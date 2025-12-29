Στο φινάλε του έτους με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (30/12)

Η 19η αγωνιστική της Premier League «παίζει» ανάμεσα στο 2025 και το 2026, με τα περισσότερα παιχνίδια να διεξάγονται την Τρίτη (30/12) και τα υπόλοιπα την Πέμπτη (1/01).

Στα πρώτα ματς ξεχωρίζει σαφώς η μεγάλη «μάχη» κορυφής μεταξύ της Άρσεναλ και της Άστον Βίλα στο «Emirates». Οι «κανονιέρηδες» ήταν σαφώς καλύτεροι από την Μπράιτον στην εντός έδρας αναμέτρηση της προηγούμενης αγωνιστικής και πήραν τη νίκη με 2-1. Συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας όμως πέρα από τη Μάντσεστερ Σίτι έχουν και άλλον έναν βασικό αντίπαλο.

Η Άστον Βίλα αποδεικνύει ότι δεν αστειεύεται τη φετινή σεζόν και το Σάββατο (27/12) έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Τσέλσι και μάλιστα με ανατροπή (2-1). Το σύνολο του Ουνάι Έμερι έφτασε τις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, είναι στο -3 από την κορυφή και δίνει ένα μεγάλο τεστ… τίτλου.

Άρσεναλ – Άστον Βίλα: 1: 1.49 X: 4.20 2: 7.00

Την ίδια μέρα η Τσέλσι υποδέχεται την Μπόρνμουθ, ψάχνοντας μία αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από την Άστον Βίλα. Οι «μπλε» έχουν μείνει 2 αγωνιστικές μακριά από τη νίκη και πλέον συγκατοικούν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 5η θέση της βαθμολογίας. Τα όνειρα τους για τίτλο σιγά-σιγά σβήνουν καθώς πλέον απέχουν 13 βαθμούς από την κορυφή.

Από την άλλη η Μπόρνμουθ μετά και την ήττα της από την Μπρέντφορντ με 4-1 πριν από λίγες μέρες, συμπλήρωσε αισίως 9 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-4-5) αλλά έχει απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η αποστολή της βέβαια στο «Stamford Bridge» είναι δύσκολη και το πιθανότερο είναι να διευρυνθεί το αρνητικό της σερί.

Τσέλσι – Μπόρνμουθ: 1: 1.58 X:4.20 2: 5.50

Αυτή που θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά της αποτελέσματα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν με 1-0 της Νιούκαστλ στη Boxing Day, χωρίς όμως να εντυπωσιάσουν με την απόδοση τους. Ψάχνουν μία σταθερότητα στην εικόνα τους και έχουν την ευκαιρία να ανέβουν βαθμολογικά καθώς υποδέχονται την ουραγό Γουλβς.

Οι «λύκοι» είναι η μοναδική ομάδα στην Premier League που μετά από 18 αγωνιστικές δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης. Με μόλις 2 βαθμούς είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και ο υποβιβασμός μοιάζει πιο κοντά από ποτέ. Ψάχνουν ένα θαύμα και να βάλουν ένα τέλος στο σερί των 11 ηττών,

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς 1: 1.37 X: 5.05 2: 8.10

