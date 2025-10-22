Vistabet: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (23/10)

Δύσκολες αποστολές για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που φιλοξενούνται από Λιλ και Φέγενορντ αντίστοιχα. Στις 5.30 ώρα Ελλάδας το παιχνίδι του «Τριφυλλιού».

Vistabet: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός με Build A Bet* στο Live!

Αλλαγή ώρας λόγω ανέμων

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να παραμείνει στον δρόμο των επιτυχιών, παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στον Άρη και είδε τη διαφορά από την κορυφή να ανοίγει ξανά. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φέγενορντ, εκεί όπου θέλει θετικό αποτέλεσμα για να ανέβει κι άλλο βαθμολογικά. Άλλωστε, μετά το εντυπωσιακό 4-1 της πρεμιέρας στην Ελβετία, ακολούθησε η εντός έδρας ήττα από τη Γκόου Αχέντ. Βέβαια, την τελευταία φορά που πέτυχε δυο σερί εκτός έδρας νίκες ήταν τον Νοέμβριο του 2009. Στις 5.30 ώρα Ελλάδας μετατέθηκε το ματς λόγω των θυελλωδών ανέμων. Η Φέγενορντ μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή της Ολλανδίας, ωστόσο εκτός συνόρων παραμένει πολύ χαμηλά, αφού μετρά δυο ήττες, χωρίς μάλιστα να έχει βρει δίχτυα. Βέβαια, ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης δεν έχει ηττηθεί ή δεν έχει σκοράρει σε διαδοχικά εντός έδρας ματς. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.75 να κάνει δυο ή και περισσότερα σουτ εντός εστίας ο Σφιντέρσκι.

Vistabet: Λιλ – ΠΑΟΚ με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Για την πρώτη νίκη

Στην κορυφή της βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ μετά τις δυο διαδοχικές νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ο «Δικέφαλος» πέρασε άνετα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού επικράτησε 2-0 της Ένωσης. Σε καλό μομέντουμ η ομάδα του Λουτσέσκου, η οποία φιλοξενείται από τη Λιλ στη Γαλλία κι έχει ως στόχο την υπέρβαση, αλλά και την πρώτη νίκη στη φετινή League Phase του Europa League. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν είναι… σύμμαχος. Αρνητική η παράδοση, αφού καμία ελληνική ομάδα δεν έχει νικήσει γαλλική στο Europa League, μιας και σε εννέα ραντεβού μετρούν ισάριθμες ήττες. Δεν πείθει εκτός η ομάδα του Λουτσέσκου, καθώς έχει χάσει οκτώ από τα δέκα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στη φάση των ομίλων του Europa League (1 νίκη, 1 ισοπαλία), μετά από μόλις τέσσερις ήττες στα προηγούμενα 19 ματς (9 νίκες, 6 ισοπαλίες) στη διοργάνωση. Έχει να θυμάται το διπλό στη Λετονία τον Νοέμβριο του 2024, όταν και νίκησε 2-0 τη Ρίγας. Η Λιλ έχει αρχίσει ιδανικά την ευρωπαϊκή σεζόν, με δυο νίκες, εντός με Μπραν και εκτός με Ρόμα. Εντός συνόρων η αντίπαλος του ΠΑΟΚ επικράτησε της Ναντ και βρέθηκε στο -4 από την κορυφή. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.65 να σκοράρει ο Ολιβιέ Ζιρού.

