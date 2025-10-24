Σούπερ ντέρμπι με τρελή απόδοση στην Interwetten!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Εν προκειμένω, όμως, ευλογούμε δικαίως τα γένια μας, αφού μεσοβδόμαδα πέρασε η απίθανη απόδοση 376,74 (!) που προτείναμε, όπως αυτή προέκυψε από οκτώ επιλογές σε Bet Builder που περιλάμβανε τους ευρωπαϊκούς αγώνες Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Με anytime σκόρερ τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Λούκα Γιόβιτς, Κάρολ Σβιντέρσκι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε συνδυασμό με διαφορετικές επιλογές στα γκολ και τη νίκη της ΑΕΚ, τα 13,97 ευρώ ποντάρισμα έγιναν… 5.263,06!

Η δράση, βεβαίως, δεν σταματάει, όπως άλλωστε και τα ντέρμπι. Και, μετά τα (πιο) πρόσφατα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (2-1) και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (0-2), Ολυμπιακός και ΑΕΚ ανταμώνουν το βράδυ της Κυριακής (26/10, 21:00) σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» για την εξέλιξη της κανονικής περιόδου της ελληνικής Super League.

Η Interwetten.gr (συνεχίζει) να… παίζει μεγάλη μπάλα με απόδοση 17.00, η οποία προκύπτει από Bet Builder με πέντε επιλογές από το σούπερ ντέρμπι του Φαλήρου, στο οποίο οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη, μετά τις ήττες του από τον πρωτοπόρο πλέον ΠΑΟΚ.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά, να βρουν δίχτυα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τους Ερυθρόλευκους και ο Λούκα Γιόβιτς για τον Δικέφαλο, αλλά και να αντικρίζει κίτρινη κάρτα ο Ντομαγκόι Βίντα.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Εκτός, βεβαίως, από το ντέρμπι στην Ελλάδα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου περιλαμβάνει το ντέρμπι των ντέρμπι στην Ισπανία, το πλέον παραδοσιακό και συναρπαστικό «Clasico».

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Κιλιάν Μπαπέ και η Μπαρτσελόνα του Λαμίν Γιαμάλ αναμετρώνται το απόγευμα της Κυριακής (26/10, 17:15), σε μια μάχη για το γόητρο, αλλά πρωτίστως για την κορυφή της La Liga.

H Interwetten.gr προσφέρει αυτές τις συναρπαστικές αναμετρήσεις με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combos και Odds Boost, όπως άλλωστε και το ντέρμπι Νάπολι – Ίντερ (Σάββατο 25/10, 19:00).

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

