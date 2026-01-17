Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις και προσφορές για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός; Η winmasters είναι εδώ!

Πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super League και πλέον η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Ειδικά, όταν έχουμε μπροστά μας ντέρμπι σαν το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός της Κυριακής (18/1, 21:00).

Παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατάταξη των δύο ομάδων στο φινάλε των 26 αγωνιστικών (3η η ΑΕΚ με 38, 5ος ο Παναθηναϊκός με 25 και έναν αγώνα λιγότερο). Μεγάλο, λοιπόν, το βαθμολογικό ενδιαφέρον, ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον στις αποδόσεις της winmasters!

Με βάση τις τιμές της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρίας στην Ελλάδα, η ΑΕΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Στο 1.90 ο άσος της Ένωσης, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.60 και το διπλό στο υψηλότερο 4.20.

Εκεί, βέβαια, που αξίζει να στρέψει κανείς την προσοχή του, είναι οι αποδόσεις των γκολ. Το line της winmasters τοποθετείται στο 2,5, με το Under να έχει σαφές προβάδισμα έναντι του Over, με 1.77 και 2.04 αντίστοιχα.

Δεν είναι λίγοι, όμως, αυτοί, που αρέσκονται σε συνδυαστικά στοιχήματα και ειδικές επιλογές σε ντέρμπι Super League. Και μιλάμε για δύο ποδοσφαιρικά σύνολα, τα οποία προσφέρονται για πληθώρα επικερδών αγορών.

Για παράδειγμα, το Goal/Goal μαζί με το Under 8,5 κόρνερ στο 3.65 και το anytime τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 2.48, είναι στοιχήματα που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα.

