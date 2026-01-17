ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις και προσφορές για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός; Η winmasters είναι εδώ!

Πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super League και πλέον η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Ειδικά, όταν έχουμε μπροστά μας ντέρμπι σαν το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός της Κυριακής (18/1, 21:00).

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters! 

Παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατάταξη των δύο ομάδων στο φινάλε των 26 αγωνιστικών (3η η ΑΕΚ με 38, 5ος ο Παναθηναϊκός με 25 και έναν αγώνα λιγότερο). Μεγάλο, λοιπόν, το βαθμολογικό ενδιαφέρον, ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον στις αποδόσεις της winmasters!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Με βάση τις τιμές της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρίας στην Ελλάδα, η ΑΕΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Στο 1.90 ο άσος της Ένωσης, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.60 και το διπλό στο υψηλότερο 4.20.

Εκεί, βέβαια, που αξίζει να στρέψει κανείς την προσοχή του, είναι οι αποδόσεις των γκολ. Το line της winmasters τοποθετείται στο 2,5, με το Under να έχει σαφές προβάδισμα έναντι του Over, με 1.77 και 2.04 αντίστοιχα.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Δεν είναι λίγοι, όμως, αυτοί, που αρέσκονται σε συνδυαστικά στοιχήματα και ειδικές επιλογές σε ντέρμπι Super League. Και μιλάμε για δύο ποδοσφαιρικά σύνολα, τα οποία προσφέρονται για πληθώρα επικερδών αγορών.

Για παράδειγμα, το Goal/Goal μαζί με το Under 8,5 κόρνερ στο 3.65 και το anytime τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 2.48, είναι στοιχήματα που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

