Πόσο δίνει να κατακτήσει το εγχώριο τρεμπλ η Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να κάνει ένα ιστορικό comeback στην Πρέμιερ Λιγκ!

Μπορεί στα τέλη του 2025 το πρωτάθλημα να έμοιαζε τελειωμένη υπόθεση για τους «πολίτες», ωστόσο με ντεμαράζ νικών μέσα στο νέο έτος πλησίασαν σε απόσταση… αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας.

Φαβορί σε διπλό μέτωπο

Υπενθυμίζουμε πως η αρμάδα του Γκουαρδιόλα κατέκτησε το φετινό Λιγκ Καπ στις 22 Μαρτίου επικρατώντας 2-0 της Άρσεναλ στον τελικό.

Εξάλλου συνεχίζει στο Κύπελλο Αγγλίας, εκεί όπου το Σάββατο (25/04, 19:15) αντιμετωπίζει τη Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά της διοργάνωσης σε μονό ματς στο «Γουέμπλεϊ».

Αν κερδίσει θα παίξει στον τελικό με το νικητή του ζευγαριού Τσέλσι – Λιντς, συνεπώς είναι λογικό βάσει δυναμικής να είναι το φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Το πρόγραμμα της Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ

Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε 2-1 την Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και πλησίασε στο -3 από την κορυφή έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο από τους «κανονιέρηδες», αυτό με την Κρίσταλ Πάλας που δεν έχει οριστεί ακόμα. Συνεπώς απομένουν 6 παιχνίδια για τους «πολίτες» έως το φινάλε της σεζόν.

Θεωρητικά είναι βατό το πρόγραμμά τους, καθώς αντιμετωπίζουν ομάδες περιορισμένων δυνατοτήτων εξαιρώντας μέσα σε αυτές την πάντα υπολογίσιμη Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι. Πάμε να δούμε αναλυτικά:

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 22/04 – 22:00 Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 04/05 – 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 09/05 – 19:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 17/05 – 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα 24/05 – 18:00 Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας Δεν έχει οριστεί

Μάντσεστερ Σίτι μακροχρόνια στοιχήματα

Η Σίτι δείχνει ικανή να φέρει τούμπα την κατάσταση στην Premier League. Πήρε ψυχολογία και διαθέτει το απαιτούμενο «μέταλλο» για να κόψει πρώτη το νήμα και να επιστρέψει άμεσα στην κορυφή.

Άλλωστε έχει περάσει ως φαβορί στα προγνωστικά για κατάκτηση του πρωταθλήματος, συγκεκριμένα προσφέρεται στο 1.65 αντί του 2.20 της Άρσεναλ, ενώ στο 1.60 δίνεται για να σηκώσει η Σίτι την κούπα του Κυπέλλου.