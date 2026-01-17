Σούπερ Κυριακή με 0% Γκανιότα και «Ενισχυμένα» γκολ σε ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και τελικό Copa Africa στην Elabet

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της Αθήνας, σε ένα ζευγάρι όπου παραδοσιακά το γκολ βρίσκεται στο επίκεντρο. Δεν πάει πολύς καιρός άλλωστε από τη ματσάρα της Λεωφόρου, όταν ο Λούκα Γιόβιτς συστήθηκε για πρώτη φορά σε όλο το εύρος του στο ελληνικό κοινό και με χατ τρικ υπέγραψε την επικράτηση της Ένωσης με 3-2 σε ένα καθόλα χορταστικό ματς.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για τους αγώνες της Κυριακής, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της ημέρας και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Αυτή τη φορά η Ένωση θα είναι η γηπεδούχος στη Νέα Φιλαδέλφεια και η παράδοση είναι μαζί της. Με μόλις μια ήττα στους τελευταίους εννέα εντός έδρας αγώνες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, οι Κιτρινόμαυροι δείχνουν πως έχουν πάρει τον αέρα του τριφυλλιού όταν το ματς παίζεται μπροστά στη δική τους κερκίδα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Νίκη ΑΕΚ – Over 2,5 ΓΚΟΛ – Να σκοράρουν κι οι δυο ομάδες

Τα τελευταία αποτελέσματα βέβαια ενδεχομένως να έχουν λαβώσει το ηθικό των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς που το τελευταίο διάστημα είχαν συνηθίσει στις νίκες. Επέστρεψαν ωστόσο, στο 2026 με ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη που τους έριξε από την κορυφή, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έμειναν εκτός Κυπέλλου από τον ατρόμητο ΟΦΗ με «μπαμ» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ πάτησε το διακόπτη της επανεκκίνησης μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο ματς του 2025 , πήρε το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου και με δυο σερί τριάρες απέναντι σε Πανσερραϊκό και Άρη δείχνει να βρίσκει ξανά τα πατήματά του. Παράδοση εναντίον ψυχολογίας φαίνεται λοιπόν πως θα κληθούν σε ένα δικό τους άτυπο μπρα-ντε-φερ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ντέρμπι όπου το επιθετικό ποδόσφαιρο αποθεώνεται (μάλλον) συχνότερα από το αναμενόμενο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Μαρόκου – Over 2,5 Γκολ – Over 75 κόρνερ

Ανήμερα του αθηναϊκού ντέρμπι, στο Ραμπάτ κρίνεται το στέμμα της αφρικανικής ηπείρου. Σενεγάλη και Μαρόκο έφτασαν έως το τέλος της διαδρομής, όμως στο φινάλε μόνο μια θα πανηγυρίσει το τρόπαιο του Copa Africa. Οι Σενεγαλέζοι έχουν την εμπειρία από τη συμμετοχή τους στον τελικό του 2021 και την κατάκτηση του τίτλου, όμως η ομάδα του Ελ Καμπί έχει την δίψα και τον κόσμο στο πλευρό της.

Σε αντίθεση με τη Σενεγάλη άλλωστε, αυτή η γενιά του Μαρόκου δεν είναι συνηθισμένη σε τελικούς. Τελευταία φορά που διεκδίκησε τρόπαιο σε τελικό ήταν πίσω στο 2004, ενώ έχει να αναδειχθεί ως η κορυφαία ομάδα της Αφρικής από τη μοναδική φορά που το κατάφερε πίσω στο 1976. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, τα χρόνια υπομονής μπορεί να φτάσουν στο τέλος τους. Έχει πετάξει έξω δυο τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης – Νιγηρία και Καμερούν – στην πορεία της στα νοκ-άουτ κι ο κόσμος της έχει παρουσιαστεί ως ο 12ος παίκτης στο πλευρό της.

Σε έναν τελικό η λογική λέει πως η εξέδρα στο Ραμπάτ θα την ωθήσει ακόμα περισσότερο ώστε να ρίξει στα σχοινιά τη Σενεγάλη και η ποιότητα του ρόστερ τής επιτρέπει να ονειρεύεται. Αν και μετρούν παρόμοια πορεία στη διοργάνωση με πέντε νίκες και μια ισοπαλία έκαστη, το Μαρόκο έχει αποδείξει τις δυνατότητές του απέναντι σε δυνατότερους αντιπάλους και με ισχυρό παρελθόν στις μεταξύ τους κόντρες, οι συνθήκες δείχνουν να τις κλείνουν το μάτι…

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ