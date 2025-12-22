Vistabet: Ζαλγκίρις Κάουνας- Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει ρυθμούς και θα παρουσιαστεί στο Κάουνας με εξαιρετική αυτοπεποίθηση, αλλά χωρίς τον Σλούκα.

Με ψυχολογία, αλλά χωρίς παράδοση

Το 2/2 έκανε στην τελευταία «διαβολοβδομάδα» του 2025 ο Παναθηναϊκός. Έπειτα το σπουδαίο διπλό κόντρα στην πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε μία ακόμα πιο εμφατική νίκη, επικρατώντας με 93-82 της πρωτοπόρου της βαθμολογίας Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι «Πράσινοι» έδειξαν ότι έχουν χαρακτήρα, προσωπικότητες και καθαρό μυαλό. Χάρη στην εκπληκτική τέταρτη περίοδο έφτασαν στις 11 νίκες στη διοργάνωση. Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 8 σερί πόντους στο φινάλε της τρίτης και τις αρχές της τέταρτης περιόδου και έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη επιτυχία. Κέντρικ Ναν και Τζέντι Όσμαν με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα, έπαιξαν επίσης κομβικό ρόλο σε αυτή την επικράτηση. Ο Καλαϊτζάκης ήταν αυτός που κλείδωσε στο ξεκίνημα του ματς τον Βασίλιε Μίτσιτς και βοήθησε αρκετά στο να μειωθούν οι κίνδυνοι από την περιφέρεια. Σημαντική η επιστροφή του Χολμς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Ηρακλή. Ωστόσο, στο ματς του Κάουνας με τη Ζαλγκίρις δεν θα αγωνιστεί ο Σλούκας, ο οποίος τραυματίστηκε. Κακή η παράδοση για τους «Πράσινους» στη Λιθουανία, αφού στις δέκα τελευταίες επισκέψεις μετρούν επτά ήττες. Στο 1.83 τιμάται στη Vistabet το «διπλό» του Παναθηναϊκού.

Πήρε τα πάνω της με 40αρα

Η Ζαλγκίρις ήταν εντυπωσιακή κόντρα στην Παρτιζάν, επιβλήθηκε 109-68 και έφτασε με εμφατικό τρόπο στην 10η νίκη στη διοργάνωση. Ο Μόουζες Ράιτ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, σε 23 λεπτά συμμετοχής ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, με τους Λιθουανούς να έχουν 73% στο δίποντο. Πάντως, η «διαβολοβδομάδα» δεν είχε αρχίσει ιδανικά, μιας και η Ζαλγκίρις είχε ηττηθεί εντός έδρας από την Εφές. Στο Κάουνας μετρά φέτος έξι νίκες και τρεις ήττες.

