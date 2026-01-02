ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Σούπερ Καπ με σούπερ αποδόσεις από τη winmasters! (03/01)

Βρέθηκαν στον περσινό τελικό Κυπέλλου στο «ΟΑΚΑ», με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 2-0 και να κατακτά το ντάμπλ. Τώρα, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00, ο ΟΦΗ θέλει να πάρει την εκδίκησή του στο δικό του έδαφος (Ηράκλειο), παίρνοντας το Σούπερ Καπ.

Ένα τρόπαιο που επιστρέφει στην ελληνική ποδοσφαιρική καθημερινότητα μετά από 18 ολόκληρα χρόνια και η winmasters το υποδέχεται με τα καλύτερα δυνατά δώρα*!

Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Προφανώς και στις αποδόσεις της, ο Ολυμπιακός είναι το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη και την προσθήκη μίας ακόμη κούπας στο παλμαρέ του. Συγκεκριμένα, το 1.29 του άσου είναι ενδεικτικό, με την ισοπαλία και το διπλό να ξεφεύγουν (6.00 και 10.00 αντίστοιχα).

Καθώς, όμως, μιλάμε για τελικό, έχουν ενδιαφέρον και οι τιμές κατάκτησης. Ακόμη χαμηλότερη αυτή των Πειραιωτών (1.11), με την απόδοση των Κρητικών να ανέρχεται στο – δελεαστικό – 6.80.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Σαφώς και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αγορές των γκολ, με το line της winmasters να τοποθετείται στο 3. Το Over βρίσκεται στο 1.76, σε θέση προφανούς φαβορί, έναντι του 2.05 του Under. Πιο μοιρασμένα τα πράγματα στο Goal/Goal του 1.96 και το No Goal του 1.84.

1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300. 

Αν θέλετε να ασχοληθείτε με πιο ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, στη winmasters μπορείτε να βρείτε επιλογές που, πραγματικά, θα σας εκπλήξουν. Από παίκτες, λεπτά, έως και ακριβείς επιλογές για επιμέρους σκορ!

Δωρεάν* προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας με όλα τα έξοδα πληρωμένα

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα