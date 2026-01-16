Το ντέρμπι του Μάντσεστερ στην Elabet με 0% γκανιότα και τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ βρίσκει τη Γιουνάιτεντ σε μεταβατική περίοδο και υπό έντονη πίεση. Με τον Μάικλ Κάρικ να αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός προπονητής, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» καλούνται να δώσουν απαντήσεις στο πιο απαιτητικό τεστ της σεζόν.

Βρίσκονται στην 7η θέση της Premier League, μόλις τρεις βαθμούς από την τετράδα, όμως με μόνο μία νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Τα συνεχόμενα ισόπαλα αποτελέσματα, ο αποκλεισμός από το FA Cup και η αστάθεια στο «Old Trafford» έχουν εντείνει την αμφισβήτηση, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι, όπου η παραγωγή φάσεων δεν συνοδεύεται από κυνικότητα.

Η Σίτι, στον αντίποδα, δείχνει να ανεβάζει σταθερά στροφές. Μετά από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, η αντίδραση ήταν εμφατική: το εκκωφαντικό 10-1 επί της Έξετερ στο FA Cup και το σημαντικό διπλό στο League Cup απέναντι στη Νιούκαστλ επανέφεραν την αυτοπεποίθηση. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα παραμένει αήττητη σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και συνεχίζει να πιέζει την Άρσεναλ από το -6 στη μάχη του τίτλου. Ο Χάαλαντ παραμένει σημείο αναφοράς, ενώ συνολικά η Σίτι εμφανίζεται πιο ώριμη και πιο κυνική σε σχέση με το πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Η πρόσφατη παράδοση κι η φόρμα δημιουργούν ξεκάθαρα κλίμα υπέρ των «Πολιτών», που έχουν φύγει νικητές αρκετές φορές από το «Old Trafford». Με τη Γιουνάιτεντ να αναζητά αντίδραση στη μετά-Αμορίμ εποχή και τη Σίτι να παίζει με βάθος επιλογών και καθαρό πλάνο, το μομέντουμ δείχνει προς την πλευρά των φιλοξενούμενων.

Ο Λίαμ Ροσενιόρ ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι Premier League στον πάγκο της Τσέλσι, σε ένα ακόμη απαιτητικό λονδρέζικο ραντεβού. Οι «Μπλε» βρίσκονται στην 8η θέση και έχουν μόλις μία νίκη στα τελευταία εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος, αναζητώντας σταθερότητα και άμεση βελτίωση στην αμυντική τους συμπεριφορά, καθώς έχουν δεχθεί πρώτοι γκολ στα τρία πιο πρόσφατα ματς. Η Μπρέντφορντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Βρίσκεται στην 5η θέση, μόλις δύο βαθμούς από την τετράδα, με 14 βαθμούς στα τελευταία έξι παιχνίδια και σταθερή επιθετική παραγωγή. Το ματς στο «Stamford Bridge» αποτελεί κομβικό τεστ πριν από ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα.

Η Λειψία υποδέχεται την Μπάγερν στο πιο δυνατό ζευγάρι της αγωνιστικής στη Bundesliga. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από πειστική εμφάνιση απέναντι στη Φράιμπουργκ, δείχνοντας βελτίωση αμυντικά και ένταση στο παιχνίδι τους, ειδικά εντός έδρας.

Η Μπάγερν συνεχίζει να σκοράρει με εντυπωσιακή συχνότητα, ανεβάζοντας ρυθμό και πιέζοντας από νωρίς, ακόμη κι όταν αμυντικά αφήνει χώρους. Η προϊστορία δείχνει γκολ, ένταση και υψηλά σκορ, με τη Λειψία να βρίσκει δίχτυα αλλά σπάνια να περιορίζει τη βαυαρική επίθεση.

