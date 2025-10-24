Sportingbet: Κηφισιά – Παναιτωλικός με Build A Bet*! (25/10)

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η… αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Ψάχνουν το «τρίποντο»

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τις κρατήσει πάνω από την μέση του βαθμολογικού πίνακα, Κηφισιά και Παναιτωλικός κοντράρονται στη Νίκαια, στην αναμέτρηση που σηματοδοτεί την έναρξη της 8ης αγωνιστικής. Αμφότερες, με την ψυχολογία στα ύψη θέλουν να εκμεταλλευτούν την «φόρμα» τους και να πανηγυρίσουν το τρίτο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα. Από την μία οι νεοφώτιστοι που με τις εμφανίσεις τους μέχρι στιγμής έχουν… τρομάξει κόσμο και από την άλλη οι Αγρινιώτες που θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με τον Αναστασίου στον πάγκο τους. Η Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στην έδρα του Αστέρα, ενώ ο Παναιτωλικός επικράτησε με 4-2 του ΟΦΗ. Αυτή θα είναι η 4η φορά που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες, με τους Αγρινιώτες να μετρούν δύο νίκες, ενώ μία αναμέτρηση έληξε ισόπαλη.

Προβάδισμα στις έδρες

Στις 19:30 o Πανσερραϊκός υποδέχεται τη Λάρισα στις Σέρρες με τα «λιοντάρια» να είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Μπορεί και οι δύο ομάδες να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ωστόσο, με την μέχρι τώρα παρουσία τους στο πρωτάθλημα οι γηπεδούχοι και λόγω έδρας αλλά και εμφανίσεων έχουν τον πρώτο λόγο. Χωρίς νίκη ακόμα η Λάρισα που προέρχεται από συνεχόμενες ήττες. Μισή ώρα αργότερα, ΟΦΗ και Ατρόμητος κοντράρονται στην Κρήτη με κύριο ζητούμενο το «τρίποντο» που θα τους ανεβάσει στον βαθμολογικό πίνακα. Κι οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με έξι βαθμούς, ωστόσο, οι Κρητικοί έχουν ένα ματς λιγότερο και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν σε σχέση με τις ομάδες που έχουν θέσει ίδιους στόχους. Πάντως η «παράδοση» είναι με τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μετρούν ένα «διπλό» και τρεις ισοπαλίες στις τελευταίες επισκέψεις τους στο νησί.

