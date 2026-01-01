ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (02/01)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κατάμεστο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*!

Έτσι πάνε στο ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός διάνυε το καλύτερο του διάστημα στη EuroLeague, περνώντας νικηφόρα από πολύ δύσκολες έδρες (Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκίρις Κάουνας) κι επικρατώντας στο γήπεδό του της πρωτοπόρου Χαποέλ Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη δείχνει να επανήλθε μετρώντας δύο στη σειρά νίκες, έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες. Οι «ερυθρόλευκοι» διέλυσαν (107-84) την Βιλερμπάν κι επικράτησαν της Μπολόνια στην Εμίλια-Ρομάνια. Πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας για τον Ολυμπιακό, στην πρόσφατη «παράδοση» των δύο «αιωνίων».

Sportingbet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Εκείνοι που… έρχονται

Μπορεί Ναν και Μιλουτίνοφ ν’ αποτελούν τους κορυφαίους των δύο ομάδων, όμως αμφότεροι οι «αιώνιοι» βρίσκουν… ενέργεια και πόντους από ακόμα δύο κομβικούς παίκτες τους. Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, που φάνηκε και στο «διπλό» επί της Ζαλγκίρις το πόσο κομβικός είναι για το «τριφύλλι». Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ σε 33’ που βρέθηκε στο παρκέ μέτρησε 22 πόντους με 5/6 τρίποντα! Συνολικά φέτος με 14,1 πόντους αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ της ομάδας τους, την ώρα που έξω από την γραμμή του τρίποντου έχει 46,3% ποσοστό ευστοχίας. Στον Ολυμπιακός ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αναδείξει το ταλέντου του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ με 18,0 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, την ώρα που έχει ποσοστό 40,3% από το τρίποντο!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα