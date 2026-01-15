Ρεάλ Μ. – Μπαρτσελόνα: Το μπασκετικό Clasico με 0% γκανιότα και τις πιο δυνατές «Ενισχύσεις» στην Elabet

Το ισπανικό Clasico στο μπάσκετ έχει πάντα βαρύτητα μεγαλύτερη από τη βαθμολογία και τη συγκυρία της σεζόν. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα κουβαλούν μια αντιπαλότητα που ακυρώνει κάθε λογική φαβορί και μετατρέπει κάθε μεταξύ τους παιχνίδι σε ξεχωριστό γεγονός, ανεξαρτήτως φόρμας και απουσιών.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (0% γκανιότα), όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της ημέρας και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η Ρεάλ προέρχεται από τρεις σερί νίκες στην EuroLeague και με ρεκόρ 13-8 έχει σταθεροποιηθεί σε τροχιά απευθείας playoffs. Το πρόσφατο 98-86 απέναντι στη Μακάμπι επιβεβαίωσε τη δύναμή της στο physical παιχνίδι και τον έλεγχο των ριμπάουντ. Ο Ταβάρες συνεχίζει να επιβάλλεται στη ρακέτα, ενώ Χεζόνια και Καμπάτσο δίνουν σταθερά επιθετικές λύσεις. Ο Μαλετόν προσθέτει δημιουργία, ο Ντεκ ισορροπία και ο Λάιλς βάθος σε ρόλους και λεπτά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Over 170.5 πόντοι – Over 14.5 πόντοι Πάντερ – Over 13.5 πόντοι Σενγκέλια

Η Μπαρτσελόνα, από την άλλη, «τρέχει» ανοδικό μομέντουμ. Με νίκες απέναντι σε Μακάμπι και Παρτίζαν απογειώθηκε στο 14-7 και διεκδικεί ξεκάθαρα τετράδα. Από την άφιξη του Τσάβι Πασκουάλ, παρουσιάζει μεγαλύτερη αμυντική συνέπεια και καλύτερη διαχείριση κατοχών. Ο Βέσελι προσφέρει σταθερότητα, ο Ερνανγκόμεθ έχει βρει ρόλο και ο Σενγκέλια αποτελεί σημείο αναφοράς στο low post. Το βάρος στην περιφέρεια σηκώνει συχνά ο Πάντερ, με τον Μπριθουέλα να δίνει ενέργεια όταν βρει ρυθμό.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.92: Νίκη Φενερμπαχτσέ & Over 174.5 πόντοι

Η Φενερμπαχτσέ επιστρέφει στην έδρα της μετά την ήττα από την Ντουμπάι, αποτέλεσμα που έκοψε ένα θετικό σερί και ανέδειξε σπάνια αμυντικά προβλήματα. Με 13-7 παραμένει εντός στόχων, γνωρίζοντας πως τέτοια παιχνίδια είναι καθοριστικά για τη μάχη της τετράδας. Ο Μπόλντγουιν και ο Χόρτον-Τάκερ αποτελούν βασικούς άξονες στο ένας με έναν, ενώ η προσθήκη του Ντε Κολό προσθέτει εμπειρία και καθαρό μυαλό. Η Βαλένθια, παρά την ήττα από τη Μονακό, συνεχίζει εξαιρετική σεζόν (14-7), με τον Ντάριους Τόμπσον να οργανώνει άψογα και τον Κάμερον Τέιλορ να δίνει σταθερό σκορ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Ισοπαλία & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Στο «Weserstadion», Βέρντερ και Άιντραχτ παίζουν με διαφορετικούς αλλά εξίσου πιεστικούς στόχους. Οι γηπεδούχοι παλεύουν να απομακρυνθούν από τη ζώνη κινδύνου, προερχόμενοι από έξι ματς χωρίς νίκη και τρία συνεχόμενα χωρίς γκολ. Η Άιντραχτ, από την άλλη, κυνηγά ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά παρουσιάζει έντονη αστάθεια εκτός έδρας και σοβαρά αμυντικά προβλήματα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ