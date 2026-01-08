ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου με 0% Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπάγερν στο ΣΕΦ (21:15) και παρουσιάζεται ενισχυμένος με την παρουσία του Σέρβου σέντερ.

Vistabet: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου με Build A Bet* στο Live!

Με Μιλουτίνοφ για επιστροφή στις νίκες

Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει φέτος έντονα σκαμπανεβάσματα, αδυνατώντας να βρει σταθερό ρυθμό και να «χτίσει» ένα συνεχόμενο νικηφόρο σερί. Μετά από 20 αγωνιστικές μετρά 11 νίκες και 8 ήττες, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από τους περισσότερους αντιπάλους του. Η μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό φάνηκε ικανή να αλλάξει το μομέντουμ, αλλά ακολούθησε η ήττα εκτός έδρας από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός είχε καλή εικόνα για μεγάλο διάστημα, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν μπόρεσε να περιορίσει τους αντιπάλους. Aισθητή ήταν η απουσία του Μιλουτίνοφ, ενώ ο Βεζένκοφ ξεχώρισε με 24 πόντους. Η ομάδα παραμένει στατιστικά η καλύτερη στην επίθεση της EuroLeague και κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ, δημιουργώντας πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Ο Σέρβος σέντερ επιστρέφει, πολύ δύσκολα θα κάνει ντεμπούτο ο Τζόουνς, αμφίβολοι οι Γουόρντ, ΜακΚίσικ. Eνισχυμένη απόδοση στο 1.60 να κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο, αλλά και το ματς. 

Vistabet: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου με Priceboosts!

Ανεβασμένη με Πέσιτς

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» η Μπάγερν, που μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σβέτισλαβ Πέσιτς σταμάτησε το σερί εννέα ηττών και μετρά πλέον πέντε συνεχόμενες νίκες, με δύο εξ αυτών στη EuroLeague απέναντι σε Μακάμπι και Μπασκόνια. Ο Ομπστ ηγήθηκε της επίθεσης κόντρα στη Μπασκόνια με 37 πόντους, αλλά η ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικότητας. Απουσίες για τους Βαυαρούς είναι οι Μπόλντουιν, Χάρις και Λούτσιτς, ενώ αμφίβολος είναι ο Χόλατς. Ο Πέσιτς τόνισε ότι η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό αποτελεί μεγάλη πρόκληση, παρά τις καταπονημένες μονάδες. Eνισχυμένη απόδοση στο 3.50 να πετύχει ο Ομπστ τέσσερα ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα.

