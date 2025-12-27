Το Αταλάντα – Ίντερ έχει ισχυρή παράδοση και 0% γκανιότα από την Elabet

Πάνω που έδειχνε να φτιάχνει σοβαρό σερί, το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία τη γείωσε απότομα. Η Μπολόνια αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρό καρύδι και με θολωμένο μυαλό στη διαδικασία των πέναλτι, η Ίντερ αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Super Coppa, αναγκασμένη πλέον να πάρει πρώιμα την πτήση της επιστροφής για Μιλάνο.

Πίσω στα εγχώρια ωστόσο, τα πράγματα μοιάζουν καλύτερα, με τους Νερατζούρι να έχουν εγκατασταθεί αισίως στην πρώτη θέση της Serie A και με τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα έχουν καταφέρει να αποκτήσουν το προβάδισμα. Στηριζόμενη στην (μακράν της δεύτερης) κορυφαία επίθεση της Serie A, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στο Μπέργκαμο, απέναντι σε μια Αταλάντα σε άνοδο.

Οι Μπεργκασμάσκι με τη σειρά τους δείχνουν στα τελευταία ματς να πατούν ξανά στα πόδια τους μετά το κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή περίοδο, έχουν σκαρφαλώσει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και για πρώτη φορά προέρχονται από διαδοχικές νίκες στη Serie A. Τα ραντεβού τους ωστόσο απέναντι στην Ίντερ έχουν αποδειχθεί εφιαλτικά τα τελευταία χρόνια, με τους Νερατζούρι να μετρούν επτά σερί νίκες αρχής γενομένης από το 2022! Μια (μίνι) παράδοση που θέλουν να διατηρήσουν και με το τελευταίο τους ταξίδι στο Μπέργκαμο ώστε να αλλάξουν τον χρόνο στην κορυφή του Καμπιονάτο.

Με σκυμμένο το κεφάλι επέστρεψε στην πατρίδα η Μίλαν, καθώς το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία για το Super Coppa δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά. Οι Ροσονέρι γνώρισαν τον αποκλεισμό από τον ημιτελικό με 2-0 ήττα από τη Νάπολι και πολύ γρήγορα αναγκάστηκαν στρέψουν το βλέμμα στο επόμενο ματς απέναντι στην Ελλάς Βερόνα. Με την Ίντερ να έχει περάσει στην πρώτη θέση, δεν έχουν κανένα περιθώριο για στραβοπατήματα, ιδίως μετά τη γκέλα της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη Σασουόλο. Ο αγώνας ωστόσο απέναντι στη Βερόνα τηρεί μερικές προϋποθέσεις, ώστε να θεωρηθεί για μια ιδανική ευκαιρία επανεκκίνησης. Οι «Τζαλομπλου» είναι ένα σύνολο που μάχεται για την παραμονή στην κατηγορία και βρίσκεται βυθισμένο εντός της επικίνδυνης ζώνης, αν και προέρχεται από τις πρώτες δυο νίκες του στη φετινή σεζόν.

Ο αποκλεισμός στο EFL Cup από την Άρσεναλ, όπως και οι βαριές ήττες από Μάντσεστερ Σίτι και Λιντς άφησαν τα σημάδια τους στο «κορμί» της Κρίσταλ Πάλας. Κι αν τα αποτελέσματα απέναντι σε «gunners» και «citizens» θεωρούνται «εντός προγράμματος», το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για το γέρο χαστούκι με 4-1 από τα Παγώνια που υστερούν σημαντικά στον βαθμολογικό πίνακα. Η Τότεναμ με τη σειρά της δεν έχει διασώσει ούτε έναν βαθμό στις τελευταίες δυο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και μοιάζει να έχει πάρει ξανά την κάτω βόλτα, παρά το υποσχόμενο ξεκίνημα στη σεζόν με τον Τόμας Φρανκ στο τιμόνι του συλλόγου. Οι Spurs ενδεικτικά βρίσκονται πιο κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, παρά στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος και ψάχνουν επειγόντως ανάβαση από την 14η θέση.

