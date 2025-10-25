To μεγάλο ντέρμπι με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (26/10)

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεσπόζει στην 8η αγωνιστική της Super League (21:00).

Άλλη μια σπουδαία αναμέτρηση για το πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ με φόντο τη νίκη για την κούρσα του τίτλου και το γόητρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένουν την «Ένωση» για να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση.

Οι Πειραιώτες την προηγούμενη αγωνιστική είχαν ένα άνετο πέρασμα από τη Λάρισα νικώντας την ΑΕΛ Novibet (0-2) με τα δύο γκολ του Ελ Καμπί ανεβαίνοντας στους 16 βαθμούς.

Αντίθετα δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάτι από τη δοκιμασία στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα για τη League Phase του Champions League (6-1) με το βαρύ σκορ να διαμορφώνεται μετά την αποβολή του Έσε και το πέναλτι που καταλογίστηκε στη συνέχεια σε μαρκάρισμα στον Ράσφορντ, ενώ είχαν μειώσει με τον Μαροκινό σε 2-1.

Σαφώς επιδίωξη των γηπεδούχων είναι η πρώτη φετινή νίκη σε ντέρμπι καθώς προηγήθηκε η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1) και η ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-1) και η συνέχεια του σερί με την ΑΕΚ με 6 νίκες στα 7 τελευταία παιχνίδια.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1:1.78 X:3.75 2:4.50

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσεται στο ντέρμπι για να δείξει αντίδραση μεγάλης ομάδας μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (0-2) που έριξε τους «κιτρινόμαυρους» από την κορυφή (16 βαθμοί).

Η «Ένωση» ωστόσο αντέδρασε καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς σκόρπισε την Αμπερντίν (6-0) για το πρώτο «τρίποντο» στη League Phase του Conference League, με πέντε διαφορετικούς σκόρερς (δύο ο Κοϊτά κι από ένα Ελίασον, Μαρίν, Γιόβιτς και Κουτέσα).

Η δοκιμασία στο Φάληρο είναι κρας τεστ, με την ΑΕΚ να στοχεύει στο πρώτο «διπλό» έπειτα από τέσσερις επισκέψεις μετά το 1-2 τον Ιανουάριο του 2024.

