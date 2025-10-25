ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

To μεγάλο ντέρμπι με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (26/10)

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεσπόζει στην 8η αγωνιστική της Super League (21:00).

Άλλη μια σπουδαία αναμέτρηση για το πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ με φόντο τη νίκη για την κούρσα του τίτλου και το γόητρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένουν την «Ένωση» για να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση.

Οι Πειραιώτες την προηγούμενη αγωνιστική είχαν ένα άνετο πέρασμα από τη Λάρισα νικώντας την ΑΕΛ Novibet (0-2) με τα δύο γκολ του Ελ Καμπί ανεβαίνοντας στους 16 βαθμούς.

Αντίθετα δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάτι από τη δοκιμασία στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα για τη League Phase του Champions League (6-1) με το βαρύ σκορ να διαμορφώνεται μετά την αποβολή του Έσε και το πέναλτι που καταλογίστηκε στη συνέχεια σε μαρκάρισμα στον Ράσφορντ, ενώ είχαν μειώσει με τον Μαροκινό σε 2-1.

Σαφώς επιδίωξη των γηπεδούχων είναι η πρώτη φετινή νίκη σε ντέρμπι καθώς προηγήθηκε η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1) και η ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-1) και η συνέχεια του σερί με την ΑΕΚ με 6 νίκες στα 7 τελευταία παιχνίδια.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1:1.78 X:3.75 2:4.50

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσεται στο ντέρμπι για να δείξει αντίδραση μεγάλης ομάδας μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (0-2) που έριξε τους «κιτρινόμαυρους» από την κορυφή (16 βαθμοί).

Η «Ένωση» ωστόσο αντέδρασε καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς σκόρπισε την Αμπερντίν (6-0) για το πρώτο «τρίποντο» στη League Phase του Conference League, με πέντε διαφορετικούς σκόρερς (δύο ο Κοϊτά κι από ένα Ελίασον, Μαρίν, Γιόβιτς και Κουτέσα).

Η δοκιμασία στο Φάληρο είναι κρας τεστ, με την ΑΕΚ να στοχεύει στο πρώτο «διπλό» έπειτα από τέσσερις επισκέψεις μετά το 1-2 τον Ιανουάριο του 2024.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Super League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα