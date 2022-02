10 Tips Για να κερδίζεις παίζοντας στοίχημα στο ποδόσφαιρο

Υπάρχει άχαστο σύστημα στο στοίχημα; Πώς να κερδίσω στο στοίχημα; Τι να αποφύγω για να μην χάσω; Πώς μπορώ να συνδυάσω παιχνίδι και διασκέδαση με κέρδη; Αυτά είναι από τα πλέον δημοφιλή ερωτήματα που απασχολούν τους παίκτες του στοιχήματος. Οι θεωρίες πολλές. Οι στρατηγικές περισσότερες και οι διάφοροι ειδήμονες που διατείνονται ότι ξέρουν τα πάντα είναι έτοιμοι να σας παρασύρουν. Δύο είναι τα πράγματα που ισχύουν σίγουρα. Το πρώτο είναι ότι το στοίχημα στο ποδόσφαιρο είναι ένα ακόμη τυχερό παιχνίδι και ως εκ τούτου, από τη στιγμή που η τύχη είναι παρούσα, τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Το δεύτερο όμως είναι ότι το στοίχημα δεν είναι τυφλή τύχη, όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια αριθμών, το ΚΙΝΟ, το Τζόκερ και άλλα παρόμοιας λογικής. Το στοίχημα στο ποδόσφαιρο θέλει γνώση, μέθοδο, στρατηγική και τακτική για να έχεις περισσότερες πιθανότητες κέρδους. Σε αυτόν τον οδηγό θα παρουσιάσουμε τα 10 πιο πολύτιμα tips για να κερδίζεις παίζοντας στοίχημα στο ποδόσφαιρο.

1. Λογαριασμός σε πολλές στοιχηματικές

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Θα πρέπει να έχεις πολλούς λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες. Γιατί το λέμε αυτό; Διότι πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο μπορείς να εκμεταλλευτείς διάφορες προσφορές*, καθώς και διαφορές στις αποδόσεις. Για παράδειγμα ένα ματς πάνω στο οποίο θες να ποντάρεις μπορεί μία εταιρεία να το έχει με 0% γκανιότα* και η άλλη όχι. Σε αυτήν την περίπτωση η διαφορά στις αποδόσεις είναι σεβαστή, οπότε θα το παίξεις με 0% γκανιότα*.

2. Ένας χρηματικός λογαριασμός για το στοίχημα

Επίλεξε έναν λογαριασμό, είτε είναι τραπεζικός, είτε είναι τραπεζική κάρτα, είτε e-wallet (skrill, paysafe, neteller, viva, twiga κ.α.) με τον οποίο θα παίζεις στοίχημα. Αυτό σου επιτρέπει να έχεις πάντα τον έλεγχο σε ότι αφορά τις κινήσεις σου. Σε έναν και μόνο λογαριασμό μπορείς να δεις άμεσα τις καταθέσεις, τις αναλήψεις και να κάνεις τον ισολογισμό σου, δίχως προσθαφαιρέσεις σε 10 διαφορετικές μεριές. Αυτό είναι ότι πιο σωστό έχεις να κάνεις, ώστε να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που πήγαν τα χρήματά σου ή πόσα είναι τα κέρδη σου.

3. Διαχείριση κεφαλαίου

Δεν μπορείς να παίξεις στοίχημα δίχως διαχείριση κεφαλαίου. Αυτή η έννοια είναι ολόκληρη «επιστήμη» στο στοίχημα και πρέπει να μελετήσεις αρκετά για να την εφαρμόσεις σωστά. Πόσα πρέπει να ποντάρεις σε κάθε ματς ανάλογα με τις πιθανότητες εμφάνισης ενός σημείου; Τι ποσοστό επί του κεφαλαίου σου θα βάλεις σε αυτό που βλέπεις δυνατά; Αναλογικά, ποιο θα είναι το ποσό που θα ξοδεύεις κυνηγώντας εκπλήξεις στα αουτσάιντερ; Κι όλα αυτά πώς προκύπτουν; Με ποιο κριτήριο; Με ποιον μαθηματικό τύπο; Η διαχείριση κεφαλαίου είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο στοίχημα και πρέπει να το κατανοήσεις σωστά.

4. Διαχείριση συναισθήματος

Στο στοίχημα το συναίσθημα πρέπει να απουσιάζει. Στοίχημα και συναίσθημα δεν πάνε ΠΟΤΕ μαζί. ΠΟΤΕ όμως. Δεν μπορούμε να το τονίσουμε με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Στο στοίχημα μετράς δεδομένα πριν επιλέξεις. Δεν παίζεις στην αγαπημένη σου ομάδα επειδή θες να κερδίσει, ή κόντρα στον αιώνιο αντίπαλό της επειδή θέλεις να χάσει. Άλλο τι θέλουμε κι άλλο τι δείχνουν τα δεδομένα μίας αναμέτρησης. Επίσης δεν παίζουμε με νεύρα επειδή χάσαμε το προηγούμενο ποντάρισμα στις λεπτομέρειες. Αυτά συμβαίνουν συνεχώς στο στοίχημα και πρέπει να μπορείς να τα ελέγχεις και να το διαχειρίζεσαι συναισθηματικά.

5. Η έννοια της απόδοσης και της γκανιότας

Είναι βασικές έννοιες που πρέπει να ξέρεις και να κατανοήσεις. Η απόδοση στο στοίχημα, σε κάθε αγορά, όπως τη θέτει ο μπουκ προκύπτει μέσα από την γκανιότα. Ο μπουκ δεν τζογάρει απέναντι στον παίκτη. Ως μία νόμιμη εταιρεία παίζει και με μία νόμιμη προμήθεια πάνω σε αυτό που πουλάει. Αυτή είναι η γκανιότα. Σε κάθε ματς στο στοίχημα στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν τρεις αποδόσεις, μία για κάθε σημείο. Αν υπολογίσεις τι πρέπει να ποντάρεις σε κάθε απόδοση για να πάρεις πίσω 100 ευρώ και στις τρεις περιπτώσεις (1-Χ-2) τότε θα δεις ότι πρέπει να ρισκάρεις για παράδειγμα 105 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η προμήθεια του μπουκ, η γκανιότα, είναι στο 5% και αυτό βγάζει από το μακροχρόνιο παιχνίδι των παικτών. Φρόντισε να το καταλάβεις, ώστε να ξέρεις τι συμβαίνει και να έχεις περισσότερες πιθανότητες να είσαι στη μεριά των παικτών που κερδίζουν.

6. Value Bet

Η αξία στο στοίχημα. Είναι κι αυτή μία ενότητα που σηκώνει μεγάλη συζήτηση, όπως η διαχείριση του κεφαλαίου. Αυτή προκύπτει μέσα από την αξιολόγηση του παίκτη που κάνει πάνω σε μία αναμέτρηση. Πιστεύεις ότι κατά 70% η Μάντσεστερ Σίτι θα κερδίσει την Τότεναμ. Αυτό σημαίνει ότι ο άσος πρέπει να προσφερθεί ως εξής: 100/70=1.42. Αυτός είναι ο τύπος που μετρά το value bet, δηλαδή 100 διά το ποσοστό εμφάνισης του σημείου (70). Αν λοιπόν ο άσος των σίτιζενς προσφέρεται στο 1.65 τότε αυτόματα υπάρχει αξία. Προσοχή όμως για να έχει αξία το value bet, θα πρέπει να έχεις εκτιμήσει σωστά γιατί δίνεις 70% πιθανότητες στη νίκη της Σίτι;

7. Sure Bet

Ή αλλιώς arbitrage Σε ματς που τα σετ είναι οριακά, ή σε παιχνίδια με 0% γκανιότα μπορείς να παίξεις κι εσύ οριακά από εταιρεία σε εταιρεία. Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που αναφέρουμε ότι πρέπει να έχεις πολλαπλούς στοιχηματικούς λογαριασμούς. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να μην σας κουράζουμε: Σε ματς Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός έχουμε το over/under στο 2.05 – 1.90 σε μία εταιρεία και το αντίστροφο σε μία άλλη. Δηλαδή να είναι το under στο 2.05 και το Over στο 1.90. Είναι κάτι που συμβαίνει σε κλειστά σετ αποδόσεων, ανάλογα με το πόσα πονταρίσματα έχει πάρει κάθε σημείο πάνω του σε κάθε μπουκ. Αν παίξετε το 2.05 στο over στη μία εταιρεία και το under στο 2.05 στην άλλη, τότε έχεις σίγουρο κέρδος 2.5%. Έβγαλες ουσιαστικά τη δική σου γκανιότα.

8. Ναι στα μονά αποδεκτά – όχι στα παρολί

Η γκανιότα είναι μαθηματικά. Είναι προμήθεια. Και τα μαθηματικά ψέματα δεν λένε. Εδώ δεν έχουμε να πούμε και πολλά λόγια. Όσο παίζουμε σε ένα ματς κρατάμε την γκανιότα χαμηλά, σε μονοψήφια επίπεδα, στις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες. Όσο προσθέτουμε παιχνίδια, μπαίνουν και άλλα σημεία στην εξίσωση. Για παράδειγμα με ένα ματς έχουμε τρεις πιθανότητες για το 1-Χ-2, με τρία ματς έχουμε εννέα πιθανότητες και τους συνδυασμούς τους. Στα παρολί η γκανιότα εκτοξεύεται και αυτό σίγουρα συμφέρει τον μπουκ και όχι εμάς.

9. Σωστή χρήση προσφορών*

Είναι χρήσιμες οι στοιχηματικές προσφορές* αρκεί να μην θολώνεις και να μην ενθουσιάζεσαι δίχως να ξέρεις τον λόγο. Η προσφορά* που θα επιλέξεις πρέπει να ταιριάζει στο παιχνίδι σου, να ταιριάζει στις αποδόσεις σου, να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες εκπλήρωσης τζίρου και στο φινάλε να σου αποφέρει κέρδος και όχι να εγκλωβίσει το κεφάλαιό σου.

10. Όρια – Υπεύθυνο παιχνίδι

Το παιχνίδι θέλει ΟΡΙΑ. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν τα όρια χαθούν, όταν το κέρδος γίνει αυτοσκοπός, όταν το άμεσο ρεφάρισμα γίνει προτεραιότητα, τότε η οικονομική καταστροφή, η ψυχική φθορά και ο εθισμός σου χτυπούν την πόρτα. Βάλε από την αρχή χρονικά και χρηματικά όρια στο παιχνίδι σου. Έχε πάντα τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία ως πρώτο ζητούμενο όταν παίζεις στοίχημα. Αν το κάνεις αυτό μπορεί και να κερδίσεις ακολουθώντας τις συμβουλές που σου δώσαμε. Αν παίζεις μόνο για να κερδίσεις, τότε με μαθηματική ακρίβεια θα βγεις χαμένος και μάλιστα σε πολλαπλά επίπεδα.

