Vistabet: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι με 0% Γκανιότα*! (17/01)

Με Κάρικ η Γιουνάιτεντ

Η Γιουνάιτεντ μετά και τον αποκλεισμό από την Μπράιτον στο κύπελλο ρίχνει όλο το βάρος της στο πρωτάθλημα, εκεί όπου ο μεγάλος στόχος είναι η έξοδος στο επόμενο Champions League. Η αποχώρηση του Αμορίμ δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μιας και η ομάδα παραχώρησε εκτός έδρας ισοπαλία στην ουραγό Μπέρνλι. Ο Μάικλ Κάρικ πήρε τη σκυτάλη από τον Ντάρεν Φλέτσερ και φιλοδοξεί να βοηθήσει την ομάδα να βρει τον δρόμο της. Ως ποδοσφαιριστής, ο νέος προπονητής ων «κόκκινων διάβολων», κατέγραψε περισσότερες νίκες στην Premier League μόνο απέναντι στη Σάντερλαντ (16) σε σύγκριση με εκείνες κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (24 αγώνες, 13 νίκες, 3 ισοπαλίες, 8 ήττες). Η Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 3-0 από τη Σίτι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου τον Σεπτέμβριο. Τελευταία φορά που δεν σκόραρε και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις πρωταθλήματος ήταν τη σεζόν 1973-74. Τρεις σερί ισοπαλίες για τους «κόκκινους» στο πρωτάθλημα και τελευταία φορά που είχε μεγαλύτερο σερί ήταν το διάστημα Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου του 1992 (πέντε αγώνες).

Παράδοση και… Χάαλαντ

Στον αντίποδα, η Σίτι μοίρασε δέκα τέρματα στην Έξετερ για το Κύπελλο, ενώ πήρε το προβάδισμα για τον τελικό του League Cup επικρατώντας 2-0 της Νιουκάστλ εκτός. Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την ισοπαλία εντός έδρας με την Μπράιτον, τρίτη διαδοχική μετά από αυτές με Σάντερλαντ και Τσέλσι. Πλέον βρίσκεται στο -6 από την κορυφή και κάθε απώλεια κοστίζει. Σύμμαχος η παράδοση, αφού έχει σημειώσει περισσότερες εκτός έδρας νίκες στην Premier League απέναντι στη Γιουνάιτεντ από κάθε άλλη φιλοξενούμενη ομάδα (9), ενώ μόνο η Λίβερπουλ έχει πετύχει περισσότερα γκολ στο «Ολντ Τράφορντ» από τους «πολίτες» (41 έναντι 37). Το βλέμμα στον Χάαλαντ, ο οποίος έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ στην Premier League απέναντι στη Γιουνάιτεντ από κάθε άλλον παίκτη της ομάδας (8 γκολ και 3 ασίστ).

