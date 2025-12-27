Vistabet: Αταλάντα – Ίντερ με 0% Γκανιότα*! (28/12)

Η κορυφή της Serie A περνά από το Μπέργκαμο, εκεί όπου η πρωτοπόρος Ίντερ φιλοξενείται από την Αταλάντα.

Σε καλό μομέντουμ

Η Τζένοα αντιστάθηκε, παίζοντας από την αρχή του ματς με δέκα, ωστόσο η Αταλάντα «χτύπησε» στο 90+4′ και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη (0-1). Στο 90+4′ η κεφαλιά του Χίεν έδωσε τελικά το «τρίποντο» στην ομάδα του Παλαντίνο, η οποία πήρε βαθμολογική ανάσα. Με δυο διαδοχικές νίκες, οι Μπεργκαμάσκι βρέθηκαν στο -3 από την πρώτη εξάδα της Serie A. Σε καλό μομέντουμ η Αταλάντα, κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός πως βρίσκεται στην 5η θέση της League Phase του Champions League. Στόχος της ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στην Ίντερ για να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις, αλλά και να κλείσει ιδανικά μια δύσκολη χρονιά. Ωστόσο, η παράδοση δεν είναι σύμμαχος, αφού στα πέντε τελευταία παιχνίδια με τους «Νερατζούρι» μετρά ισάριθμες ήττες, ενώ έχει σκοράρει μόλις μια φορά.

Να μείνει στην κορυφή

Η Ίντερ δεν κατάφερε να κατακτήσει ακόμα ένα τρόπαιο, αφού ηττήθηκε 2-0 από την Μπολόνια στα ημιτελικά του Supercoppa. Στη Serie A οι «Νερατζούρι» εκμεταλλεύθηκαν τις γκέλες των αντιπάλων επικράτησαν 2-1 της Τζένοα εκτός έδρας κι έκαναν το άλμα κορυφής. Τρεις διαδοχικές επιτυχίες για την ομάδα του Κίβου, η οποία βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, ωστόσο τα σημάδια κόπωσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Πλήγμα ο σοβαρός τραυματισμός του Ντάμφρις, με τους «Νερατζούρι» να κινούνται μεταγραφικά για να καλύψουν το κενό του. Η παράδοση την ευνοεί, αφού στις έξι τελευταίες επισκέψεις της στο Μπέργκαμο μετρά τέσσερις νίκες και δυο ισοπαλίες.

