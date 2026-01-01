Sportingbet: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (02/01)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κατάμεστο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*!

Έτσι πάνε στο ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός διάνυε το καλύτερο του διάστημα στη EuroLeague, περνώντας νικηφόρα από πολύ δύσκολες έδρες (Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκίρις Κάουνας) κι επικρατώντας στο γήπεδό του της πρωτοπόρου Χαποέλ Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη δείχνει να επανήλθε μετρώντας δύο στη σειρά νίκες, έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες. Οι «ερυθρόλευκοι» διέλυσαν (107-84) την Βιλερμπάν κι επικράτησαν της Μπολόνια στην Εμίλια-Ρομάνια. Πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας για τον Ολυμπιακό, στην πρόσφατη «παράδοση» των δύο «αιωνίων».

Sportingbet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Εκείνοι που… έρχονται

Μπορεί Ναν και Μιλουτίνοφ ν’ αποτελούν τους κορυφαίους των δύο ομάδων, όμως αμφότεροι οι «αιώνιοι» βρίσκουν… ενέργεια και πόντους από ακόμα δύο κομβικούς παίκτες τους. Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, που φάνηκε και στο «διπλό» επί της Ζαλγκίρις το πόσο κομβικός είναι για το «τριφύλλι». Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ σε 33’ που βρέθηκε στο παρκέ μέτρησε 22 πόντους με 5/6 τρίποντα! Συνολικά φέτος με 14,1 πόντους αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ της ομάδας τους, την ώρα που έξω από την γραμμή του τρίποντου έχει 46,3% ποσοστό ευστοχίας. Στον Ολυμπιακός ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αναδείξει το ταλέντου του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ με 18,0 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, την ώρα που έχει ποσοστό 40,3% από το τρίποντο!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ