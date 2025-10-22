Sportingbet: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (23/10)

Στη «μάχη» του Europa League ρίχνονται απόψε Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Το «τριφύλλι» φιλοξενείται στην έδρα της Φέγενορντ, ενώ οι Θεσσαλονικείς δοκιμάζονται στην έδρα της Λιλ.

Δύσκολη αποστολή

Για το θετικό αποτέλεσμα ταξίδεψε στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται στην από την Φέγενορντ στο “De Kuip”. Οι «πράσινοι» μετά την εντός έδρα ήττα (2-1) από την Γκόου Αχέντ Ινγκλς θα ψάξουν τους βαθμούς, παρά τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση. Η ομάδα του Κόντη προέρχεται από ισοπαλία (1-1) στην έδρα του Άρη για το πρωτάθλημα, ενώ ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σάντσες και Πελίστρι. Στον αντίποδα σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Φέγενορντ, η οποία φιγουράρει αήττητη (8-1-0) στην κορυφή του ολλανδικού πρωταθλήματος. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο Europa League, καθώς με δύο ήττες (1-0 εκτός με Μπράγκα & 2-0 εντός με Άστον Βίλα), βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή θα είναι η 3η φορά που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες, καθώς είχαν συναντηθεί το μακρινό 1984 στο πλαίσιο του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Τότε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στην Αθήνα, ενώ η αναμέτρηση στο Ρότερνταμ έληξε ισόπαλη (0-0). Στο 5.50 η απόδοση της Sportingbet να φύγει με το «διπλό» ο Παναθηναϊκός.

Με ψυχολογία ο «δικεφάλος του βορρά»

Να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται θέλει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από την Λιλ στο “Pierre-Mauroy”. Οι «ασπρόμαυροι» μετά τη νίκη που σημείωσαν (2-0) στην έδρα της ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή ανέβηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ παράλληλα παρέμειναν αήττητοι. Η ομάδα του Λουτσέσκου φαίνεται να βρίσκει σιγά-σιγά τα εγχώρια… πατήματα της και αυτό θα επιδιώξει και ευρωπαϊκά. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, αγωνία επικρατεί για αναφορικά με την κατάσταση των Οζντόεφ και Τάισον, καθώς αμφότεροι νιώθουν ενοχλήσεις. Σε καλό «φεγγάρι» και η Λιλ, η οποία προέρχεται από τρία συνεχόμενα επιτυχή αποτελέσματα. Ειδικά, το «διπλό» στην έδρα της Ρόμα και η ισοπαλία (1-1) με την Παρί Σεν Ζερμέν δείχνουν ότι η ομάδα του Ζενεσιό δεν είναι «πυροτέχνημα». Στο 3.60 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 2+ σουτ εντός εστίας ο Γιακουμάκης.

