Vistabet: Νάπολι – Ίντερ με 0% Γκανιότα*! (25/10)

Ντέρμπι στη Serie A, όπου η Νάπολι υποδέχεται την Ίντερ με στόχο την κορυφή. Μονόδρομος η νίκη για ΟΦΗ και Ατρόμητο.

Με φόντο την κορυφή

Μεγάλο ντέρμπι στη Serie A, όπου η Νάπολι φιλοξενεί την Ίντερ. Βίοι αντίθετοι στην Ευρώπη για τους δυο διεκδικητές του τίτλου, αφού οι Ναπολιτάνοι γνώρισαν τον διασυρμό με 6-2 από την PSV στην Ολλανδία, ενώ οι «Νερατζούρι» ήταν εντυπωσιακοί (4-0) στο Βέλγιο κόντρα στην Ουνιόν. Πλέον, διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο την κορυφή, αλλά και το γόητρο. Άλλωστε, οι δυο ομάδες ισοβαθμούν, ενώ βρίσκονται και στο -1 από την κορυφή. Ωστόσο, και τα τρία προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, όλα με σκορ 1-1.Ποτέ ξανά στο παρελθόν στο ζευγάρι δεν υπήρξαν τέσσερα σερί ισόπαλα ματς.

Σε κακό μομέντουμ

Βαριά εκτός έδρας ήττα με 4-2 από τον Παναιτωλικό υπέστη ο ΟΦΗ, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε δυο φορές. Ωστόσο, η αποβολή του Ανδρούτσου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς, μιας και οι Κρητικοί λύγισαν από την πίεση του αντιπάλου. Τέταρτη ήττα στο πρωτάθλημα για τον ΟΦΗ, ο οποίος βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία. Πέντε ήττες στα πρώτα επτά ματς έχει κάνει μόνο δυο φορές στην ιστορία του. Πλέον, υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Παγκρήτιο Στάδιο» και η νίκη είναι μονόδρομος. Στον αντίποδα, ο Ατρόμητος παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 2-2 στον Λεβαδειακό. Τι και αν οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με δυο γκολ διαφορά, τα λάθη στην άμυνα έδωσαν την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει τον βαθμό. Πέντε σερί ματς χωρίς νίκη οι «Κυανόλευκοι» που ισοβαθμούν με τον ΟΦΗ.

