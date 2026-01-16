ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι με 0% Γκανιότα*! (17/01)

Ντέρμπι στο Μάντσεστερ, όπου η Γιουνάιτεντ με τον Κάρικ στον πάγκο της υποδέχεται τη Σίτι που θέλει να πλησιάσει την κορυφή.

Vistabet: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Με Κάρικ η Γιουνάιτεντ

Η Γιουνάιτεντ μετά και τον αποκλεισμό από την Μπράιτον στο κύπελλο ρίχνει όλο το βάρος της στο πρωτάθλημα, εκεί όπου ο μεγάλος στόχος είναι η έξοδος στο επόμενο Champions League. Η αποχώρηση του Αμορίμ δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μιας και η ομάδα παραχώρησε εκτός έδρας ισοπαλία στην ουραγό Μπέρνλι. Ο Μάικλ Κάρικ πήρε τη σκυτάλη από τον Ντάρεν Φλέτσερ και φιλοδοξεί να βοηθήσει την ομάδα να βρει τον δρόμο της. Ως ποδοσφαιριστής, ο νέος προπονητής ων «κόκκινων διάβολων», κατέγραψε περισσότερες νίκες στην Premier League μόνο απέναντι στη Σάντερλαντ (16) σε σύγκριση με εκείνες κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (24 αγώνες, 13 νίκες, 3 ισοπαλίες, 8 ήττες). Η Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 3-0 από τη Σίτι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου τον Σεπτέμβριο. Τελευταία φορά που δεν σκόραρε και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις πρωταθλήματος ήταν τη σεζόν 1973-74. Τρεις σερί ισοπαλίες για τους «κόκκινους» στο πρωτάθλημα και τελευταία φορά που είχε μεγαλύτερο σερί ήταν το διάστημα Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου του 1992 (πέντε αγώνες).

Vistabet: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι με Build A Bet* στο Live!

Παράδοση και… Χάαλαντ

Στον αντίποδα, η Σίτι μοίρασε δέκα τέρματα στην Έξετερ για το Κύπελλο, ενώ πήρε το προβάδισμα για τον τελικό του League Cup επικρατώντας 2-0 της Νιουκάστλ εκτός. Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την ισοπαλία εντός έδρας με την Μπράιτον, τρίτη διαδοχική μετά από αυτές με Σάντερλαντ και Τσέλσι. Πλέον βρίσκεται στο -6 από την κορυφή και κάθε απώλεια κοστίζει. Σύμμαχος η παράδοση, αφού έχει σημειώσει περισσότερες εκτός έδρας νίκες στην Premier League απέναντι στη Γιουνάιτεντ από κάθε άλλη φιλοξενούμενη ομάδα (9), ενώ μόνο η Λίβερπουλ έχει πετύχει περισσότερα γκολ στο «Ολντ Τράφορντ» από τους «πολίτες» (41 έναντι 37). Το βλέμμα στον Χάαλαντ, ο οποίος έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ στην Premier League απέναντι στη Γιουνάιτεντ από κάθε άλλον παίκτη της ομάδας (8 γκολ και 3 ασίστ).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ MANTΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ.

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα