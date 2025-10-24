ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Το Νάπολι – Ίντερ παίζει με σούπερ ενισχυμένα τα ημίχρονα των Νερατζούρι στην Elabet

Ναπολι - Ιντερ

Το Σαββατοκύριακο φέρνει μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη και η δράση ξεκινάει το Σάββατο από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Το Νάπολι – Ίντερ είναι το ζευγάρι που την περσινή σεζόν διεκδίκησε μέχρι τέλους το Scudetto, αλλά φέτος έχει ξεκινήσει διαφορετικά τη σεζόν.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου πετάει, μετρώντας επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ στα επτά από τα εννέα τελευταία ματς σε Serie A και Champions League. Μετά το 0-4 στη Σεν Ζιλουάζ και το 1-0 στη Ρώμη, οι «Νερατζούρι» δείχνουν συνοχή, αυτοπεποίθηση και ευχέρεια στο να βρίσκει δίχτυα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.10: Ίντερ να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα

Απέναντί της, η Νάπολι του Αντόνιο Κόντε ψάχνει ισορροπία, έχοντας πιάσει ιστορικό χαμηλό με τη συντριβή 6-2 από την Αϊντχόφεν, ενώ ίχε προηγηθεί το 1-0 από την Τορίνο. Ο Ιταλός τεχνικός κάνει λόγο για «έλλειψη συγκέντρωσης», ενώ τα προβλήματα παραμένουν: Λουκάκου εκτός, ΜακΤόμινεϊ και Χόιλουντ αμφίβολοι.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις  για Νάπολι – Ίντερ, μαζί με 0% γκανιότα, ενισχυμένα bet builders και φουλ επιλογές pregame & live.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Μπράιτον να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα

Το μενού της ημέρας μετατοπίζεται στην Αγγλία, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μπράιτον, θέλοντας να ξορκίσει τα μεταξύ τους… φαντάσματα. Οι «Γλάροι» έχουν εξελιχθεί σε κακό δαίμονα των Κόκκινων Διαβόλων, με δύο διαδοχικές νίκες στο «Ολντ Τράφορντ» και τρεις επιτυχίες στα τελευταία τέσσερα μεταξύ τους, με συνολικό σκορ 7-3. Πέρσι, η Μπράιτον πέρασε με 3-1 στο Μάντσεστερ και 2-1 εντός, επιβεβαιώνοντας πως έχει βρει τον τρόπο απέναντί της.

Η ομάδα του Φάμπιαν Χιούρτσελερ είναι αήττητη στα τέσσερα τελευταία της Premier League και με τον Γουέλμπεκ σε ρυθμό, δείχνει σταθερά απειλητική. Στον αντίποδα, η Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Λίβερπουλ, όμως παραμένει ευάλωτη απέναντι σε ομάδες με ένταση και πρέσινγκ ψηλά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 9.50: Ακριβές σκορ 1-2

Στο Λονδίνο, η Μπρέντφορντ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ σε μια αναμέτρηση όπου η ομάδα του Άρνε Σλοτ αναζητά σταθερότητα μετά από τρεις διαδοχικές ήττες με το ίδιο σκορ (2-1), στο χειρότερο σερί της εποχής του Σλοτ. Το εντυπωσιακό πέρασμα από την Άιντραχτ στο Champions League έδωσε ανάσα, αλλά δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Παρά την επιστροφή στην παραγωγικότητα, αμυντικά οι «Reds» παραμένουν ευάλωτοι: σπάνια κρατούν το μηδέν και συχνά χρειάζονται γκολ στο φινάλε για να «κλειδώσουν» νίκες.

Η Μπρέντφορντ, από την άλλη, έχει νικήσει τη Γιουνάιτεντ (3-1), πήρε ισοπαλία με την Τσέλσι (0-0) και έχασε μόλις 1-0 από τη Σίτι, δείχνοντας ότι εντός έδρας δεν φοβάται κανέναν. Η παράδοση πάντως γέρνει προς τη Λίβερπουλ, με πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στις «Μέλισσες» από το 2023.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για Νάπολι – Ίντερ, Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και τη Super Προσφορά* Γνωριμίας

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα