Vistabet: Μπάγερν – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (24/10)

Επικίνδυνες αποστολές για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αφού για την 6η αγωνιστική της EuroLeague φιλοξενούνται από Μπάγερν και Βίρτους αντίστοιχα.

Με Φουρνιέ και Γουόκαπ στο Μόναχο!

Για περίπου 35 λεπτά, τίποτα δεν πήγαινε καλά για τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι. Ωστόσο, στο φινάλε, οι «Ερυθρόλευκοι» βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και κατάφεραν να επικρατήσουν της Μακάμπι με 95-94. Ντόρσεϊ (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βεζένκοβ (23 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Μιλουτίνοφ ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, με τον Σέρβο να σημειώνει 23 πόντους και να ισοφαρίζει το ρεκόρ καριέρας του. Η ομάδα του Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 3-2 στη διοργάνωση (1-1 εντός, 2-1 εκτός έδρας), κι ελπίζει πως με την επιστροφή των Γουόκαπ, Φουρνιέ θα βελτιώσει τόσο το δημιουργικό του κομμάτι όσο και το αμυντικό. Μάλιστα, στο Μόναχο βρίσκεται και ο ΜακΚίσικ, ο οποίος προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Αντίθετα, εκτός είναι ο Παπανικολάου. Εντός συνόρων, ο Ολυμπιακός επικράτησε χωρίς να ιδρώσει του Πανιωνίου και έμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η Μπάγερν δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι στην Πόλη, αφού ηττήθηκε εύκολα με 88-73. Ομπστ, Μάικ και Μπάλντουιν προσπάθησαν, χωρίς όμως να καταφέρουν να βάλουν την ομάδα τους (2-3) στο παιχνίδι. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.00 να σημειώσει τρία ή περισσότερα τρίποντα ο Φουρνιέ.

Σερί και κορυφή!

Ο Παναθηναϊκός στο καλύτερο φετινό του ματς πέρασε εντυπωσιακά από την Τουρκία, αφού επικράτησε της Εφές με 95-81. Η ομάδα του Αταμάν «έσπασε» την… κακοδαιμονία της τουρκικής έδρας μετά από πολλά χρόνια, αφού είχε να νικήσει μέσα στην Πόλη (σε ματς regular season) 2.892 ημέρες. Ο Παναθηναϊκός ήταν αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ έχοντας το εντυπωσιακό στατιστικό των 27 ασίστ για μόλις 11 λάθη. Ο Όσμαν με 29 πόντους και ο Σλούκας με 12 ασίστ έκαναν τη διαφορά. Οι «Πράσινοι», θέλουν να συνεχίσουν το σερί τους  και να περάσουν από την Μπολόνια, όπου αντιμετωπίζουν τη Βίρτους. Σημαντική η απουσία του τραυματία Χολμς και το βάρος πέφτει σε Γιούρτσεβεν, Μήτογλου. Οι Ιταλοί δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στη Γαλλία, επικράτησαν 90-83 της Βιλερμπάν, έφτασαν τις τρεις νίκες και δείχνουν ένα θετικό πρόσωπο. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.05 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο και το ματς.

