ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα: Αποδοσάρες έως και 9.00 στο ντέρμπι!💣💥

Εξαιρετικά κρίσιμο το παιχνίδι της Κυριακής. Ειδικά μετά το «κάζο» της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ εντός έδρας (0-1 και αποκλεισμός), το πράγμα αποκτά ένα έξτρα ενδιαφέρον.

Πόσω μάλλον, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυναμικά στο 2026, κάνοντας το 2/2 σε πρωτάθλημα (3-0 Πανσερραϊκό) και Κύπελλο (3-0 τον Άρη και πρόκριση στα ημιτελικά).

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Εκτός, λοιπόν, της τρέχουσας κατάστασης των δύο ομάδων, κοιτώντας και τη βαθμολογία ελλάδα, όλα τα παραπάνω κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσες τις τιμές στο στοίχημα.

Η τρίτη ΑΕΚ προσφέρεται ως φαβορί στο 1.88, με τον πέμπτο (και στο -13 από την Ένωση) Παναθηναϊκό να δίνεται στο 4.35. Την ισοπαλία, στο μεταξύ, τη συναντάμε στο 3.45.

Ντέρμπι είναι, λογικό να θέλει κανείς να στραφεί στα γκολ στα προγνωστικά σούπερ λιγκ. Λίγα τέρματα βλέπουν οι μπουκς, με το Under 2,5 και το No Goal να έχουν ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Over 2,5 και του Goal/Goal αντίστοιχα.

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Μία τέτοια αναμέτρηση, ωστόσο, είναι ό,τι πρέπει και για ειδικές επιλογές και bet builder. Εμείς κάναμε την ψακτική μας και συγκεντρώσαμε παρακάτω τις πιο ελκυστικές αγορές.

G/G + OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ ΑΕΚ + TETTEH 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 7.50

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 7.00

ΠΙΝΕΔΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ 6.30

ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ «Χ» ΤΟ ΜΑΤΣ 9.00

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-1 6.00

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός διαιτητής

Τέλος, αρκετά στοιχήματα προκύπτουν και από τον διαιτητή του αγώνα, τον – προσφάτως elite – Σλοβένο Ράντε Ομπρένοβιτς. Τα φετινά στατιστικά του λένε πως δείχνει κατά μέσο όρο 4,7 κίτρινες κάρτες ανά 90λεπτο, έχει αποβάλλει ποδοσφαιριστή τρεις φορές (δύο με δεύτερη κίτρινη και μία με απευθείας κόκκινη), ενώ έχει υποδείξει και τρεις φορές την εσχάτη των ποινών.

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 1.87 1.87 3.30

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΕΚ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2.57 3.85 4.60

OVER 33,5 ΦΑΟΥΛ OVER 17,5 ΦΑΟΥΛ ΑΕΚ OVER 15,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1.91 1.93 1.75

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κανάλι

Κυριακή βράδυ το μεγάλο ντέρμπι (18/1, 21:00), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 1HD. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!