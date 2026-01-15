ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα: Αποδοσάρες έως και 9.00 στο ντέρμπι!💣💥

ΑΕΚ Παναθηναϊκός αποδόσεις στοίχημα

Εξαιρετικά κρίσιμο το παιχνίδι της Κυριακής. Ειδικά μετά το «κάζο» της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ εντός έδρας (0-1 και αποκλεισμός), το πράγμα αποκτά ένα έξτρα ενδιαφέρον.

Πόσω μάλλον, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυναμικά στο 2026, κάνοντας το 2/2 σε πρωτάθλημα (3-0 Πανσερραϊκό) και Κύπελλο (3-0 τον Άρη και πρόκριση στα ημιτελικά).

ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4
4.00stoiximan
1.30stoiximan

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός αποδόσεις

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός αποδόσεις

Εκτός, λοιπόν, της τρέχουσας κατάστασης των δύο ομάδων, κοιτώντας και τη βαθμολογία ελλάδα, όλα τα παραπάνω κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσες τις τιμές στο στοίχημα.

Η τρίτη ΑΕΚ προσφέρεται ως φαβορί στο 1.88, με τον πέμπτο (και στο -13 από την Ένωση) Παναθηναϊκό να δίνεται στο 4.35. Την ισοπαλία, στο μεταξύ, τη συναντάμε στο 3.45.

ΑΕΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1.88stoiximan
3.45stoiximan
4.35stoiximan

Ντέρμπι είναι, λογικό να θέλει κανείς να στραφεί στα γκολ στα προγνωστικά σούπερ λιγκ. Λίγα τέρματα βλέπουν οι μπουκς, με το Under 2,5 και το No Goal να έχουν ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Over 2,5 και του Goal/Goal αντίστοιχα.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.05stoiximan
1.75stoiximan
1.88stoiximan
1.85stoiximan

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Μία τέτοια αναμέτρηση, ωστόσο, είναι ό,τι πρέπει και για ειδικές επιλογές και bet builder. Εμείς κάναμε την ψακτική μας και συγκεντρώσαμε παρακάτω τις πιο ελκυστικές αγορές. Για να απογειωθεί η εμπειρία του παιχνιδιού, οι στοιχηματικές προσφορές*🚀 και τα promo code*🎁 επιφυλάσσουν αμέτρητα δώρα*!

G/G + OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ ΑΕΚ + TETTEH 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
7.50stoiximan
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
7.00stoiximan
ΠΙΝΕΔΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
6.30stoiximan
ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ «Χ» ΤΟ ΜΑΤΣ
9.00stoiximan
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-1
6.00stoiximan

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός διαιτητής

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός διαιτητής

Τέλος, αρκετά στοιχήματα προκύπτουν και από τον διαιτητή του αγώνα, τον – προσφάτως elite – Σλοβένο Ράντε Ομπρένοβιτς. Τα φετινά στατιστικά του λένε πως δείχνει κατά μέσο όρο 4,7 κίτρινες κάρτες ανά 90λεπτο, έχει αποβάλλει ποδοσφαιριστή τρεις φορές (δύο με δεύτερη κίτρινη και μία με απευθείας κόκκινη), ενώ έχει υποδείξει και τρεις φορές την εσχάτη των ποινών.

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
1.87stoiximan
1.87stoiximan
3.30stoiximan
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΕΚ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
2.57stoiximan
3.85stoiximan
4.60stoiximan
OVER 33,5 ΦΑΟΥΛ OVER 17,5 ΦΑΟΥΛ ΑΕΚ OVER 15,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1.91stoiximan
1.93stoiximan
1.75stoiximan

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κανάλι

Κυριακή βράδυ το μεγάλο ντέρμπι (18/1, 21:00), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 1HD. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

