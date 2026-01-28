Αφιέρωμα Α Βραζιλίας 2026 🏆 Στοίχημα Αποδόσεις & Φαβορί

Το πρωτάθλημα της Α’ Βραζιλίας επιστρέφει στο κουπόνι και το στοίχημα στο Μπραζιλέιρο 2026 θα αποτελέσει εκ νέου επιλογή των παικτών. Υπενθυμίζεται, ότι από το Brasileiro Serie A προήλθαν οι νικήτριες ομάδες στις 7 τελευταίες διοργανώσεις του Κόπα Λιμπερταδόρες. Επίσης, στους 5/6 πιο πρόσφατους τελικούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Νότιας Αμερικής, αμφότερες οι ομάδες αγωνιζόντουσαν στην Α’ Βραζιλίας.Το περσινό πρωτάθλημα ήταν μια «μάχη» ανάμεσα στη Φλαμένγκο και την Παλμέιρας, με τους Καριόκας να κερδίζουν τον τίτλο.

Πρωτάθλημα Βραζιλίας 2026 – Πότε ξεκινάει

Η πρώτη αγωνιστική έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 28-29 Ιανουαρίου. Η ολοκλήρωση του 71ου Brasileiro Serie A 2026, με βάση το πρόγραμμα αγώνων, προβλέπεται για τις 2 Δεκεμβρίου. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή στη διοργάνωση, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου εξαιτίας της συμμετοχής της εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πρωτάθλημα Βραζιλίας 2026 – Σύστημα διεξαγωγής

Στο πρωτάθλημα Α’ Βραζιλίας συμμετέχουν 20 ομάδες, με την κάθε ομάδα να αντιμετωπίζει την άλλη εντός και εκτός έδρας, σε δύο γύρους, συνολικά 38 αγωνιστικές. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 της βαθμολογίας, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάαη των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η ομάδα στην 5η θέση της βαθμολογίας εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη 2η προκριματική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 6-11 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Οι ομάδες στις θέσεις 17-20 της βαθμολογίας, υποβιβάζονται από τη Serie A. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι: 1) βαθμοί, 2) νίκες, 3) διαφορά τερμάτων, 4) γκολ υπέρ, 5) αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων, αλλά μόνο αν είναι ισοβαθμία, ανάμεσα σε δύο κλαμπ, 6) λιγότερες κόκκινες κάρτες, 7) λιγότερες κίτρινες κάρτες, 8) κλήρωση.

Οι ομάδες της Α Βραζιλίας

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ

Η πιο ισχυρή ομάδα στη Βραζιλία και στη Νότιο Αμερική, από αγωνιστική και οικονομική άποψη. Η διοίκηση της Φλαμένγκο επέλεξε τον Φιλίπε Λουΐς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας και η επιλογή της αποδείχθηκε σωστή, με τους Καριόκας να κερδίζουν το πρωτάθλημα και το Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου, βοηθούν έτσι ώστε να έχει ένα «πλούσιο» σε ποιότητα κιαι «βάθος» ρόστερ, που αποτελεί προνόμιο, με βάση τους πολλούς και συνεχόμενους αγώνες στο πρόγραμμα. Προσθήκες στο ρόστερ αποτελούν ο ταλαντούχος κεντρικός αμυντικός Βιτάο και ο τερματοφύλακας Αντριου, ενώ στόχος αποτελεί και ένας γκολτζής επιθετικός με φαβορί τον Μάρκος Λεονάρντο.

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ

Για πρώτη φορά μετά από καιρό η Παλμέιρας ξεκινάει τη σεζόν, χωρίς να θεωρείται φαβορί για την κατάκτηση ενός τίτλου. Πέρσι ηττήθηκε κατά κράτος από τη Φλαμένγκο, τόσο στην Α’ Βραζιλίας, όσο και στο Κόπα Λιμπερταδόρες, με την ομάδα να εμφανίζεται ντεφορμέ στο κρίσιμο φινάλε της σεζόν, κάτι που είχε επαναληφθεί και το 2024, τότε με αντίπαλο την Μποταφόγκο. Ο Αμπελ Φερέιρα έχει την στήριξη της διοίκησης, ωστόσο μερίδα φιλάθλων θεωρεί, ότι η Παλμέιρας χρειάζεται ένα καινιούργιο ξεκίνημα με άλλον προπονητή. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο ρόστερ με τους Τζον Αρίας και Τιάγκο Αλμάντα να βρίσκονται στο στόχαστρο.

ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ

Πέρσι ξεκίνησε τη σεζόν με προβληματικές εμφανίσεις και ο αποκλεισμός στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα δημιούργησε ερωτηματικά για το πρότζεκτ υπό τις οδηγίες του Λεονάρντο Ζαρντίμ. Ωστόσο, ο Πορτογάλος προπονητής βελτίωσε αισθητά στο υπόλοιπο της σεζόν την Κρουζέιρο, παίζοντας και ελκυστικό ποδόσφαιρο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και στη θέση του ήρθε ο Τίτε, ο πρώην Ομοσπονδικός τεχνικός. Επιπλέον, η διοίκηση κράτησε τον πρώτο σκόρερ στην Α’ Βραζιλίας 2025 Κάιο Ζόρζε και πρόσθεσε στο ρόστερ τον εξαιρετικό διεθνή μέσο Ζέρσον με στόχο τη διάκριση σε Μπραζιλέιρο 2026 και Κόπα Λιμπερταδόρες.

ΜΙΡΑΣΟΛ

Η ευχάριστη έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος, ευελπιστεί και φέτος να κάνει μια καλή πορεία. Με δύναμη την έδρα, όπου παρέμεινε αήττητη στο περσινό πρωτάθλημα η Μιρασόλ θα πρέπει να συνδυάσει τις υποχρεώσεις της στις εγχώριες διοργανώσεις, με αυτές στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Ο Ραφαέλ Γκουανάες παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Μποταφόγκο, ενώ η διοίκηση προχώρησε σε μια σειρά από προσθήκες παικτών για να δώσει «βάθος» στο ρόστερ. Αυτό αποτελεί και το «στοίχημα» για τη Μιρασόλ φέτος, αφού πρέπει να ενσωματώσει αρκετούς νέους παίκτες, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα αποδυτήρια της ομάδας.

ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ

Η περσινή σεζόν για τη Φλουμινένσε μπορεί να απουτυπωθεί στην ερώτηση, είναι το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο; Οι Καριόκας με τον Ρενάτο Γκαούτσο στην τεχνική ηγεσία άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά η πορεία τους στην Α’ Βραζιλίας ήταν απογοητευτική, με συνέπεια την αλλαγή προπονητή. Η έλευση του Λουΐς Ζουμπέλντια είχε θετικό αντίκτυπο στην ομάδα που βελτιώθηκε αισθητά στο υπόλοιπο της σεζόν. Ο Αργεντινός προπονητής καλείται να δώσει συνέχεια στο θετικό μομέντουμ, ωστόσο η «Φλου» έχει ανάγκη από έναν γκολτζή επιθετικό, ενώ η αποχώρηση του εμβληματικού Τιάγκο Σίλβα αφήνει κενό στο κέντρο της άμυνας και στα αποδυτήρια.

ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ

Η περσινή πορεία της Μποταφόγκο αποτελεί…manual στο πως να καταστρέψεις μια επιτυχημένη ομάδα. Ο Τζον Τέξτορ πήρε μια σειρά από αλλοπρόσαλλες αποφάσεις που επηρέασαν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ομάδας, ενώ ο ίδιος έμπλεξε σε αρκετές διαμάχες με συνεργάτες και άλλους παράγοντες, που είχαν ως αποτέλεσμα να επικρατεί προβληματισμός για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μποταφόγκο. Τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει και η φετινή σεζόν ξεκινάει, όπως η περσινή, με νέο προπονητή στον πάγκο, τον 40χρονο Αργεντινό Μαρτίν Ανσέλμι, αλλά πολλά ερωτηματικά, αναφορικά με την ποιότητα και το «βάθος» του ρόστερ που χρειάζονται σοβαρή ενίσχυση, ενόψει των αγώνων σε Βραζιλία και CONMEBOL.

ΜΠΑΪΑ

Μια από τις πιο σοβαρές και… τίμιες ομάδες στην Α’ Βραζιλίας. Η παρουσία του Ροτζέιριο Σένι και η εξαιρετική «χημεία» που έχει με τη διοίκηση και τους παίκτες του, έχει βοηθήσει την Μπαΐα να ανέβει επίπεδο και να παρουσιάζει μια αγωνιστική σταθερότητα που απουσιάζε για πολλά χρόνια. Η ομάδα πρόσθεσε στο ρόστερ τον επιθετικό Κίκε Ολιβέιρα, καθώς και τον δεξιό μπακ Ρομάν Γκόμες που αναμένεται να προσφέρουν έξτρα λύσεις στο ροτέισον της ενδεκάδας. Ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία του φορ Τιάγκο που διακρίθηκε πέρσι και βρίσκεται στο στόχαστρο της Ορλάντο Σίτι. Αν αποχωρήσει η Μπαΐα θα κινηθεί για έναν έμπειρο επιθετικό.

ΣΑΟ ΠΑΟΥΛΟ

Η περσινή χρονιά κύλησε για τη Σάο Πάουλο, όπως οι περισσότερες αυτή τη δεκαετία. Με μια μάλλον αδιάφορη πορεία στις διοργανώσεις, αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, οικονομικά προβλήματα και «αψιμαχίες» στη διοίκηση της ομάδας. Ηδη, φέτος ανέλαβε πρόεδρος ο Χάρι Μασίς στη θέση του Χούλιο Σέζαρες και καλείται να δώσει λύση στα πολλά και σημαντικά θέματα του κλαμπ. Πρώτον, η ενίσχυση του ρόστερ που υστερεί σε ποιότητα και «βάθος», δεύτερον η οικονομική αναβάθμιση του κλαμπ που έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις άλλες παραδοσιακές δυνάμεις της Α’ Βραζιλίας και τρίτο η καλύτερη εκμετάλλευση των τμημάτων υποδομής. Αναμένεται μια… ενδιαφέρουσα χρονιά για τους Παουλίστας.

ΓΚΡΕΜΙΟ

Μετά την περσινή κακή χρονιά η διοίκηση της Γκρέμιο αποφάσισε να κάνει «λίφτινγκ» στην ομάδα. Αποχώρησε ο Μάνο Μενέσες από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και στη θέση του ήρθε ο 64χρονος Πορτογάλος Λουΐς Κάστρο, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στην Μποταφόγκο. Παράλληλα, απέκτησε τον αριστερό μπακ Κάιο Παουλίστα και τους επιθετικούς Τετέ (από τον Παναθηναϊκό) και Χοσέ Εναμοράδο, καθώς και τον έμπειρο τερματοφύλακα Βέβερτον. Η διοίκηση της Γκρέμιο επιθυμεί την επιστροφή της ομάδας σε τοπ ανταγωνιστικά επίπεδα, ωστόσο οι επιλογές της τα προηγούμενα χρόνια δεν της «βγήκαν». Απαντες στους Γκαούτσος, ελπίζουν φέτος η ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερη και πιο φιλόδοξη.

ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ

Δύο αγωνιστικά «πρόσωπα» παρουσιάσε πέρσι η Μπραγκαντίνο. Συγκεκριμένα, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων βρισκόταν σε τροχιά εξόδου στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Μετά την επανέναρξη της διοργάνωσης όμως, βρέθηκε σε «ελεύθερη πτώση» και χρειάστηκε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Βάγκνερ Μαντσίνι στη θέση του Φερνάντο Σεαμπρά, προκειμένου η ομάδα να αποφύγει τον υποβιβασμό. Ο Μαντσίνι συνεχίζει στον πάγκο της Μπραγκαντίνο και φέτος, με τη διοίκηση να κινείται στο γνωστό μεταγραφικό μοτίβο της Ρεντ Μπουλ, την απόκτηση νεαρών ταλαντούχων παικτών. Σημαντική είναι η παραμονή, μέχρι στιγμής του Τζον Τζον του 10αριου και μακράν πιο επιδραστικού παίκτη της Μπραγκαντίνο.

ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ

Η σταδιακή απομάκρυνση της Ατλέτικο Μινέιρο από ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα, σε κλαμπ που παλεύει για μια θέση στο Κόπα Σουνταμερικάνα και τη διάκριση στους θεσμούς των Κυπέλλων, εγχώρια ή διεθνή, είναι εμφανής σε όσους παρακολουθούν την Α’ Βραζιλίας από το ξεκίνημα της δεκαετίας. Η πρόσληψη του Χόρχε Σαμπάολι και η ενίσχυση του ρόστερ με τον μπακ – χαφ Ρενάν Λόντι, τον δεξιό μπακ Ανχελο Πρεσιάδο, τον ταλαντούχο 22χρονο επιθετικό από τον Ισημερινό Αλαν Μίντα, τον έμπειρο χαφ Μαϊκόν, τον κεντρικό αμυντικό Βίτορ Ούγκο και τον αμυντικό χαφ Βίκτορ Ούγκο αποτελούν μια προσπάθεια της διοίκησης για ένα νέο ξεκίνημα.

ΣΑΝΤΟΣ

Πέρσι απέφυγε τον υποβιβασμό από την Α’ Βραζιλίας στις τελευταίες αγωνιστικές της διοργάνωσης, γεγονός που κανείς δεν επιθυμεί να επαναληφθεί και φέτος. Ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Σάντος και φέτος, έχοντας διπλά του τον Γκαμπιγκόλ, ένα κλασικό 9αρι που επιστρέφει στην ομάδα, όπου έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Ωστόσο, οι Σαντίστας πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο το ρόστερ, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα, ειδικά στον ανασταλτικό τομέα και συγκεκριμένα στο κέντρο της άμυνας, όπου υστερούν σε αξιόπιστες λύσεις. Το θετικό είναι ότι τα τμήματα υποδομής του κλαμπ προσφέρουν στον Χουάν Πάμπλο Βοϊβόντα ενδιαφέρουσες επιλογές παικτών.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Βραζιλίας «έσωσε» αγωνιστικά την περσινή χρονιά, αλλά δεν αποτελεί λύση στα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κορίνθιανς. Το βασικό είναι οι διαμάχες σε διοικητικό επίπεδο, ανάμεσα σε άτομα που θέλουν να αναλάβουν την προεδρία του κλαμπ. Η αβεβαιότητα που επικρατεί επηρεάζει την οικονομική διαχείριση των Παουλίστας που χρωστούν χρήματα σε πρόσωπα και ομάδες και προσπαθούν να κάνουν ρυθμίσεις. Ο Ντοριβάλ Ζούνιορ ζήτησε την ενίσχυση του ρόστερ, ωστόσο πρώτα θα πρέπει να υπάρξουν αποχωρήσεις και μετά θα γίνουν οι προσθήκες. Το καλό είναι ότι ο Μέμφις Ντεπάι, ο διεθνής Ολλανδός φορ συνεχίζει στην Κορίνθιανς και φέτος.

ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ

Μετά την επεισοδιακή περσινή χρονιά, στη Βάσκο στοχεύουν σε μια πιο…ήρεμη σεζόν φέτος. Το 2025 κύλησε με αρκετή γκρίνια των οπαδών για τη διοίκηση και τις επιλογές της στη στελέχωση του ρόστερ και την επιλογή προπονητή. Η πρόσληψη του Φερνάντο Ντινίς βοήθησε τη Βάσκο αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή στους τελικούς του Κυπέλλου Βραζιλίας. Ωστόσο, οι Καριόκας χρειάζονται ενίσχυση και αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πώληση του Ραγιάν, ενός εκ των κορυφαίων ταλέντων στην Α’ Βραζιλίας. Ανάλογα με το ποσό που θα πάρει η Βάσκο, θα κινηθεί για την προσθήκη στο ρόστερ έμπειρων και ποιοτικών παικτών.

ΒΙΤΟΡΙΑ

Πέρσι εξασφάλισε την παραμονή της στην Α’ Βραζιλίας την τελευταία αγωνιστική, με τον Ζαΐρ Βεντούρα να έχει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία. Η διοίκηση ανανέωσε το συμβόλαιο του 46χρονου προπονητή και παράλληλα προχώρησε σε εκτεταμένο «λίφτινγκ» στο ρόστερ. Συμβόλαιο με τη Βιτόρια υπέγραψαν ο αμυντικός χαφ Καϊκέ Γκονσάλβες, ο μπακ Ματέους Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός Ριτσιέλι, ο σέντερ μπακ Ντιόγκο Σίλβα και ο ποιοτικός Αργεντινός μέσος Εμανουέλ Μαρτίνεζ. Στη Βιτόρια ελπίζουν φέτος να πετύχουν νωρίτερα το βασικό στόχο της ομάδας, την παραμονή στην Α’ Βραζιλίας και παράλληλα να κάνουν μια καλή πορεία στο Κύπελλο Βραζιλίας, παίζοντας και καλύτερο ποδόσφαιρο.

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Η μεγάλη απογοήτευση της περσινής χρονιάς, αφού ξεκίνησε τη σεζόν ως μια από τις ομάδες που μπορούσαν να διεκδικήσουν τίτλους και την ολοκλήρωσε, εξασφαλίζοντας την τελευταία αγωνιστική την παραμονή της στην Α’ Βραζιλίας. Στον κόσμο της ομάδας υπάρχει οργή και απογοήτευση για το αγωνιστικό επίπεδο της Ιντερνασιονάλ και ζήτησαν από τη διοίκηση την ανανέωση του ρόστερ. Η τελευταία κινήθηκε σε αυτό το μοτίβο, ανακοίνωσε τον 42χρονο Ουρουγουανό Πάουλο Πεσολάνο ως τον προπονητή της ομάδας και πρόσθεσε στο ρόστερ τον κεντρικό αμυντικό Φέλιξ Τόρες, τον αμυντικό χαφ Παουλίνιο και τον Αργεντινό αμυντικό χαφ Ροντρίγκο Βιγιάγκρα. Απαντες στην Ιντερνασιονάλ στοχεύουν σε μια καλύτερη σεζόν φέτος.

ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ

Μετά από απουσία μια χρονιάς η Ατλ. Παραναένσε επέστρεψε στην Α’ Βραζιλίας, κατηγορία στην οποία «ανήκει» με βάση την πρόσφατη ιστορία του συλλόγου. Στον κόσμο και τη διοίκηση επικρατεί ικανοποίηση και ενθουσιασμός, ωστόσο όλοι παραμένουν ταπεινοί, αφού ο υποβιβασμός το 2024 και ο τρόπος που εξελίχθηκε παραμένει ένα… πάθημα που έγινε μάθημα. Νέα πρόσωπα στο ρόστερ του κλαμπ αποτελούν ο ταλαντούχος 24χρονος Κολομβιανός μέσος Αλεχάντρο Γκαρσία, ο δεξιός μπακ Ζιλμπέρτο από την Παλμέιρας, ο έμπειρος και ποιοτικός αμυντικός χαφ Χουάν Πορτίγια και ο Τζάντσον, αμυντικός χαφ που ήρθε από τη Ζουβεντούδε. Στην τεχνική ηγεσία της Ατλ. Παραναένσε βρίσκεται ο πετηχυμένος Ονταΐρ Ελμαν.

ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ

Ακόμη ένας ιστορικός σύλλογος που επιστρέφει στην Α’ Βραζιλίας, σε αυτήν την περίπτωση έπειτα από δύο χρόνια στη Β’ Βραζιλίας. Η άνοδος προσέφερε χαρά στον κόσμο της ομάδας, που ζήτησε όμως την ενίσχυση του ρόστερ, προκειμένου να μην επαναληφθεί η πορεία του 2023, όταν η Κοριτίμπα γνώρισε 24 ήττες σε 38 αγωνιστικές και υποβιβάστηκε από την Α’ Βραζιλίας. Ετσι, ήρθαν στην ομάδα ο έμπειρος προπονητής Φερνάντο Σεαμπρά, ο επιθετικός Πέδρο Ρότσα, ο αμυντικός χαφ Ουΐλιαν Ολιβέιρα, ο μπακ Τίνγκα, ο φορ Μπρένο Λόπες, ο αμυντικός χαφ Φερνάντο Σομπράλ, ο επιθετικός Φαμπίνιο, οι μέσοι Γκουστάβο και Χοακίν Λαβέγκα και ο κεντρικός αμυντικός Τιάγκο Σάντος.

ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ

Ο τρίτος ιστορικός σύλλογος που θα αγωνιστεί εκ νέου στην Α’ Βραζιλίας, για πρώτη φορά από το 2021 είναι η Σαπεκοένσε. Τη χρονιά που συμπληρώνονται 10 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε παίκτες και προπονητικό τιμ, στη Σαπεκοένσε επιθυμούν να έχουν μια καλή παρουσία στην Α’ Βραζιλίας και να εξασφαλίσουν την παραμονή. Ο σύλλογος ποτέ δεν υπήρξε οικονομικά ισχυρός και οι επιτυχίες του βασίζονταν στη σωστή διαχείριση του μπάτζετ και το καλό σκάουτινγκ της ομάδας. Στο ρόστερ προστέθηκαν ο αμυντικός χαφ Καμίλο, ο έμπειρος αριστερός μπακ Μπρούνο Πατσέκο, ο επιδραστικός επιθετικός Γιανίκ Μπολάσι και ο δεξιός μπακ Ραφαέλ Τιέρε.

ΡΕΜΟ

Επιστροφή στην Α’ Βραζιλία για πρώτη φορά από το 2000 για τη Ρέμο, ομάδα που έχει ως έδρα την πόλη Μπελέμ στην Πολιτεία της Παρά στο Βορρά της Βραζιλίας, που είναι η βασική είσοδος στον Αμαζόνιο και αποτελεί πηγή εσόδων από το εμπόριο και τον τουρισμό. Η Ρέμο ποτέ δεν υπήρξε ανταγωνιστική σε εθνικό επίπεδο και η μεγαλύτερη επιτυχία της αποτελεί η κατάκτηση της Γ’ Βραζιλίας το 2005. Η διοίκηση προχώρησε σε μια σειρά από προσθήκες έμπειρων παικτών, όπως ο κεντρικός αμυντικός Μάρλον και οι μέσοι Πάτρικ ντε Πάουλα και Γιάγκο Πικατσού, καθώς και στην πρόσληψη του 64χρονου Κολομβιανού προπονητή Χουάν Κάρλος Οσόριο.

Τα αστέρια της Α Βραζιλίας

Στη Φλαμένγκο δεσπόζουν ο διεθνής επιθετικός Πέδρο και το απόλυτο 10αρι Χεορχιάν ντε Αρασκέτα, ενώ στην Παλμέιρας το ενδιαφέρον τραβάει ο αναγεννημένος επιθετικός Βίτορ Ρόκε. Στην Κρουζέιρο ξεχωρίζει ο πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος Κάιο Ζόρζε. Στη Μιρασόλ ο βετεράνος αριστερός μπακ – χαφ Ρεϊνάλντο είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης της ομάδας, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό Λούτσο Ακόστα να αποτελεί τον πιο ενδιαφέρον παίκτη της Φλουμινένσε. Στην Μποταφόγκο ο νεαρός ταλαντούχος μέσος Αλβαρο Μοντόρο αποτελεί υπερπολύτιμο στέλεχος της ομάδας, ενώ στην Μπαΐα ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Εβερτον Ριμπέιρο είναι ο… μαέστρος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 32χρονος επιθετικός Λουτσιάνο είναι ο ηγέτης της Σάο Πάουλο, ενώ στην Γκρέμιο ο εξτρεμ Ντεντέ που αποκτήθηκε φέτος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Στην Μπραγκαντίνο το… «Α και το Ω» είναι το 10αρι Τζον Τζον, όπως και στην Ατλέτικο Μινέιρο ο μέσος Γκουστάβο Σκάρπα. Η Σάντος είναι το «Βασίλειο» του Νεϊμάρ, ενώ στην Κορίνθιανς, καταλυτική παραμένει η παρουσία του Ολλανδού φορ Μέμφις Ντεπάι. Το υπέρτατο ταλέντο Ραγιάν είναι ο πάικτης που ξεχωρίζει στη Βάσκο, ενώ στη Βιτόρια περιμένουν πολλά από τον Αργεντινό μέσο Εμανουέλ Μαρτίνες. Στην Ιντερνασιονάλ βασίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της ομάδας στο 10αρι και αρχηγό Αλαν Πάτρικ.

Στη Ατλέτικο Παραναένσε ποντάρουν πολλά στον Αργεντινό μέσο Μπρούνο Σαπέλι, στην Κοριτίμπα ο επιθετικός Μπρένο Λόπες θεωρείται απαραίτητος, ενώ στη Σαπεκοένσε ο έμπειρος φορ Γιανίκ Μπολάσι ψάχνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του. Στη Ρέμο απέκτησαν τον μέσο Πάτρικ ντε Πάουλα και τον φορ Γιάγκο Πικατσού για να «ανέβουν» επίπεδο.

Πρωτάθλημα Α Βραζιλίας – Οι καλύτερες μεταγραφές

Παραδοσιακά οι ομάδες της Βραζιλίας λειτουργούν με δανεισμούς ή ανταλλαγές παικτών. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι μεταγραφές με Βραζιλιάνους που παίζουν στην Ευρώπη ή ταλαντούχους παίκτες από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Νότιας Αμερικής.

Ζέρσον – αμυντικός χαφ – Ζενίτ σε Κρουζέιρο

Μάρλον Φρέιτας – αμυντικός χαφ – Μποταφόγκο σε Παλμέιρας

Ντεντέ – εξτρεμ – Παναθηναϊκός σε Γκρέμιο

Γκαμπιγκόλ – επιθετικός – Κρουζέιρο σε Σάντος

Χέφερσον Σαβαρίνο – μέσος – Μποταφόγκο σε Φλουμινένσε

Γκιγιέρμε Αράνα – αριστερός μπακ – Ατλ. Μινέιρο σε Φλουμινένσε

Βιτάο – αμυντικός – Ιντερνασιονάλ σε Φλαμένγκο

Αλαν Σαλντίβια – σέντερ μπακ – Κόλο Κόλο σε Βάσκο

Ντόρια – αμυντικός – Ατλας Μεξικό σε Σάο Πάουλο

Γκαμπριέλ Παουλίστα – δεξιός μπακ – Μπεσίκτας σε Κορίνθιανς

Γκαστόν Μπεναβίντες – δεξιός μπακ – Ταγιέρες σε Ατλ. Παραναένσε

Λούκας Μάνι – μεσοεπιθετικός – Σεαρά σε Μιρασόλ

Ερικ – επιθετικός – Σάο Πάουλο σε Βιτόρια

Φέλιξ Τόρες – αμυντικός – Κορίνθιανς σε Ιντερνασιονάλ

Γιανίκη Μπολάσι – φορ – Κρουζέιρο σε Σαπεκοένσε

Μπρένο Λόπες – επιθετικός – Φορταλέζα σε Κοριτίμπα

Πάτρικ ντε Πάουλα – μέσος – Μποταφόγκο σε Ρέμο

Φαβορί πρωταθλημα βραζιλιας – Οι αποδόσεις

Η Φλαμένγκο είναι το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα, με βάση τα προγνωστικά στις στοιχηματικές εταιρίες. Στις αναλύσεις στοιχήματος, οι Καριόκας θεωρούνται ως η καλύτερη ομάδα και στις στοιχηματικές προσφορές, η απόδοσή τους για την κατάκτηση της 1ης θέσης στη βαθμολογία της Α’ Βραζιλίας 2025 προτείνεται στο 2.90. Δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου με απόδοση 3.50 προτείνεται η Παλμέιρας, ενώ στην τρίτη θέση των στοιχηματικών αναλύσεων βρίσκεται η Κρουζέιρο με απόδοση 8.00.

Προγνωστικά Α Βραζιλίας 2025

Η Α’ Βραζιλίας είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, με πολλούς αγώνες, μεγάλες αποστάσεις και το ροτέισον να αποτελεί βασική επιλογή σε πολλές περιπτώσεις. Γίνεται αντιληπτό, ότι για να διεκδικήσει μια ομάδα τον τίτλο χρειάζεται να έχει ποιότητα και «βάθος» στο ρόστερ της, δύο παράγοντες που τους συναντάμε στη Φλαμένγκο. Η Παλμέιρας «ψάχνεται» αγωνιστικά και μεταγραφικά και ξεκινάει τη σεζόν ως αουτσάιντερ. Το ίδιο ισχύει και για την Κρουζέιρο. Από εκεί και πέρα, για τις θέσεις στο Κόπα Λιμπερταδόρες θα ανταγωνιστούν οι Φλουμινένσε, Μπαΐα, Ατλ. Μινέιρο, Κορίνθιανς, Γκρέμιο και Μποταφόγκο ενώ από κοντά και με έπαθλο το Κόπα Σουνταμερικάνα θα βρίσκονται οι Μιρασόλ, Σάο Πάουλο, Μπραγκαντίνο, Βάσκο, Ιντερνασιονάλ. Για την αποφυγή του υποβιβασμού θα δώσουν «μάχη» οι Βιτόρια, Σάντος, Ατλ. Παραναένσε, Σαπεκοένσε, Κοριτίμπα και Ρέμο.