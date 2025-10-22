ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Στην μάχη των Ευρωπαϊκών κυπέλλων με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (23/10)

Οι τρεις εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφουν με νέες αποστολές στη League Phase του Europa League και του Conference League.

Στην 3η στροφή του Europa League ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο «De Kuip» του Ρότερνταμ κόντρα στη Φέγενορντ (17:30).

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έκανε ιδανική εκκίνηση με το 1-4 στην Ελβετία με τη Γιουνγκ Μπόις, αλλά πέταξε στα σκουπίδια την ευκαιρία για 2/2 καθώς προηγήθηκε, αλλά ηττήθηκε από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ (1-2) μένοντας στους 3 βαθμούς. Εντός των τειχών προέρχεται από το ισόπαλο 1-1 με τον Άρη, την ώρα που βρίσκεται προ των πυλών του πάγκου ο Ράφα Μπενίτεθ.

Όσο για την ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι αναζητά τους πρώτους βαθμούς έπειτα από τις ήττες με Μπράγκα (1-0) και Άστον Βίλα (0-2), ενώ προέρχεται από το ευρύ 0-7 με τη Χέρακλες που τη διατηρεί στην κορυφή της Eredivisie.

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 1:1.59 X:4.10 2:5.25

Τη σκυτάλη στην ίδια διοργάνωση παίρνει ο ΠΑΟΚ που φιλοξενείται στο «Pierre Mauroy» από τη Λιλ (22:00).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με την ψυχολογία στα ύψη από τις δύο νίκες στα εγχώρια ντέρμπι με Ολυμπιακό στην Τούμπα (2-1) και ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (0-2) στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα επί γαλλικού εδάφους έχοντας έναν βαθμό με το 0-0 της πρεμιέρας με τη Μακάμπι και την ήττα από τη Θέλτα στο Βίγκο (3-1).

Οι «λιλουά» του Μπρούνο Ζενεσιό είναι εκ των ομάδων με 2/2 στον όμιλο, με το 2-1 επί της Μπραν και το 0-1 επί της Ρόμα, ενώ προέρχεται από νίκη στη Ligue 1 επί της Ναντ (0-2).

Λιλ – ΠΑΟΚ 1:1.58 X:4.10 2:5.45

Στο Conference League η ΑΕΚ φιλοξενεί την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45) για την πρώτη νίκη στη League Phase.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην πρεμιέρα δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι στη Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε (3-1) παρότι προηγήθηκε και στοχεύει να καλύψει τόσο αυτή την ήττα, όσο και την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (0-2), με τους Σκωτσέζους του Τζίμι Τελίν να είναι επίσης στο μηδέν μετά το 2-3 από τη Σαχτάρ.

ΑΕΚ – Αμπερντίν 1:1.34 X:4.95 2:8.00

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα