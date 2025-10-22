ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super έπαθλο* στα ματς των ελληνικών ομάδων από τη Stoiximan!

Οι ελληνικές ομάδες παίζουν πάλι στην Ευρώπη την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Μαζί με τη δραστηριότητά τους σε Ρότερνταμ, Λιλ και Νέα Φιλαδέλφεια, έρχεται και Mission στη Stoiximan που δίνει έπαθλο* για το στοίχημά σου. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa και το Conference League!

Στην Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, όμως θα βρει πολύ υψηλό επίπεδο απέναντί του! Η Φέγενορντ είναι χωρίς καμία αμφιβολία το μεγάλο φαβορί. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει γαλλικό άρωμα στη Λιλ απέναντι στην ομώνυμη ομάδα και τέλος, η ΑΕΚ θα γίνει οικοδέσποινα, ούσα το φαβορί, στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στους Σκωτσέζους της Αμπερντίν. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa και το Conference League!

Το Mission περιλαμβάνει και τις 3 ελληνικές ομάδες, είναι ένα πλήρες παρολί με πολύ χώρο για στοιχηματική δράση και σε οδηγεί στο έπαθλο* ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου. 

Στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιλ, το Bet Builder δελτίο που θα πληροί τις (όχι δύσκολες) προδιαγραφές, θα σε πληρώσει αν το δελτίο κερδίσει, με ένα 25% πριμ επιπλέον στα κέρδη σουτ.

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο. 

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

