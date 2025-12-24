Χριστούγεννα στο Xmas Calendar: Αποκλειστική προσφορά* και δώρα* για όλους, εντελώς δωρεάν στο Pamestoixima.gr

Τα φετινά Χριστούγεννα στο Pamestoixima.gr έχουν… διπλή λάμψη!

Το Xmas Calendar συνεχίζει να μοιράζει γιορτινές εκπλήξεις* και τις πιο μαγικές ημέρες του χρόνου, με δύο ξεχωριστές προσφορές* που κάνουν την Παραμονή και τα Χριστούγεννα ακόμη πιο απολαυστικά.

Αποκλειστική προσφορά* με 20 εορταστικά δώρα* (25/12) | Pamestoixima.gr

Τα Χριστούγεννα κορυφώνονται στο Pamestoixima.gr με μια σούπερ προσφορά* του Xmas Calendar. Ανήμερα Χριστουγέννων, σε περιμένουν 20 εορταστικά δώρα* για όλους, εντελώς δωρεάν!

Το Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο Προσφορών προσφέρει μια αποκλειστική ανταμοιβή*, κάνοντας την ημέρα ακόμα πιο ξεχωριστή. Είναι η στιγμή που το Xmas Calendar δείχνει τον πιο γενναιόδωρο χαρακτήρα του και χαρίζει τη γιορτινή διάθεση που αξίζει στα Χριστούγεννα.

Xmas Calendar: Εκπλήξεις* που συνεχίζονται όλο τον χρόνο | Pamestoixima.gr

Το Xmas Calendar δεν σταματά στις γιορτές. Κάθε ημέρα κρύβει μια νέα έκπληξη*, κάθε εβδομάδα φέρνει επιπλέον επιβραβεύσεις* και η μεγάλη κλήρωση μετατρέπει τα φετινά Χριστούγεννα σε δώρο* διάρκειας ενός ολόκληρου χρόνου, με σημαντικά έπαθλα* που συνεχίζονται και μέσα στο 2026.

Φέτος, τα Χριστούγεννα στο Pamestoixima.gr δεν είναι απλώς δύο ημέρες, είναι μια εμπειρία που κρατάει πολύ περισσότερο, μέσα από το Xmas Calendar γεμάτο εκπλήξεις* και γιορτινή διάθεση.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα