους Τζαζ) για τον τίτλο της πιο…. καταθλιπτικής ομάδας της Δύσης 2025-2026. Οι Κινγκς είδαν τη χρυσή μετριότητα των Μπουλς των περασμένων ετών και επέλεξαν να την επαναλάβουν με το δίδυμο Ντερόζαν, Λαβίν. Δίπλα τους και ο ταλαντούχος Ντόμας Σαμπόνις, ικανός να γράφει φοβερά νούμερα αλλά με σοβαρά προβλήματα στο παιχνίδι του. Υπάρχει μια υποψία βάθους καθώς η ομάδα έχει τους Μονκ, Έλλις, Μάρεϊ (ο οποίος έλαβε ένα γενναιόδωρο νέο συμβόλαιο). Ο απογοητευτικός δευτεροετής γκαρντ Κάρτερ θα έχει επίσης να ανταγωνιστεί νέες αφίξεις για λεπτά.

Κόντρα σε κάθε λογική, η ομάδα αποφάσισε να προσθέσει τους Σρέντερ και Γουέστμπρουκ, δημιουργώντας μια συμφόρηση μετριότητας στις θέσεις 1-2. Ο κόουτς Νταγκ Κρίστι αντικατέστησε τον έμπειρο Μάικ Μπράουν ως προσωρινός προπονητής αλλά πλέον μονιμοποιήθηκε. Δύσκολα να βγει κάτι θετικό στην πρώτη του πλήρη σεζόν, καθώς οι Κινγκς δεν είναι εκ των φαβορί για να τερματίσουν στη 10αδα.

San Antonio Spurs

2024-2025 Regular Season: 34-48 (13η)

2025 Playoffs: –

Τώρα αρχίζει το καλό. Τα πρώτα δυο χρόνια της καριέρας του Βίκτορ Γουεμπανιάμα πέρασαν με πολλά χαϊλάιτς και λίγες νίκες, αλλά οι Σπερς πλέον έχουν αρκετό ταλέντο γύρω του για το βήμα παραπάνω. Η ανταλλαγή για τον Φοξ και η επιλογή του Στεφ Κασλ ήταν τα πρώτα βήματα, ενώ αυτό το καλοκαίρι η ομάδα πρόσθεσε δυο εξαιρετικούς rookies, τον γκαρντ Ντίλαν Χάρπερ στο νο2 και τον αθλητικό φόργουορντ Κάρτερ Μπράιαντ στο νο 14. Ο κορμός των Μπαρνς, Βασέλ, Σόχαν, Κέλντον Τζόνσον, Τζούλιαν Σαμπάνι στα φτερά ενισχύθηκε με δυο τίμιους ψηλούς, τον Κέλι Ολίνικ και τον Λουκ Κορνέτ.

Όλα φυσικά περιστρέφονται γύρω από τον Γάλλο σουπερστάρ, ο οποίος αναμένεται να κάνει το άλμα στη διεκδίκηση του βραβείου MVP, καθώς και να κατακτήσει το πρώτο από τα πολλά βραβεία που έπονται ως αμυντικός της χρονιάς. Τέλος εποχής και επίσημα στον πάγκο, καθώς τα σοβαρά προβλήματα υγείας του θρυλικού κόουτς Πόποβιτς έφεραν τον 38χρονο Μιτς Τζόνσον στον πάγκο ως μόνιμο προπονητή. Μεγάλη πίεση για τον Τζόνσον και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαχειριστούν τις απαιτήσεις τόσο ο ίδιος όσο και η διοίκηση.

Utah Jazz

2024-2025 Regular Season: 17-61 (15η)

2025 Playoffs: –

Οι Τζαζ έχουν το προνόμιο να είναι η μόνη ομάδα της Δυτικής Περιφέρειας του ΝΒΑ που δεν τρέφει ούτε καν ψευδαισθήσεις για πορεία στα πλέι-ιν. Δε τον αναφέρω καν ειρωνικά, είναι όντως προνόμιο. Όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, οι Τζαζ έχουν 54 παιχνίδια στις αναλύσεις στοιχήματος απέναντι σε ομάδες της Δύσης και θα είναι το αουτσάιντερ σε όλα, ενώ οι αντίστοιχες ομάδες tanking της Ανατολής έχουν να παίξουν μεταξύ τους από 4 φορές. Το ρόστερ είναι σε γενικές γραμμές απογοητευτικό, καθώς ο Μάρκανεν είναι ίσως o μόνος παίκτης υψηλού επιπέδου. Οι νεαροί των προηγούμενων ετών (Κόντι Γουίλιαμς, Φιλιπόφσκι, Χέντρικς, Κέσλερ, Τζορτζ, Σένσαμπο) κυμαίνονται από απογοητευτικοί (Γουίλιαμς), σε άτυχοι (Χέντρικς), σχετικά θετικοί (Φιλιπόφσκι, Τζορτζ, Σένσαμπο) και στάσιμοι (Κέσλερ).

Το μεγάλο στοίχημα είναι φυσικά ο ρούκι φόργουορντ Έις Μπέιλι, ο οποίος έχει το ταλέντο να ξεχωρίσει στη Γιούτα. Θετική η επιλογή του έτερου ρούκι Γουόλτερ Κλέιτον Τζούνιορ, ενώ η ομάδα πρόσθεσε βετεράνους όπως ο Λαβ, ο Νούρκιτς, ο Νιάνγκ και ο Κάιλ Άντερσον. Ο λόγος που τους πρόσθεσαν είναι μάλλον απλά για να γεμίσει το ρόστερ και να χρησιμεύσουν ως μέντορες για τους νεαρούς, παρά για κάποιο αγωνιστικό πλάνο. Το ρεκόρ του κόουτς Γουιλ Χάρντι έχει πτωτική πορεία αλλά δεν έχει και το ρόστερ για περισσότερα. Κρίνεται ασφαλής, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά, η οποία αναμένεται να πάει άπατη.

Κορυφαίοι παίκτες Δύσης – Αστέρια & Μεγάλα Ονόματα

Εκπληκτικό βάθος και εύρος ταλέντου. Η δυάδα Σέι και Γιόκιτς θα είναι στην κορυφή για άλλη μια σεζόν, διεκδικώντας το MVP, ενώ από κοντά θα είναι και ο Λούκα, με τη μιντιακή μηχανή του Λος Άντζελες πίσω του. Από εκεί και πέρα, ο Γουέμπι φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή του σε υπεράνθρωπο, τα γερόντια των Κλίπερς, Χάρντεν και Λέοναρντ συνεχίζουν (παρά το εξωγηπεδικό σκάνδαλο του δεύτερου), και ο Άντονι Έντουαρντς θέλει να μπει σφήνα στο τοπ-3.

Τα υπόλοιπα γερόντια (Κάρι, Μπάτλερ, Ντουράντ, ο τραυματίας Λεμπρόν), ο Άντονι Ντέιβις, και ο Ντέβιν Μπούκερ συνεχίζουν απτόητα, ενώ οι πρωταθλητές Τζέιλεν Γουίλιαμς και Τσετ Χόλμγκρεν σιγά-σιγά εδραιώνονται στην αφρόκρεμα. Κάπου εκεί έξω ο Τζα Μοράντ και ο Τζάρεν Τζάκσον ονειρεύονται επιστροφή στα υψηλά στρώματα, ενώ ό,τι απέμεινε από τον Ζάιον Γουίλιαμσον (έχασε περίπου το 80% του βάρους του) είναι ορεξάτο. Αυτοί και ακόμα περισσότεροι συνθέτουν την ξεκάθαρα καλυτερη περιφέρεια του ΝΒΑ της σεζον 2025/2026.

NBA Δύση 2025-26 Φαβορί & Αποδόσεις

Δεδομένου του ταλέντου που υπάρχει στην περιφέρεια είναι δύσκολο να μιλήσουμε για φαβορί πέρα από την Οκλαχόμα. Μια πιο κοντινή ματιά ωστόσο δείχνει οτι τρεις ομάδες ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες λόγω της εμπειρίας και του βάθους τους. Οι Νάγκετς έχουν περισσότερο βάθος γύρω από τον -κατά κάποιους- καλύτερο παίκτη του κόσμου και ήταν εκείνοι που πίεσαν περισσότερο από κάθε άλλο τους πρωταθλητές.

Οι (υγιείς) Κλίπερς έχουν ίσως το καλύτερο ρόστερ της λίγκας σε εμπειρία και είναι μια ομάδα που μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Τέλος, οι Ρόκετς θα ήταν το φυσιολογικό πικ, σύμφωνα και με τις στοιχηματικές, αλλά ο τραυματισμός του Βαν Βλιτ αλλάζει τα δεδομένα και με οδηγεί στους Γουόριορς, οι οποίοι ήταν φανταστικοί από την ανταλλαγή του Μπάτλερ και έπειτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τραυματισμοί είναι πλέον υπερβολικά συχνό φαινόμενο και σε μια περιφέρεια όπως η Δύση, ακόμη και 2-3 εβδομάδες σοβαρού τραυματισμού σε σταρ μπορούν να αποβούν μοιραίες.

Δύση NBA 2025-26 Προγνωστικά

Τις περισσότερες φορές που υπάρχει γραμμή 62.5 νίκες στην κανονική διάρκεια του ΝΒΑ θα ήταν σοφό να αποφύγουμε να ασχοληθούμε. Φέτος ισχύει το αντίθετο. Οι Θάντερ κέρδισαν 68 παιχνίδια πέρυσι παρά το σοβαρό τραυματισμό του Χόλμγκρεν (καθώς και σωρεία άλλων μικρότερων τραυματισμών). Δεν βλέπω λόγο να κερδίσουν λιγότερα από 65 φέτος, πόσο μάλλον τώρα που θα έχουν τον αέρα του πρωταθλητή, και ίσως λιγότερους τραυματισμούς (παρά την απώλεια του Γουίλιαμς). Προσφέρεται στο 1.90 στην Bet365 το Over 62.5.

Η έτερη επιλογή αυτού του preview είναι πιο … μερακλήδικη και έχει να κάνει με τους Σπερς. Δεδομένης της απώλειας του Βαν Βλιτ και του ότι ο Κέβιν Ντουράντ έχει παίξει πάνω από 62 παιχνίδια μια φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το 2019, το 1.40 της Bet365 για την κατάκτηση της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας είναι αδικαιολόγητο. Αρέσει πολύ περισσότερο στις στοιχηματικές προσφορές το 5.25 των Σπερς, τους οποίους τους πιστεύω για μια σεζόν ίσως και πάνω από τις 50 νίκες.

Στοίχημα Απόδοση Over 62,5 νίκες Οκλαχόμα 1.90 Κατάκτηση Νοτιοδυτικής Περιφέρειας: Σπερς 5.25

