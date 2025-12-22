Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα για πράσινη επίδειξη δύναμης στο Κάουνας από την Elabet!

Πιο φορτσάτος δεν γινόταν να ταξιδέψει στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός. Οι… πληγές από τις δύο άτσαλες ήττες γιατρεύτηκαν στην Πόλη και στο ΟΑΚΑ. Νικώντας Φερνερμπαχτσέ και Χάποελ οι «Πράσινοι» έκαναν ένα δυνατό statement ανωτερότητας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά στο Κάουνας τον περιμένει η πληγωμένη Ζάλγκιρις και αυτό μόνο μία βολική κατάσταση δεν είναι.

Οι Λιθουανοί υποδέχονται το «Τριφύλλι» σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη θέση τους στη μάχη για τα play-off. Στην τρέχουσα βαθμολογία της EuroLeague, η Ζάλγκιρις βρίσκεται σε 7η θέση με ρεκόρ 9 νίκες και 6 ήττες, διατηρώντας θετικό πρόσημο και δείχνοντας ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, αλλά βιώνει καθοδική πορεία.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει την τέλεια αντίδραση, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 11-6, ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας κι εκτόξευσε την ψυχολογία του ενόψει της συνέχειας. Ουσιαστικά θα μπορούσε να ερμηνεύσει κάποιος αυτές τις δύο επιτυχίες και ως επίδειξη δύναμης, η οποία όμως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί απόψε.

Η Άρσεναλ θα περάσει τα Χριστούγεννα στην κορυφή της Premier League και μετά τη ζόρικη αλλά πολύτιμη νίκη απέναντι στην Έβερτον στρέφει πλέον την προσοχή της στο League Cup, όπου στόχος δεν είναι άλλος από την πρόκριση στα ημιτελικά. Αντίπαλος των «Κανονιέρηδων» είναι η Κρίσταλ Πάλας, με την Τσέλσι να περιμένει τον νικητή στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Αρτέτα διανύει μια περίοδο σταθερότητας και αγωνιστικής ωριμότητας. Με απολογισμό τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, η Άρσεναλ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική αμυντική της συνοχή, στοιχείο που αποτελεί τη βάση της φετινής της πορείας, ενώ μπροστά έχει βρει δίχτυα σε κάθε επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Στον αντίποδα, η Πάλας μετράει τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη και τα αμυντικά της προβλήματα είναι εμφανή, καθώς μόλις σε μία από τις τελευταίες επτά αναμετρήσεις της κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της.

Αυτή είναι ξεκάθαρα η ματσάρα της αγωνιστικής στη EuroLeague. Και αυτό κυρίως οφείλεται σε αυτά τα μαγικά που κάνει το τελευταίο δίμηνο η Μπαρτσελόνα. Πλέον έχει καταφέρει και συνδυάζει ισορροπία και βάθος στο ρόστερ. Βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις σε επιθετική παραγωγή, σκοράροντας κοντά στους 90 πόντους ανά αγώνα, ενώ προέρχεται από το πιο τρελό και πιο μεγάλο σε σκορ αγώνα στην ιστορία του θεσμού, με τον 134-124 επί της Μπασκόνια να έρχεται έπειτα από τρεις παρατάσεις και τον τρελό-Πάντερ να σταματά στους 40 πόντους με PIR 40. Η Φενερμπαχτσέ πατάει σταθερά εντός εξάδας με ρεκόρ 10-6, ενώ η Μπάρτσα παραμένει κοντά στην κορυφή από τη 2η θέση με ρεκόρ 12-5, επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψή της από τότε που ο Τσάβι Πασκουάλ πήρε τα ηνία.

