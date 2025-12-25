Sportingbet: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (26/12)

Ο Ολυμπιακός στοχεύει σε νίκη επί ιταλικού εδάφους απέναντι στη Βίρτους, ώστε να μειώσει εκ νέου την απόσταση από τις πρώτες θέσεις.

Ντεμπούτο Μόρις στη διοργάνωση

Οι «Eρυθρόλευκοι» έβγαλαν άμεση αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια, επικρατώντας με άνεση της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ με 107-84. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 9-7 (6-3 εντός, 3-4 εκτός), έχοντας μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκίνησε στο βασικό σχήμα τον Ντόρσεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Φουρνιέ ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε 21 πόντους με 7/9 σουτ. Βεζένκοβ (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Μιλουτίνοβ (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 μπλοκ) κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, συμβάλλοντας σε μια ιδανική βραδιά για τον Ολυμπιακό. «Ελπίζω να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό φέτος, τόσο για εκείνον όσο και για την ομάδα», δήλωσε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε πρόσφατα ρεκόρ εννέα τριπόντων απέναντι στον Κολοσσό. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι με τη Βίρτους στη Μπολόνια, με τον Μόντε Μόρις να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός πραγματοποίησε θετικό ντεμπούτο κόντρα στους Ροδίτες και έχει ήδη ενταχθεί στα πλάνα του Μπαρτζώκα. Η παράδοση ευνοεί τους Πειραιώτες, που μετρούν εννέα νίκες σε δέκα αναμετρήσεις απέναντι στους Ιταλούς. Εκτός πλάνων παραμένει ο Γουόρντ.

Δυνατή στην Μπολόνια

Η Βίρτους βρέθηκε κοντά σε ένα μεγάλο «διπλό» στο Βελιγράδι, όμως το καθοριστικό καλάθι του Μπάτλερ και το άστοχο τρίποντο του Έντουαρντς έδωσαν τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα με 90-89. Το αποτέλεσμα αυτό έριξε τους Ιταλούς στη 12η θέση με ρεκόρ 8-9, καθιστώντας τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό απαραίτητη για τη διατήρηση επαφής με τη δεκάδα. Στη Μπολόνια, πάντως, η Βίρτους παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή, με έξι νίκες σε επτά εντός έδρας αγώνες. Ο Καρίμ Γιάλοου είναι εκτός μάχης λόγω μυϊκού προβλήματος, ενώ ο Λούκα Βιλντόσα είναι αμφίβολος καθώς ταλαιπωρείται από λουμπάγκο.

