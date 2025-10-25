Sportingbet: Ολυμπιακός – ΑΕΚ με Build A Bet* στο Live! (26/10)

Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο στην Τούμπα και στις 21:00, Ολυμπιακός και AEK «μονομαχούν» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ντέρμπι στο Φάληρο

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 8η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Η κατάκτηση των τριών βαθμών είναι ο κύριος στόχος και των δύο ομάδων, καθώς βρίσκονται στο… κυνήγι του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ. Αμφότερες, ισοβαθμούν στην 2η θέση με 16 βαθμούς, με τους «ερυθρόλευκους» να υπερτερούν της Ένωσης στον συντελεστή τερμάτων. Μεσοβδόμαδα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ υπέστη βαριά ήττα με 6-1 στην έδρα της Μπαρτσελόνα για το Champions League, ενώ αντίθετα, αυτή του Νίκολιτς διέλυσε με 6-0 της Αμπερντίν για το Europa Conference League. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες μετρούν οι Πειραιώτες στο «σπίτι» τους κόντρα στην ΑΕΚ.

Αμφότεροι σε «φόρμα»

Να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ στο οποίο βρίσκονται θέλουν απόψε ΠΑΟΚ και Βόλος στην Τούμπα. Σίγουρα η… πλάστιγγα γέρνει προς τους γηπεδούχους λόγω έδρας, ωστόσο, η ομάδα της Μαγνησίας έχει δείξει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Ο «δικέφαλος του βορρά» με 17 βαθμούς παραμένει αήττητος στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ παράλληλα προέρχεται από τρεις σπουδαίες νίκες σε Ελλάδα (Ολυμπιακό εντός – ΑΕΚ εκτός) και Ευρώπη (Λιλ εκτός). Στην 4η θέση βρίσκονται οι Βολιώτες, οι οποίοι… τρέχουν σερί 2/2 κόντρα σε Λάρισα και Πανσερραϊκό. Πέρσι, κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» από την Τούμπα και αυτό θα επιδιώξουν και φέτος, καθώς το πρόγραμμα αρχίζει και δυσκολεύει τις επόμενες αγωνιστικές.

