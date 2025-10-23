Sportingbet: Μπολόνια – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα! (24/10)

Με εκτός έδρας αναμετρήσεις συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Μπολόνια στο “Paladozza” και οι «ερυθρόλευκοι» από την Μπάγερν στο “Sap Garden”.

«Πράσινο» μομέντουμ

Με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου απόψε αντιμετωπίζει την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το «τριφύλλι» με ρεκόρ 4-1 εξαργυρώνει τις τρεις συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μπασκόνια, Βιλερμπάν και Εφές με αποτέλεσμα να φιγουράρει στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, στους ήδη απόντες προστέθηκαν οι Χολμς και Καλαϊτζάκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Σε καλή κατάσταση και η Μπολόνια, καθώς μετρά δύο σερί νίκες κόντρα σε Μονακό (εντός) και Βιλερμπάν (εκτός). Οι Ιταλοί με ρεκόρ 3-2 βρίσκονται στην 11η θέση κι απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό θα επιδιώξουν τη νίκη που θα τους βάλει μέσα στην πρώτη δεκάδα. Πάντως, η «παράδοση» είναι με το «τριφύλλι», καθώς παραμένει αήττητο για τέσσερις αγώνες, ανεξαρτήτως έδρας, στο ζευγάρι. Στο 2.05 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Φαβορί ο Ολυμπιακός

Να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και να πανηγυρίσει το «διπλό» στο Μόναχο θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπάγερν. Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν να βρουν τα… πατήματα τους τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της EuroLeague, με αποτέλεσμα να μετρούν δύο ήττες. Η ομάδα του Μπαρτζώκα με ρεκόρ 3-2 βρίσκεται στην 7η θέση και η νίκη είναι το κύριο ζητούμενο για να… χτίσει ένα νικηφόρο σερί που θα την ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Στ’ αγωνιστικά, μπορεί Φουρνιέ και ΜακΚίσικ να επέστρεψαν, ωστόσο, ο Παπανικολάου δεν ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας για την Βαυαρία. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού και έμεινε στην Ελλάδα. Στο 3.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 3+ εύστοχα τρίποντα ο Φουρνιέ.

