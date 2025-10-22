Στην μάχη των Ευρωπαϊκών κυπέλλων με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (23/10)

Οι τρεις εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφουν με νέες αποστολές στη League Phase του Europa League και του Conference League.

Στην 3η στροφή του Europa League ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο «De Kuip» του Ρότερνταμ κόντρα στη Φέγενορντ (17:30).

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έκανε ιδανική εκκίνηση με το 1-4 στην Ελβετία με τη Γιουνγκ Μπόις, αλλά πέταξε στα σκουπίδια την ευκαιρία για 2/2 καθώς προηγήθηκε, αλλά ηττήθηκε από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ (1-2) μένοντας στους 3 βαθμούς. Εντός των τειχών προέρχεται από το ισόπαλο 1-1 με τον Άρη, την ώρα που βρίσκεται προ των πυλών του πάγκου ο Ράφα Μπενίτεθ.

Όσο για την ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι αναζητά τους πρώτους βαθμούς έπειτα από τις ήττες με Μπράγκα (1-0) και Άστον Βίλα (0-2), ενώ προέρχεται από το ευρύ 0-7 με τη Χέρακλες που τη διατηρεί στην κορυφή της Eredivisie.

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 1:1.59 X:4.10 2:5.25

Τη σκυτάλη στην ίδια διοργάνωση παίρνει ο ΠΑΟΚ που φιλοξενείται στο «Pierre Mauroy» από τη Λιλ (22:00).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με την ψυχολογία στα ύψη από τις δύο νίκες στα εγχώρια ντέρμπι με Ολυμπιακό στην Τούμπα (2-1) και ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (0-2) στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα επί γαλλικού εδάφους έχοντας έναν βαθμό με το 0-0 της πρεμιέρας με τη Μακάμπι και την ήττα από τη Θέλτα στο Βίγκο (3-1).

Οι «λιλουά» του Μπρούνο Ζενεσιό είναι εκ των ομάδων με 2/2 στον όμιλο, με το 2-1 επί της Μπραν και το 0-1 επί της Ρόμα, ενώ προέρχεται από νίκη στη Ligue 1 επί της Ναντ (0-2).

Λιλ – ΠΑΟΚ 1:1.58 X:4.10 2:5.45

Στο Conference League η ΑΕΚ φιλοξενεί την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45) για την πρώτη νίκη στη League Phase.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην πρεμιέρα δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι στη Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε (3-1) παρότι προηγήθηκε και στοχεύει να καλύψει τόσο αυτή την ήττα, όσο και την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (0-2), με τους Σκωτσέζους του Τζίμι Τελίν να είναι επίσης στο μηδέν μετά το 2-3 από τη Σαχτάρ.

ΑΕΚ – Αμπερντίν 1:1.34 X:4.95 2:8.00

