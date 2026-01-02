Σούπερ Καπ με σούπερ αποδόσεις από τη winmasters! (03/01)

Βρέθηκαν στον περσινό τελικό Κυπέλλου στο «ΟΑΚΑ», με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 2-0 και να κατακτά το ντάμπλ. Τώρα, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00, ο ΟΦΗ θέλει να πάρει την εκδίκησή του στο δικό του έδαφος (Ηράκλειο), παίρνοντας το Σούπερ Καπ.

Προφανώς και στις αποδόσεις της, ο Ολυμπιακός είναι το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη και την προσθήκη μίας ακόμη κούπας στο παλμαρέ του. Συγκεκριμένα, το 1.29 του άσου είναι ενδεικτικό, με την ισοπαλία και το διπλό να ξεφεύγουν (6.00 και 10.00 αντίστοιχα).

Καθώς, όμως, μιλάμε για τελικό, έχουν ενδιαφέρον και οι τιμές κατάκτησης. Ακόμη χαμηλότερη αυτή των Πειραιωτών (1.11), με την απόδοση των Κρητικών να ανέρχεται στο – δελεαστικό – 6.80.

Σαφώς και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αγορές των γκολ, με το line της winmasters να τοποθετείται στο 3. Το Over βρίσκεται στο 1.76, σε θέση προφανούς φαβορί, έναντι του 2.05 του Under. Πιο μοιρασμένα τα πράγματα στο Goal/Goal του 1.96 και το No Goal του 1.84.

Αν θέλετε να ασχοληθείτε με πιο ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, στη winmasters μπορείτε να βρείτε επιλογές που, πραγματικά, θα σας εκπλήξουν. Από παίκτες, λεπτά, έως και ακριβείς επιλογές για επιμέρους σκορ!

