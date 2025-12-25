Vistabet: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (26/12)

Ο Ολυμπιακός αναζητά νίκη στην Ιταλία απέναντι στη Βίρτους για να πλησιάσει ξανά τις πρώτες θέσεις.

Με Μόρις στην Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια επικρατώντας εύκολα στο ΣΕΦ της Βιλερμπάν με 107-84. Στο 9-7 ανέβηκαν οι Πειραιώτες (6-3 εντός και 3-4 εκτός έδρας), που έχουν αγώνα λιγότερο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε στην αρχική πεντάδα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (22 πόντοι, 6 ασίστ χωρίς λάθος) και κράτησε τον Εβάν Φουρνιέ στον πάγκο (21 πόντοι από 7/9 σουτ), στο τέλος της βραδιάς και οι δυο παίκτες ήταν εξαιρετικοί στο σκοράρισμα. Σάσα Βεζένκοβ (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Νίκολα Μιλουτίνοβ (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ) δεν είχαν αντίπαλο, βοηθώντας έτσι η βραδιά να εξελιχθεί ιδανικά. Πλέον, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους και το βλέμμα είναι στραμμένο στον Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός έκανε θετικό ντεμπούτο απέναντι στον Κολοσσό και μπήκε στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Εντυπωσιακή η παράδοση των Πειραιωτών, μετρούν εννέα νίκες και μόλις μια ήττα σε δέκα αναμετρήσεις. Εκτός δράσης παραμένει ο Γουόρντ.

Δυνατή εντός έδρας

Η Bίρτους φλέρταρε με ένα σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι, αλλά το δίποντο του Μπάτλερ και το άστοχο τρίποντο του Έντουαρντς έκριναν την αναμέτρηση, μιας και ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 90-89. Ετσι, οι Ιταλοί έπεσαν στην 12η θέση (8-9) και πλέον η νίκη κόντρα στους Πειραιώτες είναι μονόδρομος ώστε να διατηρήσουν επαφή με τη δεκάδα. Εντυπωσιακή στην Μπολόνια η Βίρτους, αφού σε επτά αναμετρήσεις μετρά έξι νίκες.

