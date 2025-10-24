Το Νάπολι – Ίντερ παίζει με σούπερ ενισχυμένα τα ημίχρονα των Νερατζούρι στην Elabet

Το Σαββατοκύριακο φέρνει μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη και η δράση ξεκινάει το Σάββατο από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Το Νάπολι – Ίντερ είναι το ζευγάρι που την περσινή σεζόν διεκδίκησε μέχρι τέλους το Scudetto, αλλά φέτος έχει ξεκινήσει διαφορετικά τη σεζόν.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου πετάει, μετρώντας επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ στα επτά από τα εννέα τελευταία ματς σε Serie A και Champions League. Μετά το 0-4 στη Σεν Ζιλουάζ και το 1-0 στη Ρώμη, οι «Νερατζούρι» δείχνουν συνοχή, αυτοπεποίθηση και ευχέρεια στο να βρίσκει δίχτυα.

Απέναντί της, η Νάπολι του Αντόνιο Κόντε ψάχνει ισορροπία, έχοντας πιάσει ιστορικό χαμηλό με τη συντριβή 6-2 από την Αϊντχόφεν, ενώ ίχε προηγηθεί το 1-0 από την Τορίνο. Ο Ιταλός τεχνικός κάνει λόγο για «έλλειψη συγκέντρωσης», ενώ τα προβλήματα παραμένουν: Λουκάκου εκτός, ΜακΤόμινεϊ και Χόιλουντ αμφίβολοι.

Το μενού της ημέρας μετατοπίζεται στην Αγγλία, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μπράιτον, θέλοντας να ξορκίσει τα μεταξύ τους… φαντάσματα. Οι «Γλάροι» έχουν εξελιχθεί σε κακό δαίμονα των Κόκκινων Διαβόλων, με δύο διαδοχικές νίκες στο «Ολντ Τράφορντ» και τρεις επιτυχίες στα τελευταία τέσσερα μεταξύ τους, με συνολικό σκορ 7-3. Πέρσι, η Μπράιτον πέρασε με 3-1 στο Μάντσεστερ και 2-1 εντός, επιβεβαιώνοντας πως έχει βρει τον τρόπο απέναντί της.

Η ομάδα του Φάμπιαν Χιούρτσελερ είναι αήττητη στα τέσσερα τελευταία της Premier League και με τον Γουέλμπεκ σε ρυθμό, δείχνει σταθερά απειλητική. Στον αντίποδα, η Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Λίβερπουλ, όμως παραμένει ευάλωτη απέναντι σε ομάδες με ένταση και πρέσινγκ ψηλά.

Στο Λονδίνο, η Μπρέντφορντ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ σε μια αναμέτρηση όπου η ομάδα του Άρνε Σλοτ αναζητά σταθερότητα μετά από τρεις διαδοχικές ήττες με το ίδιο σκορ (2-1), στο χειρότερο σερί της εποχής του Σλοτ. Το εντυπωσιακό πέρασμα από την Άιντραχτ στο Champions League έδωσε ανάσα, αλλά δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Παρά την επιστροφή στην παραγωγικότητα, αμυντικά οι «Reds» παραμένουν ευάλωτοι: σπάνια κρατούν το μηδέν και συχνά χρειάζονται γκολ στο φινάλε για να «κλειδώσουν» νίκες.

Η Μπρέντφορντ, από την άλλη, έχει νικήσει τη Γιουνάιτεντ (3-1), πήρε ισοπαλία με την Τσέλσι (0-0) και έχασε μόλις 1-0 από τη Σίτι, δείχνοντας ότι εντός έδρας δεν φοβάται κανέναν. Η παράδοση πάντως γέρνει προς τη Λίβερπουλ, με πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στις «Μέλισσες» από το 2023.

